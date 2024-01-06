РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9126 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
16 473 6
война (46746) уничтожение (3832) Залужный (532) 45 артиллерийская бригада (36)

Воины 45 ОАБр успешно поразили скопление личного состава противника из гаубицы М777, - Залужный. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Неблагоприятная погода не помешает боевой работе наших воинов на фронте.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.

"Неблагоприятная погода не помешает боевой работе военнослужащих 45 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины. Расчет американской гаубицы М777 уничтожает врага при любых условиях", - отмечает он.

"Мы готовы работать и в дождь, и в снег, чтобы поддержать пехоту на переднем краю. Интенсивность нашей работы зависит от количества полученных целей. Сегодня, например, мы успешно поразили скопление личного состава противника. Чем меньше на нашей земле врагов, тем ближе наша Победа", - цитирует Залужный артиллеристов.

Смотрите: Шведские САУ Archer работают по оккупантам на Донетчине. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ
показать весь комментарий
06.01.2024 11:43 Ответить
снайперський постріл!!!
Героям Слава!!!1
показать весь комментарий
06.01.2024 11:51 Ответить
Чайок...
показать весь комментарий
06.01.2024 11:59 Ответить
Постоянно надо наносить удары по складам,уничтожая логистику пришельцев.
показать весь комментарий
06.01.2024 11:59 Ответить
Прошу помедленней... - я записую... ✏️
показать весь комментарий
06.01.2024 12:10 Ответить
координати всіх складів надай, не мені, туди куди треба, вдячні будуть.
показать весь комментарий
06.01.2024 22:14 Ответить
 
 