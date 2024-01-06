Силы обороны юга скорректировали огонь HIMARS по вражескому "Граду". ВИДЕО

Во время ведения разведки на Херсонщине Силы обороны обнаружили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Наши воины скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS: в результате огневого поражения "Град" противника уничтожен до основания.

Об этом сообщили в телеграмм-канале Оперативный ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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