Удар россиян был просто по обычной жилой застройке, - Зеленский об обстрелах Покровского района, в результате которых погибли 11 человек. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним видеообращением к украинцам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.
Владимир Зеленский отметил: "В эти часы в Покровске Донецкой области и в Покровском районе продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Ракеты С-300. Привлечены необходимые спасательные силы, техника ГСЧС Украины. Разбирают завалы. По состоянию на данный момент известно о гибели более десяти человек", и среди них – дети, к сожалению… Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких.
Удар россиян был просто по обычной жилой застройке, по частным домам. Всем раненым оказывается необходимая помощь. И Россия должна чувствовать – всегда чувствовать, – что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет. Мы должны это обеспечить нашей силой, собственными оборонными и политическими способностями.
Слава всем, кто воюет! Слава всем, кто прибавляет свою силу к силе нашего государства!"
Пожалуйста, подождите...
Вже навіть про відплату не говорить.
Ні на що не здатний імпотент, який своїми бездарними діями, фактично готовий вже здати Україну пуйлу.
Готуватися до війни? ні, накуя...
Мразота... ненавиджу...
зато дермаки-татарови-арахніди-верещукчи-безумні-стефанчуки.. ситі та задоволені у безпеці і вже хочуть другий термін Зєльдіного прездобольства
Это беда.
Нет Президента. Во время войны. От слова совсем..... (((((
Не відривайте якоюсь війною, армією і зброєю.
Єрмак дєла дєлаєт.
(сарказм)
Інтернет-портали, соціальні мережі, ще на диво не заборонені.
Що корисного в цьому відео?
Якщо щодня казати очевидні речі, повторювати загальновідомі тези, проблеми самі собою не вирішаться.
Треба брати відповідальність на себе і працювати, а не крутити сракою перед камерами, делегувавши свої повноваження невідомо кому, та звинувачуючи у своїх невдачах та прорахунках усіх навколо!
Не набридло селфі знімати.
Займися корупцією, виробництвом мільйонів дронів, мінометні міни.