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Зеленский (16534) обстрел (20144) смерть (9035) Покровск (83)

Удар россиян был просто по обычной жилой застройке, - Зеленский об обстрелах Покровского района, в результате которых погибли 11 человек. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним видеообращением к украинцам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

Владимир Зеленский отметил: "В эти часы в Покровске Донецкой области и в Покровском районе продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Ракеты С-300. Привлечены необходимые спасательные силы, техника ГСЧС Украины. Разбирают завалы. По состоянию на данный момент известно о гибели более десяти человек", и среди них – дети, к сожалению… Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

Удар россиян был просто по обычной жилой застройке, по частным домам. Всем раненым оказывается необходимая помощь. И Россия должна чувствовать – всегда чувствовать, – что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет. Мы должны это обеспечить нашей силой, собственными оборонными и политическими способностями.

Слава всем, кто воюет! Слава всем, кто прибавляет свою силу к силе нашего государства!"

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Топ комментарии
+31
Це вже схоже на ''плач Ярославни''
Вже навіть про відплату не говорить.
Ні на що не здатний імпотент, який своїми бездарними діями, фактично готовий вже здати Україну пуйлу.
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06.01.2024 19:01
+29
"Як вам спиться, пане Президент? Загиблі не сняться?" (с) одне недолуге на стадіоні
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06.01.2024 19:04
+20
Гнусава підмоскальська курва, тепер Україна знає справжню ціну твоїх "шашличков на дєвятає мая"...
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06.01.2024 19:23
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Це вже схоже на ''плач Ярославни''
Вже навіть про відплату не говорить.
Ні на що не здатний імпотент, який своїми бездарними діями, фактично готовий вже здати Україну пуйлу.
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06.01.2024 19:01 Ответить
А що ще може заявити речник ОПи!
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06.01.2024 19:45 Ответить
"Як вам спиться, пане Президент? Загиблі не сняться?" (с) одне недолуге на стадіоні
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06.01.2024 19:04 Ответить
Збирай совбез оон.......А згадав,плював совбез на нас?Бо недавно призвали обох,нас та кацапню.....до спокою.Коли кацапи за белгород збирали совбез.....Кажуть багато мирних пагибло.
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06.01.2024 19:09 Ответить
Та ви ж нешановний главклоун казали щоб усі розслабилися, та жарили шашлики...
Готуватися до війни? ні, накуя...
Мразота... ненавиджу...
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06.01.2024 19:14 Ответить
++++++++++
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06.01.2024 19:43 Ответить
..шота хароший асфальт після Велыкага будівництва-дорогівництва не дуже допомагає у захисті прикольного лохтората, ну і нас усіх...
зато дермаки-татарови-арахніди-верещукчи-безумні-стефанчуки.. ситі та задоволені у безпеці і вже хочуть другий термін Зєльдіного прездобольства
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06.01.2024 19:17 Ответить
А чи було це все як би не проросійська гопота не дорвалась до влади ,хоч визнай що помилявся .
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06.01.2024 19:21 Ответить
Вона ніколи цю владу і не втрачала, принаймні останніх три прізуденти, представники якраз цієї промосковської гопоти,попросту останній це тупий баран, якого ведуть на налигачові, попередні були хитріші.
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06.01.2024 20:20 Ответить
Гнусава підмоскальська курва, тепер Україна знає справжню ціну твоїх "шашличков на дєвятає мая"...
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06.01.2024 19:23 Ответить
Зеля, у тебя есть наградной парабеллум с намеком
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06.01.2024 19:31 Ответить
Всі загиблі в цій війні будуть на твоїй совісті, Зєля
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06.01.2024 19:36 Ответить
У фарисейцев нет совести по определению
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06.01.2024 20:09 Ответить
Досить вже тих звернень! Вони стають схожі на сльози крокодила, не слова а бублики.
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06.01.2024 19:36 Ответить
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06.01.2024 19:37 Ответить
Танкового вже немає. А в остальном - піздно доходить до наріту. Через сраку. Коли півень клюнув.
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06.01.2024 19:43 Ответить
У нас нет Президента.
Это беда.
Нет Президента. Во время войны. От слова совсем..... (((((
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06.01.2024 19:44 Ответить
Немає Верховного Головнокомандувача
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06.01.2024 19:47 Ответить
благодаря таким как ты, этого нет Елажев...
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06.01.2024 20:15 Ответить
много лайков собрал Елажев - как твой кумир в 2019 году...
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06.01.2024 20:25 Ответить
Традиційний звіт *****, інакше це не пояснити.
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06.01.2024 19:44 Ответить
Не заважайте "митцю" МУЗИЦІРОВАТЬ на фортепіанах оригінальним стилем.
Не відривайте якоюсь війною, армією і зброєю.
Єрмак дєла дєлаєт.
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06.01.2024 19:46 Ответить
Нада проста пірістать бухать
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06.01.2024 19:49 Ответить
Ілі пєррдєть…
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06.01.2024 20:18 Ответить
Нафига так напрягаться? Давай паржом зі сіськадовська. Прикольна жє.
(сарказм)
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06.01.2024 19:50 Ответить
Традиційний статист хочеться тебе запитати, де дрони, чи тобі стадіони важливіші.
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06.01.2024 20:15 Ответить
Чого не стерти з лиця землі Донецьк? Кацапи кажуть що його нет ужє 8 лєт. Кращє ніж його штурмувати, щоб там була купа щебню…
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06.01.2024 20:17 Ответить
слуга Дермака
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06.01.2024 20:49 Ответить
Це всі помітили.
Інтернет-портали, соціальні мережі, ще на диво не заборонені.
Що корисного в цьому відео?
Якщо щодня казати очевидні речі, повторювати загальновідомі тези, проблеми самі собою не вирішаться.
Треба брати відповідальність на себе і працювати, а не крутити сракою перед камерами, делегувавши свої повноваження невідомо кому, та звинувачуючи у своїх невдачах та прорахунках усіх навколо!
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06.01.2024 21:13 Ответить
Є диктори телебачення.
Не набридло селфі знімати.
Займися корупцією, виробництвом мільйонів дронів, мінометні міни.
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06.01.2024 21:54 Ответить
Те, що кацапи такі ми впевнилися ще у 2014 році. А що ти зробив, щоб захистити українців? Дурив, що кацапи також люди і "какая разница" на якій мові розмовляти, головне перестати стріляти, відвезти війська, розмінувати проходи і побудувати дороги для кацапні? А наші ракетні та інші програми просто знищити, втратити час і залишки грошей закатати у "велике крадівництво".
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06.01.2024 21:59 Ответить
Просто нужно перестать...
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07.01.2024 01:23 Ответить
 
 