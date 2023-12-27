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Ювелирное уничтожение вражеской МТЛБ оператором FPV-дрона 3-го отряда Центра специального назначения "Омега". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оператор FPV-дрона из 3-го отряда Центра специального назначения "Омега" атаковал российскую МТЛБ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

Смотрите также: РУБпАК "АХІЛЛЕС" нанесли удар по вражеским позициям FPV-дронами "Дикі шершні". ВИДЕО
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Топ комментарии
+8
Хлопці жучать свинорилих в усі шпарини. Падлюки москальські пошкодують, що на світ народилися.
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27.12.2023 22:34
+5
Красавчик.
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27.12.2023 22:33
+4
Потрапив прямо в люк 👍🏼👍🏼👍🏼😊
Молодець !!
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27.12.2023 22:41
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Красавчик.
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27.12.2023 22:33 Ответить
в точку !

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27.12.2023 23:41 Ответить
Хлопці жучать свинорилих в усі шпарини. Падлюки москальські пошкодують, що на світ народилися.
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27.12.2023 22:34 Ответить
Потрапив прямо в люк 👍🏼👍🏼👍🏼😊
Молодець !!
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27.12.2023 22:41 Ответить
"зажужжал он и как раз
"тётку" вжалил в "левый глаз" ))
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27.12.2023 22:59 Ответить
Класика !
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28.12.2023 00:39 Ответить
Та він був підбитий раніше. Накручують собі кількість витрачаючи дрони стрільбою по металобрухту?..
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27.12.2023 23:08 Ответить
Різницю між "пошкоджений" і "знищений" зрозуміли?
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27.12.2023 23:49 Ответить
Може, був підбитий, а може, солярку пропили... Так чи інакше, труповоз можна відремонтувати, чи заправити.
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28.12.2023 09:56 Ответить
Завжди приємно дивитись на красиву роботу! Слава Героям!
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27.12.2023 23:48 Ответить
 
 