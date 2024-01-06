Воины 45 ОАБр успешно поразили скопление личного состава противника из гаубицы М777, - Залужный. ВИДЕО

Неблагоприятная погода не помешает боевой работе наших воинов на фронте.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.

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"Неблагоприятная погода не помешает боевой работе военнослужащих 45 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины. Расчет американской гаубицы М777 уничтожает врага при любых условиях", - отмечает он.

"Мы готовы работать и в дождь, и в снег, чтобы поддержать пехоту на переднем краю. Интенсивность нашей работы зависит от количества полученных целей. Сегодня, например, мы успешно поразили скопление личного состава противника. Чем меньше на нашей земле врагов, тем ближе наша Победа", - цитирует Залужный артиллеристов.

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