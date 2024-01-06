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Эксклюзивные кадры и история разгрома вражеских танковых колонн под Угледаром. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

24 января 2023 года российская армия предприняла попытку большого наземного наступления на Угледар и через несколько недель потеряла по меньшей мере 130 единиц бронетехники. Силами 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского и 55-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины в результате серии атак в очередной раз была разбита элитная 155, а также 40 бригада морской пехоты Тихоокеанского флота Российской Федерации. Мировые военные аналитики называют эти события одним из величайших танковых поражений со времен Второй мировой войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мы получили эксклюзивное видео этих событий и разыскали тех, кто стоит за потрясающими результатами. Команда Бутусов ПЛЮС выражает благодарность 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев за содействие в подготовке фильма и предоставленные видеоматериалы.

Смотрите также: Битва за Угледар: разгром батальона "Алга" 72-й бригады ВС РФ. ВИДЕО
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Слава ЗСУ!!!
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06.01.2024 18:44 Ответить
Дякую тобі Микола і твоїм бойовим побратимам. Героям Слава!
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06.01.2024 19:10 Ответить
Мій друг там воював,розповідав що їх палять,піхоту нищать,все одно лізуть,і лізуть
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06.01.2024 21:33 Ответить
Хлопці, які ж ви МОЛОДЦІ !!!!!!!!
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06.01.2024 19:12 Ответить
наші Титани...- а дай їм ще відповідну зброю....
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06.01.2024 20:26 Ответить
 
 