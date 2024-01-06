21 458 28
Оператор украинского FPV-дрона сбросил гранату в люк вражеского танка и отвел БПЛА на безопасное расстояние, избежав взрывной волны.. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Авдеевке оператор украинского FPV-дрона сбросил гранату в люк вражеского танка и уничтожил его, отведя беспилотник на безопасное расстояние, избежав взрывной волны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мастерской работы украинского воина опубликована в соцсети.
Топ комментарии
+22 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий06.01.2024 14:35
+16 Сірий
показать весь комментарий06.01.2024 14:32
+16 Oleksandr Yur
показать весь комментарий06.01.2024 14:33
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
приклад скидів з FPV
але якшо хтось ще там залишався, то нє узнаєт молодая какой у парня бил канєц