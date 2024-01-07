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Закарпатье (2394) розыск (804) военкомат (444) ТЦК (11)

Жена полтора месяца ищет мужа Никиту Горшкова: У полиции была информация, что он в ТЦК Мукачево. Там говорят, что где-то на полигоне в Ривном. Документов нет. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Мама двух малолетних детей Ярослава Горшкова просит Валерия Залужного и Владимира Зеленского помочь с поиском ее мужа Никиты Горшкова, связь с которым оборвалась в Хусте на Закарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видеообращение.

"Валерий Федорович Залужный, я, Горшкова Ярослава Александровна, обращаюсь к Вам относительно моего мужа Горшкова Никиты Игоревича 7.06.1989 года рождения. Я мама двоих детей в декрете уже полтора месяца ищу мужа, с которым оборвалась связь 19.11.23 в городе Хуст (Закарпатская область. – Ред.), – отмечает женщина.

Она отмечает, что обращалась в полицию, однако уголовное производство по поиску не было открыто вовремя, поскольку у полиции была информация, что он находился в ТЦК Мукачево.

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"Я звонила в ТЦК Мукачево, где мне сказали, что он уже где-то в Ривном, и что у них нет документов, потому что у них перевалочный пункт и надо обращаться в ТЦК Хуста. Туда дозвониться невозможно, да и на адвокатский запрос не отвечают. Вчера меня даже не хотели пускать, для того чтобы получить хоть какую-то информацию по моему адвокатскому запросу. На данный момент неизвестно, где находится мой муж. Без вашей помощи я не справлюсь. Обращаюсь к Главнокомандующему Валерию Залужному и Верховному Главнокомандующему Зеленскому Владимиру Александровичу помочь и разобраться", – добавляет женщина.
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Топ комментарии
+47
Зате всім добре відомо, де знаходиться скажімо громадянин Кошевой наприклад, актор 95 кварталу. І це точно не ТЦК і не полігон. І у разі такого випадку зникнення його персони на ноги буде поставлено весь силоаий блок. Це щодо гарантовпнох Конституцією рівності, гарантом якої є друг Кошевого Зєлєнскій.
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07.01.2024 11:36
+40
По моєму, не треба було вам за клоуна голосувати. Зараз такої хєрні не було б.
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07.01.2024 12:05
+38
Сказали А, треба і казати Б.
Ця вже звична практика викрадення людей працівниками ТЦК, доводиться зверху.
Звичайно, Зеленський в курсі цього, знає про це і підтримує це. Бо мовчить.
Залужний чудово знає про це і підтримує це. Бо навіть нещодавно заявив, що в ТЦК працюють професіонали, і взагалі йому просто потрібно по 20 тисяч новобранців щомісяця в армію.
Тобто дві найвищі особи в армії - верховний головнокомандувач та головнокомандувач особисто підтримують викрадення людей своїми підлеглими з ТЦК.
Бо їм треба м'ясо, інакше крім м'яса , вони не вміють воювати.
Чисто совковий спосіб ведення війни.
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07.01.2024 11:59
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Ярема Стогін, шева, наївся інфи з "у скабєєвих"
і, як папуга, повторює кремлівську тезу про "гєнацыд украінского народа кієвскім рєжімом который прєвратіл Украіну в концлагєрь...".
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07.01.2024 14:17 Ответить
Ви, зеле6ні імбецили, хоч колись очі відкриєте? Чи далі будете зелене гівно жерти
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07.01.2024 14:21 Ответить
Светлана Круп, "Вона наголошує, що зверталася до поліції, втім кримінальне провадження щодо пошуку не було відкрито вчасно, оскільки у поліції була інформація, що він був в ТЦК Мукачево."
-----
Виложи документ - "письмову відмову" або відео, яке підтверджує факт усної відмови.
Тоді буде ЩО обговорювати, і в разі наявності відмови давати поради як можна в такому разі діяти цій жіночці.
У таких як ти, - всі імбецили, а ти - геній, тому що навчилася кнопати тексти зі смартфону.
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07.01.2024 14:57 Ответить
07.01.24 14:49 Нардеп Шевченко поширив фейк про нібито "вбивство" чоловіка працівниками ТЦК у Білій Церкві, - полковник ЗСУ Штефан Джерело: https://censor.net/ua/n3466146
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07.01.2024 15:00 Ответить
На жаль, можливий ще один варіант. Якщо ******** батько малих дітей півтора місяці як зовсім зник, то він може бути не на полігоні, а пропав безвісти під Авдіївкою, і це трапилося ще на початку грудня. Державі якось невдобно, що вона нескінченно обманює лохторат, то вона від нього закосила в біга...
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07.01.2024 12:25 Ответить
з Авдіївки можно подзвонити , кум дружини раз в 5-6 днів телефонує 110 бригада з жовтня він там .
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07.01.2024 14:07 Ответить
Я не вірю такій інформації
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07.01.2024 12:30 Ответить
