Беспилотник атакует вражеский бронированный автомобиль, увязший в земле. ВИДЕО

Российский бронированный автомобиль З-СТС "Ахмат" увяз в украинской земле. Этим воспользовались операторы дронов ВСУ и атаковали вражеский грузовик.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Военный курьер, сообщает Цензор.НЕТ.

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