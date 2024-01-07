Жена полтора месяца ищет мужа Никиту Горшкова: У полиции была информация, что он в ТЦК Мукачево. Там говорят, что где-то на полигоне в Ривном. Документов нет. ВИДЕО
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Мама двух малолетних детей Ярослава Горшкова просит Валерия Залужного и Владимира Зеленского помочь с поиском ее мужа Никиты Горшкова, связь с которым оборвалась в Хусте на Закарпатье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее видеообращение.
"Валерий Федорович Залужный, я, Горшкова Ярослава Александровна, обращаюсь к Вам относительно моего мужа Горшкова Никиты Игоревича 7.06.1989 года рождения. Я мама двоих детей в декрете уже полтора месяца ищу мужа, с которым оборвалась связь 19.11.23 в городе Хуст (Закарпатская область. – Ред.), – отмечает женщина.
Она отмечает, что обращалась в полицию, однако уголовное производство по поиску не было открыто вовремя, поскольку у полиции была информация, что он находился в ТЦК Мукачево.
"Я звонила в ТЦК Мукачево, где мне сказали, что он уже где-то в Ривном, и что у них нет документов, потому что у них перевалочный пункт и надо обращаться в ТЦК Хуста. Туда дозвониться невозможно, да и на адвокатский запрос не отвечают. Вчера меня даже не хотели пускать, для того чтобы получить хоть какую-то информацию по моему адвокатскому запросу. На данный момент неизвестно, где находится мой муж. Без вашей помощи я не справлюсь. Обращаюсь к Главнокомандующему Валерию Залужному и Верховному Главнокомандующему Зеленскому Владимиру Александровичу помочь и разобраться", – добавляет женщина.
Пожалуйста, подождите...
і, як папуга, повторює кремлівську тезу про "гєнацыд украінского народа кієвскім рєжімом который прєвратіл Украіну в концлагєрь...".
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Виложи документ - "письмову відмову" або відео, яке підтверджує факт усної відмови.
Тоді буде ЩО обговорювати, і в разі наявності відмови давати поради як можна в такому разі діяти цій жіночці.
У таких як ти, - всі імбецили, а ти - геній, тому що навчилася кнопати тексти зі смартфону.
Скоріше вже десь у Португалії з молодухою обживається.
А зараз - там і українців повно і кацапня зустрічається.
Так що ви могли тикнути пальцем в небо і точно попасти.
Зникла людина- звертаються із заявою до Поліції. Не реагує Поліція- то це час для реагування у ЗМІ.
А зараз цю жінку розкрутили замовники саме для вкиду у простір- "люди зникають у ЗСУ"
І що ми робимо?
Молодший помічник розносчика чорнильниці у головтролів ?
А кукловоди просто використали "тему" і вкинули і помийки "ЗСУ викрала людину". І зараз ми це й обговорюємо, завдяки журналістам.
Заява в поліцію, відновідь- мобілізований за наказом таким то, від такого то числа.
Ніякий суд не візьме до розгляду цю галіматью.
По его словам, дело хотят замять.
Украина 24/7
Но это конечно же ИПСО. Как и видео где гражданина избивают в ТЦК. В стране люди конечно же не знают о реалиях. Надо им объяснить что все это ИПСО.
А над "рабами"-кацапами сміються.
Я тоже ахент, жалуйся Славику.
Головне не переплутати.
https://youtu.be/dzUDwGZGWGw?si=GcPacA4zm5_bOR_Y
а чинуші ще питають чому поменшало бажаючих в армію
бо хер знає що станеться з тобою,
а тебе і ніхто не знайде