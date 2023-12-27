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Ювелирное уничтожение вражеской МТЛБ оператором FPV-дрона 3-го отряда Центра специального назначения "Омега". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оператор FPV-дрона из 3-го отряда Центра специального назначения "Омега" атаковал российскую МТЛБ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале СтратКом ВСУ.
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+8 Trevo Trow
показать весь комментарий27.12.2023 22:34
+5 Zebra Zebr
показать весь комментарий27.12.2023 22:33
+4 Amber
показать весь комментарий27.12.2023 22:41
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Молодець !!
"тётку" вжалил в "левый глаз" ))