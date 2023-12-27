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Наши политики мешают ВСУ побеждать, – "киборг" Андрей Шишук. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воин ВСУ Андрей Шишук с позывным Север, который воюет с 2014 года и был участником обороны Донецкого аэропорта, заявил, что непрофессиональное поведение украинских политиков, которые берутся говорить о военных делах, стоит жизни украинским воинам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью крымскотатрскому телеканалу ATR.

Он заявил, что "помня нашу историю, нашей страны и то, что неоднократные внутренние какие-то ссоры были причиной поражений, при чем таких "судьбоносных". Враг это помнит тоже неплохо, и с его стороны не воспользоваться на этот раз этим было бы, мне кажется, ошибкой. И я думаю, он сейчас этим и занимается. И он этим пытается воспользоваться, и он это провоцирует, и у него это получается, к сожалению".

По его мнению, операция ИПСО относительно противопоставления Залужного и Зеленского сейчас "на самом пике" и все должны "понимать последствия".

Он считает, что в прошлом году началась раскрутка Залужного без него самого.

Также он отметил, что уже при подготовке контрнаступления в Херсонской области было мощное вмешательство политики. "На этом наступлении пиарились как могли общественные деятели, которые все там прогнозировали. Они рассказывали, куда будет удар, они рассказывали, сколько техники и людей подготовлено, будет подготовлено и в какие сроки" - подчеркнул он.

Шишук продолжил: "Ну, во-первых, не военные не должны об этом говорить вообще, а это ну всё все, от самого высокого там до самого низкого политика в нашей стране, хотели. Это еще, напомню, было при наступлении на Херсон.  То есть они постоянными обещаниями, какими-то прогнозами и так далее они настолько напрягли и подготовили наших врагов еще там, что ну большое количество потерь и малые продвижения. Тогда, напомню, только на трех направлениях немного продвинулись войска там за пару месяцев".

Он отметил, что "политики хотят поиграть в военных. А это уже не шутки".

Он подчеркнул: "Враг не должен быть предупрежден. Потому что война - это неожиданности, это обман, это какие-то уловки. Когда у тебя за спиной стоит там целая свора, заглядывает тебе через плечо в твои планы и потом бежит рассказывать и кричать о них наперегонки. Если это все будет,  то зачем тогда воевать? Тогда хотя бы удержать, что есть. Ну, это на самом деле вопрос опять же риторический: воевать надо, но я просто не понимаю, как люди так могут презирать жизнь солдат. Ну просто ради своей рекламы, ради своих рейтингов. Вот, ну вот как-то так".
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Топ комментарии
+36
Я так ждала от украинских военных
Каких - нибудь слов после пресс- конференции президента
Который их Главнокомандущего
Назвал Валерой
И поставил в один ряд со знаменитой ************* Банковой
Не дождалась....
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27.12.2023 22:45
+32
Уважно вчитайтесь в цю *****.
"Мінфін очікує від Генштабу і Міноборони пропозицій, де взяти гроші на додаткову мобілізацію, - міністр Марченко."
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27.12.2023 22:47
+30
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27.12.2023 22:48
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Логично.
Всех идейных призвали. Остались все такие разные, но одинаково ранимые. С бесценными жизнями.
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27.12.2023 23:50 Ответить
"На його думку, операція ІПСО із протиставлення Залужного і Зеленського зараз "на самому піку" і всі мають "розуміти наслідки".
Він вважає, що у минулому році розпочалося розкручування Залужного без нього самого."

Цікаво, хто ж почав це все розкручувати?

"Хто і навіщо спровокував конфлікт у військовому керівництві" - 16.09.22 11:01

УП: Генштаб запевняє, що жодних розколів у військовому керівництві нема, - 16.09.22, 16:35

