Наши политики мешают ВСУ побеждать, – "киборг" Андрей Шишук. ВИДЕО

Воин ВСУ Андрей Шишук с позывным Север, который воюет с 2014 года и был участником обороны Донецкого аэропорта, заявил, что непрофессиональное поведение украинских политиков, которые берутся говорить о военных делах, стоит жизни украинским воинам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью крымскотатрскому телеканалу ATR.

Он заявил, что "помня нашу историю, нашей страны и то, что неоднократные внутренние какие-то ссоры были причиной поражений, при чем таких "судьбоносных". Враг это помнит тоже неплохо, и с его стороны не воспользоваться на этот раз этим было бы, мне кажется, ошибкой. И я думаю, он сейчас этим и занимается. И он этим пытается воспользоваться, и он это провоцирует, и у него это получается, к сожалению".

По его мнению, операция ИПСО относительно противопоставления Залужного и Зеленского сейчас "на самом пике" и все должны "понимать последствия".

Он считает, что в прошлом году началась раскрутка Залужного без него самого.

Также он отметил, что уже при подготовке контрнаступления в Херсонской области было мощное вмешательство политики. "На этом наступлении пиарились как могли общественные деятели, которые все там прогнозировали. Они рассказывали, куда будет удар, они рассказывали, сколько техники и людей подготовлено, будет подготовлено и в какие сроки" - подчеркнул он.

Шишук продолжил: "Ну, во-первых, не военные не должны об этом говорить вообще, а это ну всё все, от самого высокого там до самого низкого политика в нашей стране, хотели. Это еще, напомню, было при наступлении на Херсон. То есть они постоянными обещаниями, какими-то прогнозами и так далее они настолько напрягли и подготовили наших врагов еще там, что ну большое количество потерь и малые продвижения. Тогда, напомню, только на трех направлениях немного продвинулись войска там за пару месяцев".

Он отметил, что "политики хотят поиграть в военных. А это уже не шутки".

Он подчеркнул: "Враг не должен быть предупрежден. Потому что война - это неожиданности, это обман, это какие-то уловки. Когда у тебя за спиной стоит там целая свора, заглядывает тебе через плечо в твои планы и потом бежит рассказывать и кричать о них наперегонки. Если это все будет, то зачем тогда воевать? Тогда хотя бы удержать, что есть. Ну, это на самом деле вопрос опять же риторический: воевать надо, но я просто не понимаю, как люди так могут презирать жизнь солдат. Ну просто ради своей рекламы, ради своих рейтингов. Вот, ну вот как-то так".