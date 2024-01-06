Оператор украинского FPV-дрона сбросил гранату в люк вражеского танка и отвел БПЛА на безопасное расстояние, избежав взрывной волны.. ВИДЕО

В Авдеевке оператор украинского FPV-дрона сбросил гранату в люк вражеского танка и уничтожил его, отведя беспилотник на безопасное расстояние, избежав взрывной волны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мастерской работы украинского воина опубликована в соцсети.

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