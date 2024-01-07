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взрыв (6103) Днепр_город (3761) Лысак Сергей (55)

Россияне попали "Шахедом" в дом в Днепре. Людей извлекли из-под завалов, без жертв. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате атаки вражеских беспилотников в Днепре зафиксировано повреждение жилого дома.

Об этом сообщил в телеграме начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне атаковали Днепр беспилотниками. К сожалению, не без последствий. Детали на видео. Еще раз подчеркиваю – не пренебрегайте собственной безопасностью. В области снова звучит воздушная тревога", - рассказал он.

"Россияне атаковали Днепр дронами. Пострадал дом, в котором проживало 22 семьи. Наши ГСЧС-ники отработали. Шесть человек были спасены, двое из которых - дети", - сказал он.

Тяжелых травм ни у кого нет, добавил Лисак.

Читайте также: В Днепре во время воздушной тревоги раздались взрывы, работает ПВО
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Топ комментарии
+10
Кацапи , може досить вбивати наших мирних жителів і дітей 😡
Відповідь на ваші погроми будуть на кацапіі ,
чекайте тварюки кончені !!
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06.01.2024 23:26
+6
вони по інщому не можкть
Треба знищувати їхні города та села
зовсім
аж доярославля
от тоді почнуть розуміти
хроюачі свиносоьаки
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07.01.2024 00:17
+4
А в кончузаспу ни разу не попали что как бы намекает
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07.01.2024 00:20
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Кацапи , може досить вбивати наших мирних жителів і дітей 😡
Відповідь на ваші погроми будуть на кацапіі ,
чекайте тварюки кончені !!
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06.01.2024 23:26 Ответить
да наврядше асфальт туди долетить
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06.01.2024 23:38 Ответить
Долетить те , до добре літає 😠
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07.01.2024 00:22 Ответить
вони по інщому не можкть
Треба знищувати їхні города та села
зовсім
аж доярославля
от тоді почнуть розуміти
хроюачі свиносоьаки
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07.01.2024 00:17 Ответить
До южно- сахалінська! Але починати треба з мацкви ті підербурга!
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07.01.2024 12:58 Ответить
Треда в рази підвищіти випуск полієтіленових пакетів для
харошіх мацкалів- білого кольору
для паганих- чорного
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06.01.2024 23:34 Ответить
Потвори...
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07.01.2024 00:15 Ответить
А в кончузаспу ни разу не попали что как бы намекает
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07.01.2024 00:20 Ответить
Діють оманські домовленності! В ново-огарьово теж чомусь наші дрони не літають!
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07.01.2024 13:00 Ответить
 
 