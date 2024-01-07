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Российский солдат рассказал о больших потерях оккупационной армии: "Там пацанов на части разрывает, ужас происходит в этих посадках". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский солдат рассказал о больших потерях оккупационной армии. Говорит, что в посадках видит трупы своих побратимов и подчеркивает, что страшной смертью заканчиваются жизни солдат.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Там на щепки пацанов разрывает. Просто на щепки. Ужас происходит в этих посадках долбанных", - говорит россиянин.

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Топ комментарии
+39
Звідки в кацапа "побратими"?
Зграя орків не має такого поняття...
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07.01.2024 16:38
+38
А що ви там забули ???
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07.01.2024 16:39
+35
Вони думали "легко й швидко приїдуть погвалтувати та повбивати Українців" але щось пішло нетак..... тепер їм тяжєло.... то ****** на Москву з бункера витягати хто почав цю війну!!!
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07.01.2024 16:45
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Звідки в кацапа "побратими"?
Зграя орків не має такого поняття...
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07.01.2024 16:38 Ответить
Який побратим? То кацапський пісюн в посадці.
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07.01.2024 16:40 Ответить
"Побратими" по мародерству.
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07.01.2024 17:20 Ответить
А що ви там забули ???
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07.01.2024 16:39 Ответить
пішли в ліс по гриби і назбирали повний кошик пісюнів
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07.01.2024 16:58 Ответить
Ты *уй за мясо не считаешь? А кацапы деликатесничают ими.
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07.01.2024 17:09 Ответить
... без солі
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07.01.2024 18:32 Ответить
шпіон?
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07.01.2024 21:18 Ответить
Бдишь?
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07.01.2024 23:05 Ответить
бздю
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08.01.2024 00:39 Ответить
це є добре що вони такий матеріал видають на своїх сторінках
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07.01.2024 16:42 Ответить
Слава ЗСУ
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07.01.2024 16:44 Ответить
Так развернитесь и домой - в росиссию! Или там путман вас всех также на куски поразрывает, один вас всех?! А нам вас видеть еще лет 100 не захочется! Доооомооой@!!@
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07.01.2024 16:44 Ответить
Вони думали "легко й швидко приїдуть погвалтувати та повбивати Українців" але щось пішло нетак..... тепер їм тяжєло.... то ****** на Москву з бункера витягати хто почав цю війну!!!
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07.01.2024 16:45 Ответить
Буде що на весні тваринкам їсти
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07.01.2024 16:45 Ответить
лисицям - так, цех морожених субпродуктів запрацював на повну, але ж мишам не буде що їсти.
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07.01.2024 16:49 Ответить
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07.01.2024 22:00 Ответить
. Культурний - з ложки їсть.
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07.01.2024 22:21 Ответить
бо до свого кота треба відноситись як до особової зброї, якщо не хочеш щоб по тобі всю ніч бігали миші.
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07.01.2024 22:28 Ответить
Так і є. А крім того, звірята дуже тонко відчувають - хто і як до них ставиться. І діють точно у відповідності до того ставлення, часом демонструючи своє почуття гумору.
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07.01.2024 22:49 Ответить
Ні одному дибілу в голову не приходе ****** з України, барани тупо барани
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07.01.2024 16:45 Ответить
у слові "пацаків" обдруківка.
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07.01.2024 16:47 Ответить
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07.01.2024 16:48 Ответить
Фейк! Там, фсе живие...
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07.01.2024 16:52 Ответить
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07.01.2024 17:08 Ответить
Егеж , "куй в посадки" і "кішки на ветках", як казало куйло найогидніше:
- Єто санітарниє потері!
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07.01.2024 17:37 Ответить
Якщо це - санітарні втрати, то що тоді - антисанітарія?
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07.01.2024 18:05 Ответить
Побільше таких історій для людоїдів. Е - естетика.
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07.01.2024 16:52 Ответить
Отакі відео потрібно розповсюджувати в московії
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07.01.2024 16:52 Ответить
Якийсь чувствітєльно-душєщіпатєлюний касабчік. Дєвок, нєбось, под гармошку ваділ...
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07.01.2024 16:54 Ответить
витратив хвилину, щоб у соттисячний раз переконатись у тому, що кацапи - тупий скот.
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07.01.2024 16:55 Ответить
як доказ кацапської тупості:
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07.01.2024 21:05 Ответить
То якого дідька ви наче сарана сюди лізете?!
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07.01.2024 16:57 Ответить
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07.01.2024 16:58 Ответить
не понял, что он сделал с членом который нашел в посадке. на морозе он наверное стоЯл!
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07.01.2024 16:59 Ответить
Прутень заморозити і вдові відправити. Тільки за прутень "Ладу" не дадуть
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07.01.2024 17:28 Ответить
За прутня дадуть торбу пєльмєнєй.
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07.01.2024 18:07 Ответить
Так, в еквіваленті на вагу м'яса
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07.01.2024 18:12 Ответить
Ну... якось воно вийде аж надто економно. Всього якихось півпорції. Ні голові радості, ні череву спокою...
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07.01.2024 18:17 Ответить
Із нього торбу ту зроблять ((
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07.01.2024 19:24 Ответить
Навряд чи. Там "сировини" вистачить хіба на жменю пєльмєнєй. Від сили - на дві жмені. На торбу не стане аж ніяк. Хіба що "сировину" розбавити чимось. Наприклад, крохмалем чи меленим туалетним папером.
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07.01.2024 19:48 Ответить
Как, что? В очко себе всунул.
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07.01.2024 17:51 Ответить
Ніт. То не зкріпно. Зкріпно - це коли застосовувати пляшу. Чи швабру.
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07.01.2024 18:19 Ответить
*пляшку
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07.01.2024 18:20 Ответить
Це мабуть був їхній ********** !
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07.01.2024 21:24 Ответить
..и пачИму же этА всё происходит?
- причина-следствие - кацапам не доходит через голову, а вопросы начинают возникать только через пздлины и оторванные рога-копыта-хвосты у своих "братанов"-соучасников военных преступлений
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07.01.2024 17:00 Ответить
Пацак такі файні речі розповідає...
Слава ЗСУ!!!
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07.01.2024 17:04 Ответить
На кого цей кацап , намагався вплинути? І кишки висять на деревах, і голови від тулоба відриває... а сказати шо ми потвори, прийшли людей знищувати, бо хочемо їх землі ...не сказав ,то чого він тоді більше боїться? Смерть кацапам !!!
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07.01.2024 17:06 Ответить
А рецепт для виживання простий: зваліть нахєр у свої іпеня.
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07.01.2024 17:07 Ответить
А мені сподобалося про "язик до груді вісіт". Всьо-такі руцкій язик нє только вєлікій, но іщьо і длінний. )))