Дуже дивно тут бачити подібну публікацію після дій головного редактора. Можете терти. Правди всеодно не сховаєш.
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27.12.2023 23:37 Ответить
Залужному було потрібно триста танків, тепер йому потрібно свіжих 500 тис. мобілізованих і вони під його командуванням підуть туди куди пішли 300 танків... а потім він скажу ну вибачте не вийшло, його звільнять і пошлють Арахамію в Москву, домовлятися про "мир"...
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27.12.2023 23:43 Ответить
Підзаробляєш гаданнями? Астрологія? Карти Таро? Позашлюбний син Кашпіровського після вдалих гастролей Східною Україною?
Цьому генералу ми завдячуємо багато чим. Підстав сумніватись в ньому у мене немає.
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27.12.2023 23:49 Ответить
Тобто не треба парубкам ноги бить? Нехай Арахамія зараз їде?
Жириновський (когда еще не был гадом)
Спрашивал у Ельцина, зачем России погашать долги в 96-ом, если она не сможет их погасить в 97-ом?
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27.12.2023 23:56 Ответить
"Жириновський (когда еще не был гадом)"

---------------
Дивний у вас гумор, але спроба зарахована.
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28.12.2023 01:22 Ответить
300 не дали , так , що не бреши
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28.12.2023 04:44 Ответить
Політика це і є ворог України. Ще не дійшло?
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27.12.2023 23:50 Ответить
Анархия, это политика жизни без политики.
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27.12.2023 23:58 Ответить
Отето, братуха, ти завєрнул... Даже в Бразіліі, гдє много дікіх абіз'ян, єсть політика... А ми, чай, нє Бразіліія...
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28.12.2023 03:16 Ответить
ну що ж - зелені хотіли підставити Генерала і...навіть тут обісралися.
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27.12.2023 23:52 Ответить
Політикам треба відрізати їхні дурні язики
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28.12.2023 00:16 Ответить
Хто ж там ПОЛІТИК ? ЧЛЕНОГРАЙ ,Шрек Стефанчук , 🐒🦠Арахламідія СУХУМСЬКА чернохвоста , ларечник Ермак , мишка Падальляк з братком рашистом , ванька Баканов, РИГ шурма м
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28.12.2023 04:50 Ответить
ще про ..велику.. специялистку безмозглу не згадали та колю катлету . зеленого жополиза сирожу лещенка --- масейчук-каламойская уже седьмой месяц на джип не может насобирать для фронта а беню попросить стесняется и алла мазур не помогает и горбунов тоже и первая леди не дает
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28.12.2023 10:49 Ответить
По самі плечі.
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28.12.2023 05:04 Ответить
чекаю серіал "воно вдавилося шашликом", скоріше б остання серія....
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28.12.2023 00:45 Ответить
Вибрали клоуна,то і результат такий,я б здивувся аби було навпаки.
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28.12.2023 01:22 Ответить
Нажаль!
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28.12.2023 14:06 Ответить
Українські політики ніколи не станут заважати військовим,тіки кацапські.Хто ліз з селфі уштаби,полігони.Подоляк,безугла,катлета,єрмак.
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28.12.2023 05:02 Ответить
Кругом у цензорі кацапська говірка...
Українців зовсім мало...
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28.12.2023 05:09 Ответить
Правильно кажуть: Де два українці - там три гетьмани.
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28.12.2023 05:26 Ответить
Зелёное шапито умеет только одно - устраивать шоу, с того же "контрнаступу" сделали онлайн шоу в стиле 95 квартал. Но самое интересное, что теперь виноваты все, военные, кто угодно но только не они. Могу себе только представить как сейчас тяжело Валерию Фёдоровичу, дай ему боже сил, здоровья и выдержки.
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28.12.2023 09:41 Ответить
..огласите,Всех кто мешает..У Вас есть спецпредставитель США,так напишите факты...
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28.12.2023 09:47 Ответить
Они не наши!! Там стойкий запах лаптей по всей ОПЕ
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28.12.2023 10:25 Ответить
В такой тупой редакции закон о мобилизации появился по двум причинам: ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ И ЖАДНОСТЬ
https://www.youtube.com/watch?v=3_Ycf-PAKuo
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28.12.2023 10:57 Ответить
Не можна називати "політиками" тих дебілів та неуків, які займають зараз місця в українському парламенті та в президентському кріслі. Вони досі є дебіли та неуки, що не здатні зробити щось добре та конче потрібне для своєї ж країни.
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28.12.2023 11:26 Ответить
На Мар'яну?
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28.12.2023 12:44 Ответить
Немає ніякого ІПСО про протистояння зеленського і Залужного! Невже хтось вірить, що тупа нікчемна курка безугла накидає на Залужного з власної ініціативи і ОП тут ні до чого?
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28.12.2023 16:47 Ответить
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