Жена полтора месяца ищет мужа Никиту Горшкова: У полиции была информация, что он в ТЦК Мукачево. Там говорят, что где-то на полигоне в Ривном. Документов нет. ВИДЕО

Мама двух малолетних детей Ярослава Горшкова просит Валерия Залужного и Владимира Зеленского помочь с поиском ее мужа Никиты Горшкова, связь с которым оборвалась в Хусте на Закарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видеообращение.

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"Валерий Федорович Залужный, я, Горшкова Ярослава Александровна, обращаюсь к Вам относительно моего мужа Горшкова Никиты Игоревича 7.06.1989 года рождения. Я мама двоих детей в декрете уже полтора месяца ищу мужа, с которым оборвалась связь 19.11.23 в городе Хуст (Закарпатская область. – Ред.), – отмечает женщина.

Она отмечает, что обращалась в полицию, однако уголовное производство по поиску не было открыто вовремя, поскольку у полиции была информация, что он находился в ТЦК Мукачево.

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"Я звонила в ТЦК Мукачево, где мне сказали, что он уже где-то в Ривном, и что у них нет документов, потому что у них перевалочный пункт и надо обращаться в ТЦК Хуста. Туда дозвониться невозможно, да и на адвокатский запрос не отвечают. Вчера меня даже не хотели пускать, для того чтобы получить хоть какую-то информацию по моему адвокатскому запросу. На данный момент неизвестно, где находится мой муж. Без вашей помощи я не справлюсь. Обращаюсь к Главнокомандующему Валерию Залужному и Верховному Главнокомандующему Зеленскому Владимиру Александровичу помочь и разобраться", – добавляет женщина.