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Пограничники поразили ударными дронами две позиции оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вблизи Бахмута украинские пограничники ударными беспилотниками поразили две позиции оккупантов и ликвидировали вражескую пехоту.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Добре,як каже Мадяр..
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07.01.2024 13:43 Ответить
Джага- Джага
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07.01.2024 14:23 Ответить
технології, які довго не будуть доступні для армій країн НАТО )
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07.01.2024 13:43 Ответить
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07.01.2024 14:36 Ответить
Голубизна вбиває. Тобто не ходіть парами.
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07.01.2024 18:37 Ответить
бігають як кацапчики
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07.01.2024 22:06 Ответить
 
 