Наши политики мешают ВСУ побеждать, – "киборг" Андрей Шишук. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воин ВСУ Андрей Шишук с позывным Север, который воюет с 2014 года и был участником обороны Донецкого аэропорта, заявил, что непрофессиональное поведение украинских политиков, которые берутся говорить о военных делах, стоит жизни украинским воинам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью крымскотатрскому телеканалу ATR.
Он заявил, что "помня нашу историю, нашей страны и то, что неоднократные внутренние какие-то ссоры были причиной поражений, при чем таких "судьбоносных". Враг это помнит тоже неплохо, и с его стороны не воспользоваться на этот раз этим было бы, мне кажется, ошибкой. И я думаю, он сейчас этим и занимается. И он этим пытается воспользоваться, и он это провоцирует, и у него это получается, к сожалению".
По его мнению, операция ИПСО относительно противопоставления Залужного и Зеленского сейчас "на самом пике" и все должны "понимать последствия".
Он считает, что в прошлом году началась раскрутка Залужного без него самого.
Также он отметил, что уже при подготовке контрнаступления в Херсонской области было мощное вмешательство политики. "На этом наступлении пиарились как могли общественные деятели, которые все там прогнозировали. Они рассказывали, куда будет удар, они рассказывали, сколько техники и людей подготовлено, будет подготовлено и в какие сроки" - подчеркнул он.
Шишук продолжил: "Ну, во-первых, не военные не должны об этом говорить вообще, а это ну всё все, от самого высокого там до самого низкого политика в нашей стране, хотели. Это еще, напомню, было при наступлении на Херсон. То есть они постоянными обещаниями, какими-то прогнозами и так далее они настолько напрягли и подготовили наших врагов еще там, что ну большое количество потерь и малые продвижения. Тогда, напомню, только на трех направлениях немного продвинулись войска там за пару месяцев".
Он отметил, что "политики хотят поиграть в военных. А это уже не шутки".
Он подчеркнул: "Враг не должен быть предупрежден. Потому что война - это неожиданности, это обман, это какие-то уловки. Когда у тебя за спиной стоит там целая свора, заглядывает тебе через плечо в твои планы и потом бежит рассказывать и кричать о них наперегонки. Если это все будет, то зачем тогда воевать? Тогда хотя бы удержать, что есть. Ну, это на самом деле вопрос опять же риторический: воевать надо, но я просто не понимаю, как люди так могут презирать жизнь солдат. Ну просто ради своей рекламы, ради своих рейтингов. Вот, ну вот как-то так".
Пожалуйста, подождите...
Всех идейных призвали. Остались все такие разные, но одинаково ранимые. С бесценными жизнями.
Він вважає, що у минулому році розпочалося розкручування Залужного без нього самого."
Цікаво, хто ж почав це все розкручувати?
"Хто і навіщо спровокував конфлікт у військовому керівництві" - 16.09.22 11:01
УП: Генштаб запевняє, що жодних розколів у військовому керівництві нема, - 16.09.22, 16:35
Дуже дивно тут бачити подібну публікацію після дій головного редактора. Можете терти. Правди всеодно не сховаєш.
Цьому генералу ми завдячуємо багато чим. Підстав сумніватись в ньому у мене немає.
Жириновський (когда еще не был гадом)
Спрашивал у Ельцина, зачем России погашать долги в 96-ом, если она не сможет их погасить в 97-ом?
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Дивний у вас гумор, але спроба зарахована.
Українців зовсім мало...
https://www.youtube.com/watch?v=3_Ycf-PAKuo