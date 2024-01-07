Операторы ССО ликвидировали вражескую группу в составе 4 россиян на подступах к Авдеевке. ВИДЕО

Операторы 8-го отдельного полка ССО во время ночного наблюдения зафиксировали перемещение группы противника в составе четырех россиян на подступах к Авдеевке и ликвидировали их.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спецназовцы сообщили на официальном телеграм-канале Сил специальных операций ВС Украины.

"С помощью дрона с ночным и тепловизионным видением мы постоянно мониторим наиболее опасные направления в нашей зоне ответственности, – рассказал оператор "Флай". – Во время очередного облета территории на Авдеевском направлении была обнаружена группа противника. Минометчики среагировали моментально, и уже через несколько минут прямым попаданием в центр вражеской группы она была полностью уничтожена", - сообщили военные.

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