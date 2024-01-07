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Беспилотник атакует вражеский бронированный автомобиль, увязший в земле. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский бронированный автомобиль З-СТС "Ахмат" увяз в украинской земле. Этим воспользовались операторы дронов ВСУ и атаковали вражеский грузовик.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Военный курьер, сообщает Цензор.НЕТ.
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+15 Ivan Ivan 9411ab2c
показать весь комментарий07.01.2024 17:36
+14 Яр Холодний
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+7 Амандрапапупа
показать весь комментарий07.01.2024 17:57
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Да боже упаси. О чем вы?
Alex trympeldor в 19:08 спросил, неужели никто не видит монтаж?
Ему сбросили пост с указанием времени 18:03, где этот вопрос был рассмотрен.
Писатель это не читатель.
Где, ну где вы тут спам увидели? Ткните, при чем тут спам?
За базар отвечаю:
Писатель в 19:08 не успел/захотел прочесть что поставленный им вопрос был озвучен в 18:03. Где здесь спам?
Читатель
А московітам, СМЕРТЬ!!