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07.01.2024 17:11 Ответить
Нє нада пєчалітса ,
Вся жізнь пазаді,
Вся жізнь пазаді
Боль і смєрть впєрєді Пум -бурум-тум!
... і фірмєна ,оптимістична, улибочка Едуарда Хіля ,коллєгі Йосипа Кобзона.
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07.01.2024 18:48 Ответить
великій руцкій язик
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07.01.2024 19:43 Ответить
Так, все уже давно написано и спето: "И дорогая не узнает, какой у парня был КОНЕЦ", в народном творчестве, я понял, что текст нужно понимать ДОСЛОВНО!
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07.01.2024 17:12 Ответить
В іх смертях винен Х@ло, у наших смертях - Зе команда.
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07.01.2024 17:22 Ответить
І в їх смертях і в наших смертях - винен путін
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07.01.2024 17:55 Ответить
Кацапи , ми вас не кликали на свою землю , тому всі питання адресуйте
кремлівському упирю , а краще вбийте його 😡
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07.01.2024 17:24 Ответить
Язик до грудей називається сіцілійська краватка. Недоумок міг би дома звичайну носити.
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07.01.2024 17:28 Ответить
Кацапи! Не куй шастають по нашій землі і збережете "неділімость" своїх свино-собачих організмів!
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07.01.2024 17:30 Ответить
Так, а кому цей кацап розповідає?
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07.01.2024 17:34 Ответить
Шлі, шлі і х*й нашлі
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07.01.2024 17:38 Ответить
Я тіхо шла шла шла
кацапа хєр нашла .!
Я сєла - офігєла
і апять пашла ..
.
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07.01.2024 17:50 Ответить
Тяжило балєзнаму... А що, слабО самонаїбутися?
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07.01.2024 18:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BGZqW-EZzXU
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07.01.2024 18:56 Ответить
Россиянин, у тебя есть выбор - умереть в Украине или в России как раб от рук Путина, но в России у тебя есть шанс выжить, если ты убьешь сатрапов Путина и его самого. Стоит только начать и множество твоих товарищей тебя поддержат. Разверни оружие против врагов России - против путинистов, это твой единственный шанс выжить в этой войне!
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07.01.2024 19:13 Ответить
Убивця з московії жаліється….

Щоб тебе падло, і сира земля не прийняла у Мирній Україні!!
Тільки на корм, сволоту!
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07.01.2024 19:27 Ответить
а льохкой войнушки не буде. Горіти вам путінські недоумки у пеклі
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07.01.2024 19:37 Ответить
Свинособака захоплено схвильована перед концертом кабзона.
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07.01.2024 19:39 Ответить
Так идите домой,******** тупые.Тяжело им.
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07.01.2024 20:54 Ответить
Реквіем
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07.01.2024 21:06 Ответить
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07.01.2024 21:21 Ответить
Щиро сподіваюся, що це кацапське тупе лайно вже здохло.
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07.01.2024 22:42 Ответить
А ти що, думав що в рай потрапив?
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08.01.2024 00:42 Ответить
 
 