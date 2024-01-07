Российский солдат рассказал о больших потерях оккупационной армии: "Там пацанов на части разрывает, ужас происходит в этих посадках". ВИДЕО

Российский солдат рассказал о больших потерях оккупационной армии. Говорит, что в посадках видит трупы своих побратимов и подчеркивает, что страшной смертью заканчиваются жизни солдат.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Там на щепки пацанов разрывает. Просто на щепки. Ужас происходит в этих посадках долбанных", - говорит россиянин.

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