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Дрон-камикадзе ликвидировал российского солдата, притворявшегося мертвым. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На Токмакском направлении Запорожской области дрон-камикадзе подразделения "Wild Division" 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ликвидировал притворявшегося мертвым российского солдата.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+41 YU ST
показать весь комментарий07.01.2024 12:55
+28 sergej gorin
показать весь комментарий07.01.2024 12:45
+25 MrStepanovM
показать весь комментарий07.01.2024 12:43
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Пожалуйста, подождите...
Он, вже навіть орківські понтонні мости в полон нашим погранцчм здаються: ( )
https://charter97.org/ru/news/2024/1/7/578542/
А Стерненку? За великі язикаті "подвіги"... Там ще Мішаня Лебіга зачекався...
Не видавати "Ладу"!!
Гарно , нічого не скажеш 👍🏼