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РУБпАК "АХІЛЛЕС" нанесли удар по вражеским позициям FPV-дронами "Дикі шершні". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Рота ударных БпАК "АХІЛЛЕС" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка на Бахмутском направлении обнаружила и поразила вражеские тайники. В частности, дронами камикадзе было поражено укрытие с личным составом, дом с личным составом, а также личный состав противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в соцсетях.

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Останній кадр-розляглися як на пляжу, сподіваюсь в останній раз ...
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27.12.2023 21:20 Ответить
Кацапи пішли до пекла , а таке враження , що в раю
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27.12.2023 21:30 Ответить
 
 