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На Черниговщину приплыл понтонный мост россиян. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Черниговской области пограничники обнаружили крупногабаритный плавучий объект, двигавшийся по реке Десна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

"Наблюдение за подозрительным сооружением охранники границы на Черниговщине вели, пока оно не остановилось у берега на украинской территории. Оказалось, что это понтонный мост, который недавно служил россиянам переправой", – говорится в сообщении.

В настоящее время саперы установили, что обнаруженная металлоконструкция угрозы не несет.

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Топ комментарии
+26
Ленд лиз
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07.01.2024 14:59
+26
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07.01.2024 15:01
+26
Що Бог дав то всьо в торбу
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07.01.2024 15:01
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Шо кінь троянський ? Перевірити до гвинтика...
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07.01.2024 14:58 Ответить
... а там герасимов с простреленной опой и его му-му - кум-жум-геттович 🤡
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07.01.2024 15:45 Ответить
Ленд лиз
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07.01.2024 14:59 Ответить
Десна зачарована.
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07.01.2024 15:39 Ответить
По-моему, это всплыл флагман чф, которого один раз уже послали возле о Змеиный.
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07.01.2024 15:00 Ответить
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07.01.2024 15:01 Ответить
Що Бог дав то всьо в торбу
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07.01.2024 15:01 Ответить
Для чогось,та згодиться!,),,),
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07.01.2024 15:11 Ответить
Плавучий АТБ забацать
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07.01.2024 15:15 Ответить
В полон здався
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07.01.2024 15:01 Ответить
Чекати інтерв'ю з Золкіним?!
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07.01.2024 15:24 Ответить
А хто це?
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07.01.2024 16:09 Ответить
Колишня вата як і всі позітіані зелені блогєри яким зараз нарізали вести проекти. Цьому дали вести шоу з рашиськими полоненими
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07.01.2024 17:26 Ответить
Ааа.... я на гнійних мух уваги не заертаю...
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07.01.2024 18:26 Ответить
Весной пригодится.
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07.01.2024 15:06 Ответить
У Новгороді -Сіверську згодиться,там такий же.
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07.01.2024 17:04 Ответить
Зробіть з нього морського дрона і відправте на керченський міст
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07.01.2024 15:06 Ответить
Хочуть навести мости з "братнім" народом.
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07.01.2024 15:07 Ответить
Спостереження за підозрілою спорудою охоронці кордону на Чернігівщині вели, доки та не зупинилася поблизу берега Джерело: https://censor.net/ua/v3466147


так ось вони які "спостереження", не кажучи вже про "охоронців"
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07.01.2024 15:09 Ответить
Що цікаво, що він нещодавно використовувався для переправи росіянами.
Нікого не цікавить через що, що саме, і куди переправлялося ?
Чи можливо ми чогось не знаємо ?
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07.01.2024 17:21 Ответить
щитаю, что амеры раз*бали бы эту хрень сразу после пересечения границы
гранатометами или малокалиберными пушками
там решение принимается на тактическом уровне командиром низжего звена
на такой барже может быть взрывчатка или ДРГ
а тут неверняка были долгие переговоры с вышестоящим начальством
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08.01.2024 00:23 Ответить
Нормальний трофей! Судячи з відео 7 річкових ланок + 2 берегових.
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07.01.2024 15:11 Ответить
реально, його треба дуже ретельно перевірити. Бо кацапи там десь тихенько могли пів тони тротилу намостити - щоб не получився троянський кінь...
Якщо "чистий", то офігенний трофей дійсно, добрий знак.
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07.01.2024 17:22 Ответить
Теж по програмі "Хочу жіть"? 🤔
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07.01.2024 15:12 Ответить
Це значить,що з того боку в ночи просуваються непомітно до нашого кордону.
В день би вони не загубили цю секцію.
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07.01.2024 15:17 Ответить
троянці теж думали, що та коняка дерев'яна загрози не несе
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07.01.2024 15:22 Ответить
Його, скоріш за все, покинули у 22 році. Перевели частину а там усе п.....й. Але зараз будуть шукати винних і орли Бастрикіна таки знайдуть пособників.
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07.01.2024 15:25 Ответить
Він би не був таким охайним, якби його покинули з 2022.
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07.01.2024 15:29 Ответить
Жодної гилляки немає на ньому.
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07.01.2024 15:31 Ответить
кров ворожа повинна литися річками.
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07.01.2024 15:27 Ответить
В хозяйстве пригодится !
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07.01.2024 15:35 Ответить
Що, від кацапів навіть мости тікають.
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07.01.2024 15:38 Ответить
це кінець кар'єрі прапорщика.
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07.01.2024 15:42 Ответить
Досить використовувати цю невідповідну назву для людоїдів - "росіяни". Московити, кацапи, людоїди - це все набагато краще.
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07.01.2024 16:35 Ответить
Наразі сапери встановили, що виявлена металоконструкція загрози не несе. Джерело: https://censor.net/ua/v3466147
***********
Слово "наразі", - це відповідник до "поки що". Тобто, нам сказали, що цей предмет у будь-який момент може стати небезпечним. Або журналісти просто недостатньо володіють українською мовою. Бо вставляють це слівце де треба, й де не треба. )))
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07.01.2024 16:39 Ответить
наразі = поки що)))

поки те, поки се, а там хз

приплило казна-що, казна-хто про це повідомів, казна-коли з'ясують, казана-хто про це напише - сайт такий, нема ради
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07.01.2024 16:59 Ответить
наразі - в данный момент
At the moment
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07.01.2024 23:50 Ответить
Надо смотреть внимательно. Может еще и брошенная подводная лодка прибьется.
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07.01.2024 17:40 Ответить
ага. И ракетный крейсер масква
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07.01.2024 23:40 Ответить
Уявляю якого жаху натерпілись прикордонники поки слідкували за цим понтоном.
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07.01.2024 18:21 Ответить
какой ужас при виде металлолома кацапчиков?
просто долго ждали с Киева ответ, *башить по нему или не *башить
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07.01.2024 23:44 Ответить
Там ще крейсер "Москва" десь плаває.
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07.01.2024 23:20 Ответить
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07.01.2024 23:48 Ответить
 
 