Зник у еру мобільних телефонів і месенджерів?
Скоріше вже десь у Португалії з молодухою обживається.
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07.01.2024 12:30 Ответить
на мексиканському кордоні . ну ти і дебіл !
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07.01.2024 14:10 Ответить
До речі, через мексиканський кордон українські нелегали ходили ще у 1990х. Сам знав колись такого, на траку він робив.
А зараз - там і українців повно і кацапня зустрічається.
Так що ви могли тикнути пальцем в небо і точно попасти.
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07.01.2024 18:48 Ответить
ти точно в США через мексиканський кордон потрапив .
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07.01.2024 20:07 Ответить
Ні, я по робочій візі.
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07.01.2024 20:09 Ответить
я здогадався , кур'єром колумбійської пошти ...
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07.01.2024 20:16 Ответить
Мої співчуття.
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07.01.2024 21:28 Ответить
Могли ТЦКшники просто вбити та вивезти десь в якесь провалля. Від дій цих злочинців ніхто не застрахований бо більшість тцкашників екс-менти які є садистами.
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07.01.2024 12:36 Ответить
Панове журналісти- навіщо ви це розкручуєте?
Зникла людина- звертаються із заявою до Поліції. Не реагує Поліція- то це час для реагування у ЗМІ.
А зараз цю жінку розкрутили замовники саме для вкиду у простір- "люди зникають у ЗСУ"
І що ми робимо?
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07.01.2024 12:44 Ответить
Дурнику, ти хоч статтю прочитало? Там написано, поліція відмовилася відкривати справу.
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07.01.2024 13:06 Ответить
бо там не зникнення а с...б.
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07.01.2024 13:14 Ответить
Ведмедчуківський, тобі прапорці дуже часто міняють, роги троля демаскують
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07.01.2024 13:31 Ответить
Може вiн i ведмедчуківський, цього я ще точно не вирiшив, але те що ти подолякiвський (ОПшний) це вже давно багатьом вiдомо.
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07.01.2024 13:47 Ответить
А хто ти такий щоб "вірішувати"?
Молодший помічник розносчика чорнильниці у головтролів ?
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07.01.2024 14:18 Ответить
Мій коммент нижче також стосується і вас.
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07.01.2024 16:15 Ответить
Та які там ще ЗМІ? Заява до суду в порядку ст.ст. 204, 303 КПКУ. Відкриють справу, але скоріш всього над душею слідчого чи дізнавача потрібно буде стояти.
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07.01.2024 16:12 Ответить
Конкретно у цьому випадку ніхто і нічого не відкриє. Чоловіка швидше за все мобілізували, із усіма процедурами.
А кукловоди просто використали "тему" і вкинули і помийки "ЗСУ викрала людину". І зараз ми це й обговорюємо, завдяки журналістам.
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07.01.2024 17:11 Ответить
Цей чи не цей випадок, звідки така впевненість? Ви що програвали такі суди? Суд зобов'яже, а далі куди крива виведе ...будуть підстави закриють, бо щось мутна якась ситуація ...
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07.01.2024 18:23 Ответить
Які суди, який предмет позову?
Заява в поліцію, відновідь- мобілізований за наказом таким то, від такого то числа.
Ніякий суд не візьме до розгляду цю галіматью.
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07.01.2024 18:32 Ответить
Який там ще позов? Подається скарга до суду на дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора, в порядку ст. 303 КПКУ. А спочатку, сподіваюсь вона була подана, заява про відкриття кримінального провадження.
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07.01.2024 18:57 Ответить
До речі дивний у неї адвокат, замість заяви в суд, бо можна строк пропустити, він пише адвокатські запити. Цікаво що в них ...
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07.01.2024 18:27 Ответить
По всем процедурам? Это похищение!!! С такими дебилами, как ты, до Евросоюза 50 световых лет...
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07.01.2024 23:43 Ответить
Не страйся, ведмедчуківський, публікація вже стара, тобі зочьот на фермі не поставлять
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07.01.2024 23:51 Ответить
100%.Навіть якщо справу замнуть, то чоловіка знайдуть і на руках буде офіційна відповідь, в якій він частині, коли і де мобілізований.
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07.01.2024 22:46 Ответить
Проблемы именно с закарпатским ТЦК,значит контрабасы откупают своих а те ловят первого попавшегося водителя.
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07.01.2024 12:46 Ответить
❗️В Белой Церкви Киевской области работники ТЦК поймали одного парня и увезли после чего он скончался от побоев, - нардеп Шевченко.

