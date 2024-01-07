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Бойцы 30 ОМБр ликвидировали группу российской пехоты в Синьковке на Купянском направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины 30-й отдельной механизированной бригады сначала накрыли кассетными боеприпасами российскую пехоту, а позже ликвидировали захватчиков с помощью сбросов с дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мастерской работы украинского оператора БПлА опубликована в соцсети.
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+20 Andry Moon
показать весь комментарий07.01.2024 11:51
+16 Rin 4dc5f874
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+11 Гоша Фантомас b9eb6379
показать весь комментарий07.01.2024 11:45
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А тут дрон з ордером на квартиру.
Ну і...
якась неруссь бородата...приїхало воно на справжню Руссь( Україну) землю топтать св"яту.
мерзость московитська, надэюсь виживе і привезе свій рузьгій мір додому і буде СВОлочіть на 1 нозі по вагонам метро як це роблять вже більш досвідчені "асвабадітєлі".
Бачив на одному з відео, ЗСУ застосовують,якісь нові ********** для скидання з дронів.такі в вигляді пакетів.