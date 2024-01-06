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Дрон-камикадзе ликвидировал российского солдата на Токмакском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На Токмакском направлении в Запорожской области дрон-камикадзе подразделения "Wild Division" 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировал оккупанта.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+10
Випарувався.
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06.01.2024 15:46
+10
Кацап навіть не замітив як скоро перемістився на концерт.
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06.01.2024 15:48
+8
Гарно кацапи йдуть до пекла під веселу музичку 😃
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06.01.2024 15:50
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Випарувався.
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06.01.2024 15:46 Ответить
Кацап навіть не замітив як скоро перемістився на концерт.
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06.01.2024 15:48 Ответить
Гарно кацапи йдуть до пекла під веселу музичку 😃
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06.01.2024 15:50 Ответить
чотирьохсотдоларовий.
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06.01.2024 15:51 Ответить
Швидкий морг. Оператор - гуманіст)
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06.01.2024 15:57 Ответить
гуманно їх тільки калічити, шоп встигло осознати та покаятися
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06.01.2024 17:51 Ответить
а толку?
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06.01.2024 22:01 Ответить
а як інакше вгамувати помсту?
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06.01.2024 22:15 Ответить
Розобрали москоля на частини, ног не видно, рук не видно, тільки роги...
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06.01.2024 15:57 Ответить
...Край дороги...
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06.01.2024 17:05 Ответить
Поставка Україні F-16 з Данії затримується на пів року - ЗМІ.

Деталі: Копенгаген мав поставити перші шість літаків до нового 2024 року, але замість цього їх доставка очікується у другому кварталі, повідомили виданню у відомстві.

У публікації йдеться, що графік поставок завжди залежав від виконання низки умов, серед яких - успішна підготовка українських пілотів, а також наявність достатньої логістики та інфраструктури для обслуговування F-16 в Україні, заявили в міністерстві, не надавши більш детальної інформації.
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06.01.2024 16:01 Ответить
Ну подрочив на цю новину,? Ще раз передьорнув? Усьо пропало
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06.01.2024 17:15 Ответить
Дрочить? Не-е -е, дам - ка я лучше тебе соснуть.

Данія доставить F-16 для України на пів року пізніше, - Berlingske Джерело: https://censor.net/ua/n3466045
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06.01.2024 17:52 Ответить
отаке воно життя- москалик до москалика
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06.01.2024 16:05 Ответить
звеселило сповіщення у лівому кутку монітора на 36-й секунді.
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06.01.2024 16:06 Ответить
тільки незрозуміло, навіщо 600грам вибухівки скидати на одного орка, а не на групу мінімум з трьох. Якщо цим *********** можна знищити мінімум гармату чи міномет з боєкомплектом... На одного орка вистачить і 100 або нехай 200грам зі звичайного розвідувального мавіка.
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06.01.2024 16:10 Ответить
Треба створювати дрони які могли б стріляти кулями. Бо на ту саранчу ніяких дронів не напасешся..
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06.01.2024 16:24 Ответить
Вперед, бажаю здоровля
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06.01.2024 16:28 Ответить
Нежаль, бо хто його знає, скільки той мокша міг би лиха наробити.
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06.01.2024 16:45 Ответить
у фпв дрона є максимальна дальність польоту, і вона не безмежна. Якщо не вдалось виявити більш важливу ціль (танк, броньовик, автомобіль), то краще знищити хоча б одну свинособаку, ніж дрон просто впаде у полі, через закінчення заряду аккумулятора.
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06.01.2024 16:46 Ответить
Шкода дрона на цей непотріб
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06.01.2024 16:16 Ответить
От подія... Свинособаку утилізували цілим дроном... Дрона жалко... От коли одним дроном роту свинособак ліквідують оце подія...
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06.01.2024 17:07 Ответить
Треба пам'ятати, скільки цей непотріб міг лиха наробити.
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06.01.2024 17:08 Ответить
Аж лапти в разные стороны разлителись !
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06.01.2024 16:20 Ответить
Прекрасно. А що з гєрасімовим?
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06.01.2024 16:59 Ответить
Поки що немає підтвердження. Чекаємо.
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06.01.2024 17:10 Ответить
призиваю бути гуманнішими! Не вбивати кацапів, а тільки калічити.. годі буде очі випалити - і воно вже не боєць
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06.01.2024 17:47 Ответить
паяльник в руки і вперед, можеш лазером з аліка.
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06.01.2024 22:06 Ответить
с огромним удовольствієм
після зґвальованих дівчаток під Києвом йа такий добрий до кацапів, шо можу їм галошею голови відтинати, довго та натхненно перетираючи шию
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06.01.2024 22:13 Ответить
норм подсрачника дали)
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06.01.2024 18:52 Ответить
Кацап вже заздалегідь і ямку собі викопав ...
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06.01.2024 19:39 Ответить
 
 