По его словам, дело хотят замять.

Украина 24/7

Но это конечно же ИПСО. Как и видео где гражданина избивают в ТЦК. В стране люди конечно же не знают о реалиях. Надо им объяснить что все это ИПСО.
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07.01.2024 12:57 Ответить
Та ви що, оно зелена шелупонь тут усім доводить, що у нас "вільна країна", я кій подібне ніколи не станеться! Це усе скабєєвщина, та ІПСО!
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07.01.2024 14:23 Ответить
Хотілося би почути й іншу сторону. Бо не виключено, що той "зниклий" - це якесь гімно, яке в лице воїнів сказало щось типу "Якщо попаду в ЗСУ, то вб'ю своїх офіцерів і солдат у спину, а потім на вкраденій БМП чкурну до своїх друзів-росіян"
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07.01.2024 14:25 Ответить
А це не той Шевченко, який ніби-то працює на Буданова?
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07.01.2024 14:26 Ответить
Це вже КНДР чи ще ні?
А над "рабами"-кацапами сміються.
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07.01.2024 13:02 Ответить
Мутно как-то, ведь даже с фронта с родными общаются.
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07.01.2024 13:04 Ответить
дуже схоже на актрису.....
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07.01.2024 13:13 Ответить
На актора. 95 кварталу. Який грає роль підпіздєнта
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07.01.2024 13:18 Ответить
Ну хто в здоровому глузді повірить, що будь-де в Україні чоловік не може знайти телефон, щоб подзвонити дружині? Ну хіба що мертвий. Ці дешеві фсб-шні провокації, щоб ускладнити мобілізацію вже настільки тупі та огидні, що зовсім не зрозуміло - для чого їх публікують у нас? Це відверта робота на користь генітального царька московитів.
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07.01.2024 13:27 Ответить
А хто в наш час запам'ятовує номери телефонів? Половина людей номера свого телефону не знають.
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07.01.2024 17:07 Ответить
Везде рука Кремля, ***.... А то, что за 30 лет этого корупционного недоразумения нет ни судов, ни полиции, ни прокуратуры....Законы работают только в интересах кого надо и против простых людей.
Я тоже ахент, жалуйся Славику.
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07.01.2024 23:47 Ответить
Це черговий "мальчік в трусіках".
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07.01.2024 13:29 Ответить
А скільки фсб-шних "лайно-тролів" тут в коментах пасуться - просто гидота. Нікчемні ублюдки, без честі, гідності та совісті. Для вас напевно вищий кайф вилизувати анус хуʼлу моржовому кремлівському.
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07.01.2024 13:43 Ответить
Це - вільна країна вільних людей. Де кожен день повідомлення про десятки чоловіків, яких ловлять на кордоні при намаганні врятувати життя, і так само кожен день новини про викрадання ТЦК. І воює вона проти Мордору, де нічого подібного немає.
Головне не переплутати.
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07.01.2024 13:45 Ответить
Поки влада буде мовчати та робити вигляд що все нормально. Доки й будуть люди вірить навіть фейкам. Зе тільки відсотки знімає. Ніби нічого не знає. Хто ті хлопці, на яких підставах працюють, біс його знає.
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07.01.2024 14:14 Ответить
Рішення проблем мобілізації

