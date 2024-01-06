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Оператор украинского FPV-дрона сбросил гранату в люк вражеского танка и отвел БПЛА на безопасное расстояние, избежав взрывной волны.. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Авдеевке оператор украинского FPV-дрона сбросил гранату в люк вражеского танка и уничтожил его, отведя беспилотник на безопасное расстояние, избежав взрывной волны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мастерской работы украинского воина опубликована в соцсети.

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Топ комментарии
+22
Красунчик!...
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06.01.2024 14:35
+16
У смажених бурятів новий шашлик
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06.01.2024 14:32
+16
Чудово. І пісня класна.
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06.01.2024 14:33
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У смажених бурятів новий шашлик
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06.01.2024 14:32 Ответить
Чудово. І пісня класна.
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06.01.2024 14:33 Ответить
Это звуки из танка... бурятотанка...
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06.01.2024 15:50 Ответить
Ех, такий талант пропав. А могли десь на міжнародних пісенних конкурсах призові місця займати. Так ніт же, спітніли у танку.
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06.01.2024 18:11 Ответить
Красунчик!...
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06.01.2024 14:35 Ответить
Молодець!!!
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06.01.2024 14:38 Ответить
було вже пару днів тому )) але "повторение - мать учения" ))
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06.01.2024 14:40 Ответить
І робота оператора і музичний супровід вААЩе супер!
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06.01.2024 14:40 Ответить
То не музичний супровід. То звуковий супровід.
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06.01.2024 14:42 Ответить
Та яка різниця? Головне шо в тему
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06.01.2024 14:47 Ответить
Почему это FPV дрон?
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06.01.2024 14:43 Ответить
бо у будь-якому разі оператор дивиться і бачить куди летить, навіть якщо це мавік чи аутел. тому фпв - first peson view
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06.01.2024 15:09 Ответить
Потому, что оператор видит картинку в реальном времени, а не потому, что он одноразовый камикадзе.
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06.01.2024 15:28 Ответить
FPV-дрон не обов'язково має "померти". Якщо йjго оснастити механізмом скиду, то він може виконувати таку ж задачу навіть з більшою ефективністю ніж коптери із стабілізацією, бо має більшу швидкість та більш маневрений.
приклад скидів з FPV
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06.01.2024 16:26 Ответить
Треба такий рінгтон, втіхаря жінці на її телефон поставити
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06.01.2024 14:46 Ответить
Ouah Ahh (3 little guys singing)
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06.01.2024 15:11 Ответить
Дякую, найшов на Ютюб.
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06.01.2024 16:26 Ответить
Якщо оператор не айтішник, після війни може бути гарним ювеліром!
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06.01.2024 15:31 Ответить
а ти кинеш таку іграшку заради ювелірки - закритого приміщення і очі на лоба?
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06.01.2024 16:35 Ответить
вы бурят , как я рад.
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06.01.2024 16:01 Ответить
Чунгачкук - Соколине Око
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06.01.2024 16:34 Ответить
схоже, шо екіпаж на той час вже покинув танк
але якшо хтось ще там залишався, то нє узнаєт молодая какой у парня бил канєц
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06.01.2024 17:42 Ответить
❤️💛💙❤️
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06.01.2024 19:04 Ответить
Гарна робота, но про ці 2 брошені танки вже була інфа тут, тільки скид був у перший а на другому відео закінчувалося, цікаво для чого так робити?
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06.01.2024 19:50 Ответить
щоб дві новини зробити
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06.01.2024 22:11 Ответить
Отличный бросок, вот только цензору надо поменять того, кто описывает ролики, буйная фантазизия у него на большинстве из них, где он на этом увидел взрывную волну.
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07.01.2024 13:12 Ответить
 
 