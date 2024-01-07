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Беспилотник атакует вражеский бронированный автомобиль, увязший в земле. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский бронированный автомобиль З-СТС "Ахмат" увяз в украинской земле. Этим воспользовались операторы дронов ВСУ и атаковали вражеский грузовик.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Военный курьер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+15
Застряг, підор?!
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07.01.2024 17:36
+14
Спочатку передача велася з ударного дрона-камікадзе А потім сам вибух демонстрував зі сторони розвідувально-корегувальний дрон Хлопці казали - вже система відпрацьована: розвідник літає та виявляє цілі По виявленій запускають ударний Той вражає ціль а розвідник фіксує результат
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07.01.2024 17:58
+7
- Ааааа, влип очкарик? -

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07.01.2024 17:57
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+++
Да боже упаси. О чем вы?
Alex trympeldor в 19:08 спросил, неужели никто не видит монтаж?
Ему сбросили пост с указанием времени 18:03, где этот вопрос был рассмотрен.
Писатель это не читатель.
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07.01.2024 21:03 Ответить
Взагалі то мені 49 рочків, але за комплеман дяка.
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07.01.2024 21:21 Ответить
Я про спам, а не про безпілотники, писатєль.
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07.01.2024 21:18 Ответить
Это тема на сообразительность?
Где, ну где вы тут спам увидели? Ткните, при чем тут спам?
За базар отвечаю:
Писатель в 19:08 не успел/захотел прочесть что поставленный им вопрос был озвучен в 18:03. Где здесь спам?
Читатель
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07.01.2024 21:34 Ответить
Б-ь, ти написав про спам, я розтовк, що спам не працює. Просто. Так. Не в тему. Ніякі безпілотники тут ні до чого. Як і дописувачі. Зрозуміло, накінець? Все! Досить клаву тиснути. Пока.
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07.01.2024 21:52 Ответить
Як московіти ***** загадили висерами та словоблуддям!
А московітам, СМЕРТЬ!!
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07.01.2024 23:29 Ответить
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