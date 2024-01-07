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На Черниговщину приплыл понтонный мост россиян. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Черниговской области пограничники обнаружили крупногабаритный плавучий объект, двигавшийся по реке Десна.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
"Наблюдение за подозрительным сооружением охранники границы на Черниговщине вели, пока оно не остановилось у берега на украинской территории. Оказалось, что это понтонный мост, который недавно служил россиянам переправой", – говорится в сообщении.
В настоящее время саперы установили, что обнаруженная металлоконструкция угрозы не несет.
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Пожалуйста, подождите...
так ось вони які "спостереження", не кажучи вже про "охоронців"
Нікого не цікавить через що, що саме, і куди переправлялося ?
Чи можливо ми чогось не знаємо ?
гранатометами или малокалиберными пушками
там решение принимается на тактическом уровне командиром низжего звена
на такой барже может быть взрывчатка или ДРГ
а тут неверняка были долгие переговоры с вышестоящим начальством
Якщо "чистий", то офігенний трофей дійсно, добрий знак.
В день би вони не загубили цю секцію.
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Слово "наразі", - це відповідник до "поки що". Тобто, нам сказали, що цей предмет у будь-який момент може стати небезпечним. Або журналісти просто недостатньо володіють українською мовою. Бо вставляють це слівце де треба, й де не треба. )))
поки те, поки се, а там хз
приплило казна-що, казна-хто про це повідомів, казна-коли з'ясують, казана-хто про це напише - сайт такий, нема ради
At the moment
просто долго ждали с Киева ответ, *башить по нему или не *башить