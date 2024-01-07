Россияне попали "Шахедом" в дом в Днепре. Людей извлекли из-под завалов, без жертв. ВИДЕО

В результате атаки вражеских беспилотников в Днепре зафиксировано повреждение жилого дома.

Об этом сообщил в телеграме начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне атаковали Днепр беспилотниками. К сожалению, не без последствий. Детали на видео. Еще раз подчеркиваю – не пренебрегайте собственной безопасностью. В области снова звучит воздушная тревога", - рассказал он.

"Россияне атаковали Днепр дронами. Пострадал дом, в котором проживало 22 семьи. Наши ГСЧС-ники отработали. Шесть человек были спасены, двое из которых - дети", - сказал он.

Тяжелых травм ни у кого нет, добавил Лисак.

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