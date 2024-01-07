Провел длительное совещание относительно наших планов на этот год в отношениях с партнерами в Евросоюзе и в НАТО, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным видеообращением к украинцам вечером 7 января.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.
Украинский президент отметил: "Провел длительное совещание относительно наших планов на этот год в отношениях с партнерами в Евросоюзе и НАТО. Наша коммуникация, наши внутренние изменения, шаги в отношениях, на которые рассчитываем. Также и непубличная работа с партнерами. Четко формулируем задачи.
Были на совещании председатель Верховной Рады, глава правительства и профильный вице-премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны и его первый заместитель, и международники Офиса Президента, и председатель Офиса.
Приоритеты наши понятны: полностью реализовать решение об открытии переговоров, подготовить нашу переговорную рамку с Евросоюзом, также выработать такую систему отношений и коммуникации с членами Альянса, чтобы каждое государство, каждый лидер полностью чувствовали, что вместе с Украиной НАТО станет значительно сильнее.
Благодарю каждого в Украине, кто придает силы нашему государству, кто укрепляет наши позиции, наших воинов и весь украинский народ".
Пожалуйста, подождите...
Бо ці Відосіки (хоча не дивлюся) викликають Огидне відчуття.
в 2019 за нього більшість населення жопу рвали.
навіть в 2022-му, бо не втік.
зараз спробуй знайди серед своїх знайомих його прихильників ...
- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
К чему бы это?
Бреше і нюхає
Это как я в детстве на вопрос о сделанном домашнем задании, отвечал: делал целых три часа. Другой вопрос, что в итоге домашка сделана не была)))
Прийнято фахове, продумане рішення - як скаже мій секретар Єрмак так і зробимо, звісно, після того, як він порадиться з нашмим шановними оманськими партнерами.
він прийшов не для захисту України, а для її капітуляції.
****** ти від нього вимагаєш протилежного ?
бо було б достатньо, Ермака б не було
Оно - картинка.
Оно не для думать.
Вместо него думает Патрушев и ФСБ и всовывает это нам через Ермака.
Только слепой уже этого не видит
Наріду кацапи і коломойський дали симпатичну взнаваєму мордочку, а нарід вже сам собі придумав всі політичні плюси тієї мордочки
ніхто навіть не приховував.
нарід - лохи
Конституція, це норма прямої дії для усіх!!
Слава Україні!
Але ж, психоемоціний розвиток на рівні 9-ти річної розбещеної дитини (та Єрмак), йому цього не дозволять.
@13Hellis_13
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5 ч
1. проводити секвестр бюджету та урізати фінансування Офису президента, Марафону, серіалів, будування доріг, висадження лісів.... - це табу. 2. перестати красти - це табу 3. не використати мільярди гривень на закупівлях МО та повернути іх 29 грудня до бюджету - це норм.
1991 1994 1999 2004 2010 2014 2019 2024
Клянчить оружие это тактика. А развивать свой оборонно-промышленный комплекс это стратегия, без которой нельзя победить.