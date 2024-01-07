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Дрон-камикадзе ликвидировал российского солдата, притворявшегося мертвым. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На Токмакском направлении Запорожской области дрон-камикадзе подразделения "Wild Division" 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировал притворявшегося мертвым российского солдата.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Бойцы 30 ОМБр ликвидировали группу российской пехоты в Синьковке на Купянском направлении. ВИДЕО
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Топ комментарии
+41
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07.01.2024 12:55
+28
Вжився у роль
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07.01.2024 12:45
+25
полегшив долю..нема потреби прикидатись
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07.01.2024 12:43
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полегшив долю..нема потреби прикидатись
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07.01.2024 12:43 Ответить
варіант " здохлий опосум" не пройшов
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07.01.2024 14:03 Ответить
Спал Ванёк, а дронщик своим дроном просто разбудил его
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07.01.2024 12:45 Ответить
А якби не спав, та вчасно білим шматтям махав, може б і показали йому дорогу до Женевської конвенції - живий би був.

Он, вже навіть орківські понтонні мости в полон нашим погранцчм здаються: ( )

https://charter97.org/ru/news/2024/1/7/578542/
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07.01.2024 14:18 Ответить
На Чернігівщину приплив понтонний міст росіян. ВIДЕО https://censor.net/ua/v3466147
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07.01.2024 15:38 Ответить
Я ж не винен, що на Хартия97 новини швидші, від Цензора
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07.01.2024 16:11 Ответить
Вжився у роль
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07.01.2024 12:45 Ответить
вжився якось не підходить, скоріше умертвився в ролі )
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07.01.2024 13:25 Ответить
вошол в роль
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08.01.2024 00:10 Ответить
Український дрон почув свиняче дихання. Гарно розділив тушку.
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07.01.2024 12:45 Ответить
Ага, було тушкою, а стало фаршем.
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07.01.2024 12:54 Ответить
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07.01.2024 12:46 Ответить
Боевой опоссум?
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07.01.2024 12:53 Ответить
Наш оператор дрона молодець.👍
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07.01.2024 12:53 Ответить
Шахрай хотів кабзона продинамити.
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07.01.2024 12:53 Ответить
зараз у кацапів на триденному КМБ навчають азам танатозу, а потім зразу на нуль.
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07.01.2024 12:54 Ответить
" Не люблю коли вмер та дивиться.."
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07.01.2024 12:55 Ответить
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07.01.2024 12:55 Ответить
Замість концерта Грязьманова - концерт у Кабздона.
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07.01.2024 18:52 Ответить
low battery - просто нічого значимого більше не знайшлося, довелося на свинособаку витратити, щоби добро не пропало за просто так.
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07.01.2024 12:55 Ответить
То вже питають чи снайпер дрона.
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07.01.2024 12:56 Ответить
Не зацінили акторський талант. "Нє вєрю")
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07.01.2024 12:57 Ответить
у наших дроні датчики що реагують на тепло.
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07.01.2024 12:58 Ответить
о шо дрон животворящий робе! перед смертю й мертвих оживляє!! ))
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07.01.2024 13:00 Ответить
Як у казках, пирснув мертвою водою шматки зрослися, а пирснув живою - царевич ожив. Ось тільки мертва вода, якась неправільная: не зрощує, а навпаки.
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07.01.2024 17:37 Ответить
орк поступив негарно, обманювати дрон це не є добре, а є ознакою поганої поведінки.
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07.01.2024 13:03 Ответить
талант...артіст
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07.01.2024 13:04 Ответить
Що би всі кацапи боялись, щоб не насміхались.
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07.01.2024 13:09 Ответить
Тєбє, младєнчіку (05.01.2024), страшно?
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07.01.2024 13:23 Ответить
для тебя это важно...!
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07.01.2024 13:57 Ответить
Чтобы подобные дурачки попытались задуматься о своих перспективах в Украине. Сгнить в яме в степи чужого государства или попытаться штурмануть собственных рабовладельцев с перспективами на развитие🤔
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07.01.2024 14:00 Ответить
Кіно класнюче, тому й донатим Мадяру, Стерненку......, до чого і Вас запрошую.
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07.01.2024 13:11 Ответить
Мадяру - зрозуміло...
А Стерненку? За великі язикаті "подвіги"... Там ще Мішаня Лебіга зачекався...
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07.01.2024 13:29 Ответить
Донать Парашенку і не 3,14zди хто кращий чи гірший. Головне донатьте Ви.
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07.01.2024 13:48 Ответить
Пінчуківьких не годуватиму...
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07.01.2024 14:13 Ответить
Я і кажу. Нашому оператору дрона Слава. Майже всі дивляться на орка. Ширше дивіться.
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07.01.2024 13:15 Ответить
Симулянт!!!
Не видавати "Ладу"!!
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07.01.2024 13:38 Ответить
Під музику групи The Beatles , кацап пішов до пекла

Гарно , нічого не скажеш 👍🏼
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07.01.2024 13:45 Ответить
Виходить діди за дібілов ваївалі-уміралі😆
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07.01.2024 14:22 Ответить
Хай тепер спробує прикинутись живим...
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07.01.2024 14:41 Ответить
Тепер точно здох!
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07.01.2024 14:42 Ответить
Нейух прикидатися, мрії збуваються.
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07.01.2024 15:08 Ответить
Опаньки, а де кацап?
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07.01.2024 15:17 Ответить
Під кінець комусь помахав ручкою, якщо своїй дуньці то треба було якойсь хустинкою ...
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07.01.2024 15:17 Ответить
"Нє ВЄРЮ", - процитував Станіславського оператор дрона...
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07.01.2024 15:49 Ответить
Цей кацап вже точно не буде гадити в Україні, а сиділо б вдома. Та ні, йому захотілося грошенят за вбивство мирних українців.
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07.01.2024 17:16 Ответить
Одним лайном менше
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07.01.2024 17:39 Ответить
Поганий був з нього актор
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07.01.2024 18:01 Ответить
Дрон, як по Станіславському: - Не вірю...
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07.01.2024 18:08 Ответить
Зато сколько лайков собрал!
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07.01.2024 18:15 Ответить
Фарш.
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07.01.2024 18:23 Ответить
Військові розповідають - зараз відношення дронів - у, майже, десять разів більше у рашистів, хоча у 22 році перевага була на боці ЗСУ. Шо тоді казати про втрати ЗСУ.
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07.01.2024 19:08 Ответить
Дрон обнял и приласкал нежно !
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07.01.2024 19:21 Ответить
I'm so tired, I 'm felling so upset...beautiful job of ZSU pilot and video editor, thanks.
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07.01.2024 19:25 Ответить
Розібрав на шмаття
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07.01.2024 20:00 Ответить
тількі лапті порозлітались.
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07.01.2024 20:26 Ответить
Який хитрий кацап! Хай, тепер, скільки завгодно дохлим прикидається.
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07.01.2024 21:01 Ответить
Хитров**банный своей смертью не здохнет, только так не иначе....
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07.01.2024 22:09 Ответить
в послєдній міг дрогнул
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08.01.2024 00:12 Ответить
Практическое применение фразы "Прикинулся ветошью"
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08.01.2024 09:50 Ответить
 
 