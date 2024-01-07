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Пограничники поразили ударными дронами две позиции оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Вблизи Бахмута украинские пограничники ударными беспилотниками поразили две позиции оккупантов и ликвидировали вражескую пехоту.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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