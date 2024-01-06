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Силы обороны юга скорректировали огонь HIMARS по вражескому "Граду". ВИДЕО
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Во время ведения разведки на Херсонщине Силы обороны обнаружили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Наши воины скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS: в результате огневого поражения "Град" противника уничтожен до основания.
Об этом сообщили в телеграмм-канале Оперативный ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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+15 Яр Холодний
показать весь комментарий06.01.2024 13:57
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+4 Roman Ataman
показать весь комментарий06.01.2024 15:18
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"Ой, шо там півдня скоригувати. Там роботи на п'ять хвилин. Ото такі коригувальники.
Зрада-зрадонька".
(с) пособіє зрадобота