https://youtu.be/dzUDwGZGWGw?si=GcPacA4zm5_bOR_Y
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07.01.2024 14:21 Ответить
"Країна мрії" зелених уїбанів. Де людина в 21 столітті зникла і кінців неможливо знайти.
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07.01.2024 14:27 Ответить
Самое страшное для Украины то, что пишут здесь отдельные представители ее великого и мудрого народа!
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07.01.2024 15:10 Ответить
Що ж до методiв ТЦК - не згоден. Але як Перемоги приносити так Залужний - Молодець, а як до Армії йти- ні - всі одразу хворі, зайняті. Одні маючи родини воюють, а інші біжать на плотах до Європи. Треба було на початку війни не йти захищати свою країну, а вдома залишатись напевно. Тільки ворог був би вже десь у Львові. Напевно треба було б замість захисту країни, сім'ї думати де там Кошовий і чиновники.
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07.01.2024 15:30 Ответить
Може мотивувати людей? Грішми, пільгами, навчанням, посадами потім, власним прикладом, ротацією з поліцейськими, тцк... Та ні, брєд
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07.01.2024 16:25 Ответить
А якщо грошей і посади не дадуть, то ніяк? Гроші є, навчання є. А привід чому не йти завжди знайдеться. Скажіть ці слова тим пораненим, що залишилися живими. Їм варто було під Києвом теж напевно так подумати - тільки вони свої сім'ї захищали і рідну Землю
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07.01.2024 16:34 Ответить
бардак шо пи₴дець,
а чинуші ще питають чому поменшало бажаючих в армію
бо хер знає що станеться з тобою,
а тебе і ніхто не знайде
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07.01.2024 15:42 Ответить
Фотку треба було їй показати, а не плакати, може хто і впізнав би його
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07.01.2024 15:59 Ответить
нужно было в военкомат обращаться. Тут еще вопрос, что за муж такой, что такой срок не выходит на связь с женой. Может он счастлив, что сбежал из семьи. Уменя и такие кренделя в подразделении есть. Служит как все, а через какое-то время *****лина приходит, что типа в розыске семейном.
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07.01.2024 18:32 Ответить
ТЦК Мукачево всім впаяти 12 років і все стане на свої місця вже за"бали !
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07.01.2024 16:22 Ответить
Або вигребти всіх до одного і на нуль рядовими, а позаду загороджувальний загін з тих кого вони викрали.
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07.01.2024 17:13 Ответить
причем тут мусора к ТЦК? С таким же успехом можно было обратиться в больницу или библиотеку.
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07.01.2024 18:28 Ответить
Може йому жінка ця набридла,то він іншу знайшов
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08.01.2024 09:49 Ответить
так за 5 хв. ТЦК може надати відповідь що такийто не числиться, не мобілізований, по повістці не зявився....
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08.01.2024 09:59 Ответить
Може його продали в рабство або на органи.
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08.01.2024 10:07 Ответить
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