На Черниговщину приплыл понтонный мост россиян. ВИДЕО

В Черниговской области пограничники обнаружили крупногабаритный плавучий объект, двигавшийся по реке Десна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

"Наблюдение за подозрительным сооружением охранники границы на Черниговщине вели, пока оно не остановилось у берега на украинской территории. Оказалось, что это понтонный мост, который недавно служил россиянам переправой", – говорится в сообщении.

В настоящее время саперы установили, что обнаруженная металлоконструкция угрозы не несет.

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