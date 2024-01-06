Удар россиян был просто по обычной жилой застройке, - Зеленский об обстрелах Покровского района, в результате которых погибли 11 человек. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним видеообращением к украинцам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

Владимир Зеленский отметил: "В эти часы в Покровске Донецкой области и в Покровском районе продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Ракеты С-300. Привлечены необходимые спасательные силы, техника ГСЧС Украины. Разбирают завалы. По состоянию на данный момент известно о гибели более десяти человек", и среди них – дети, к сожалению… Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

Удар россиян был просто по обычной жилой застройке, по частным домам. Всем раненым оказывается необходимая помощь. И Россия должна чувствовать – всегда чувствовать, – что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет. Мы должны это обеспечить нашей силой, собственными оборонными и политическими способностями.

Слава всем, кто воюет! Слава всем, кто прибавляет свою силу к силе нашего государства!"

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