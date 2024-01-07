10 166 10
Россияне попали "Шахедом" в дом в Днепре. Людей извлекли из-под завалов, без жертв. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате атаки вражеских беспилотников в Днепре зафиксировано повреждение жилого дома.
Об этом сообщил в телеграме начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне атаковали Днепр беспилотниками. К сожалению, не без последствий. Детали на видео. Еще раз подчеркиваю – не пренебрегайте собственной безопасностью. В области снова звучит воздушная тревога", - рассказал он.
"Россияне атаковали Днепр дронами. Пострадал дом, в котором проживало 22 семьи. Наши ГСЧС-ники отработали. Шесть человек были спасены, двое из которых - дети", - сказал он.
Тяжелых травм ни у кого нет, добавил Лисак.
Топ комментарии
+10 Amber
показать весь комментарий06.01.2024 23:26
+6 евгений коноваленко 972d00ac
показать весь комментарий07.01.2024 00:17
+4 Qwerty c168486e
показать весь комментарий07.01.2024 00:20
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Відповідь на ваші погроми будуть на кацапіі ,
чекайте тварюки кончені !!
Треба знищувати їхні города та села
зовсім
аж доярославля
от тоді почнуть розуміти
хроюачі свиносоьаки
харошіх мацкалів- білого кольору
для паганих- чорного