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Силы обороны юга скорректировали огонь HIMARS по вражескому "Граду". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время ведения разведки на Херсонщине Силы обороны обнаружили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Наши воины скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS: в результате огневого поражения "Град" противника уничтожен до основания.

Об этом сообщили в телеграмм-канале Оперативный ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оператор дрона самостоятельно ликвидировал взвод оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО
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Топ комментарии
+15
Точно І - головне: вибух такої сили говорить про те, що "Град" був нафаршированим повним боєкомплектом А це означає, що ці снаряди вже нікуди не полетять!
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06.01.2024 13:57
+6
Красивое
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06.01.2024 13:50
+4
Блін, його ж там ще треба було і знайти! За це окремий респект!
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06.01.2024 15:18
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Красивое
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06.01.2024 13:50 Ответить
Точно І - головне: вибух такої сили говорить про те, що "Град" був нафаршированим повним боєкомплектом А це означає, що ці снаряди вже нікуди не полетять!
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06.01.2024 13:57 Ответить
Молодці, цікаво а дроном можливо було ліквідувати того града, машина загорілася би що призвело напевно до детонаціїї боєкомплекту, і руйнування авто, а Himars використовувати по більш жирним цілям де наявний антидроновий захист.
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06.01.2024 19:45 Ответить
Чим було - тим і вдарили
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06.01.2024 20:00 Ответить
а шо случілось?????
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06.01.2024 14:15 Ответить
Нехай щастить
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06.01.2024 14:24 Ответить
Feuer Frei!
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06.01.2024 14:28 Ответить
Хаймарс, це їм не хер собачий
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06.01.2024 15:04 Ответить
Блін, його ж там ще треба було і знайти! За це окремий респект!
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06.01.2024 15:18 Ответить
Опа, швидко віднайшов зраду в заголовку:

"Ой, шо там півдня скоригувати. Там роботи на п'ять хвилин. Ото такі коригувальники.
Зрада-зрадонька".

(с) пособіє зрадобота
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06.01.2024 15:37 Ответить
скоригували не рівно коригували
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06.01.2024 15:57 Ответить
..будьте навіки прокляті, кацапи-окупанти і з вашим ******.. скільки усього живого через вас загинуло і ще загине...
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06.01.2024 16:33 Ответить
Потерь неть.
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06.01.2024 16:46 Ответить
Із Водохреща каЦапів /від ЗСУ ...- Христос Хрещаеться!))
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06.01.2024 20:37 Ответить
так це ж вже показували, давненько вже.
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06.01.2024 22:07 Ответить
Эх, а на херсонщине сейчас лето, красота!
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07.01.2024 19:57 Ответить
Казаки гетмана Ивана Выговского в союзе с крымским ханом Мехмед-Гиреем IV у реки Сосновки под Конотопом разгромили войска царя Алексея Михайловича

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07.01.2024 19:59 Ответить
 
 