РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9007 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
10 932 16
война (46746) ликвидация (1936) Авдеевка (2206) ССО (382)

Операторы ССО ликвидировали вражескую группу в составе 4 россиян на подступах к Авдеевке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Операторы 8-го отдельного полка ССО во время ночного наблюдения зафиксировали перемещение группы противника в составе четырех россиян на подступах к Авдеевке и ликвидировали их.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спецназовцы сообщили на официальном телеграм-канале Сил специальных операций ВС Украины.

"С помощью дрона с ночным и тепловизионным видением мы постоянно мониторим наиболее опасные направления в нашей зоне ответственности, – рассказал оператор "Флай". – Во время очередного облета территории на Авдеевском направлении была обнаружена группа противника. Минометчики среагировали моментально, и уже через несколько минут прямым попаданием в центр вражеской группы она была полностью уничтожена", - сообщили военные.

Смотрите также: Беспилотник атакует вражеский бронированный автомобиль, увязший в земле. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
Комендантська година нєх шастати.
показать весь комментарий
07.01.2024 17:52
+14
показать весь комментарий
07.01.2024 18:19
+14
показать весь комментарий
07.01.2024 19:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Комендантська година нєх шастати.
показать весь комментарий
07.01.2024 17:52 Ответить
От неТуй по посадкам неньки України вештатись.
показать весь комментарий
07.01.2024 17:56 Ответить
До речі про ахмат ,у німеччині нашому СБУ є шо перевірити ,там кадирівці з нашими дітками з України по 8 ,5 хлопчиків , водять їх на вечерю до закладів харчування , при чому всі дітки гарні , чому ніхто цього не знає, а ні німці а ні наші ?! шо роблять хлопчики від 4 до 8 років там ?! Підійти до дітей неможливо їх контролюють дуже
показать весь комментарий
07.01.2024 17:57 Ответить
Луиза, якщо Ви це бачите, то зверніться в посольство України чи в місцеву поліцію. Ми з України цього не знаємо і не бачимо.
показать весь комментарий
07.01.2024 18:03 Ответить
Нижня Саксонія .Бремехафен .

ТЦ.Waterfront з 16 :0017:00 кадирівці були з дітьми , раніше я їх там не бачила ,Посольство не працює ,але електронку намагаюся відправити ,сайт не працює...там є камери їх можно вирахувати , може вони там були транзітом , хто може зарепостіть для наших СБУ
показать весь комментарий
07.01.2024 21:16 Ответить
Дякую , обов'язково це зроблю , як в нашому недоробленому посольстві свята закінчуться ,в загалі вчора була в шоці, завтра напешу в електронку у посольство,поліцію німців боюся ,бо дуже вашим нашим ...
показать весь комментарий
07.01.2024 18:09 Ответить
Зайки-застывайки.
показать весь комментарий
07.01.2024 18:17 Ответить
Свинособак потрібно називати як вони є, але «сигнатури» теж відправили до кабзДона!))))
показать весь комментарий
07.01.2024 18:19 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2024 18:19 Ответить
Та да, пухлякова, не чекай білу Ладу. Однак, є і приємна новина, не потрібно буде Ахмета ховати під ліжком ...
показать весь комментарий
07.01.2024 18:43 Ответить
То вона перестраховуючись, щоб мамед не хвилювався …, це впливає на його потенцію.
Мішєбратія срускаї…
показать весь комментарий
07.01.2024 19:09 Ответить
чапай у очисних спорудах став пухляком.не доплив.
показать весь комментарий
07.01.2024 19:25 Ответить
Должен бы уже дойти...
показать весь комментарий
08.01.2024 13:05 Ответить
Під час з'йомок жодна квартира на Печерську не постраждала.
показать весь комментарий
07.01.2024 19:24 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2024 19:40 Ответить
в тепляк було видно недовго ))
показать весь комментарий
08.01.2024 16:26 Ответить
 
 