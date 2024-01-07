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Российский солдат рассказал о больших потерях оккупационной армии: "Там пацанов на части разрывает, ужас происходит в этих посадках". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский солдат рассказал о больших потерях оккупационной армии. Говорит, что в посадках видит трупы своих побратимов и подчеркивает, что страшной смертью заканчиваются жизни солдат.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
"Там на щепки пацанов разрывает. Просто на щепки. Ужас происходит в этих посадках долбанных", - говорит россиянин.
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+39 Andry Moon
показать весь комментарий07.01.2024 16:38
+38 Colt
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+35 Oleksii Pilevych a8b2e1d6
показать весь комментарий07.01.2024 16:45
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Зграя орків не має такого поняття...
- Єто санітарниє потері!
- причина-следствие - кацапам не доходит через голову, а вопросы начинают возникать только через пздлины и оторванные рога-копыта-хвосты у своих "братанов"-соучасников военных преступлений
Слава ЗСУ!!!
Вся жізнь пазаді,
Вся жізнь пазаді
Боль і смєрть впєрєді Пум -бурум-тум!
... і фірмєна ,оптимістична, улибочка Едуарда Хіля ,коллєгі Йосипа Кобзона.
кремлівському упирю , а краще вбийте його 😡
кацапа хєр нашла .!
Я сєла - офігєла
і апять пашла ..
.
Щоб тебе падло, і сира земля не прийняла у Мирній Україні!!
Тільки на корм, сволоту!