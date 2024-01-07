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Зеленский (16534) НАТО (8938) Евросоюз (15875) коммуникация (33)

Провел длительное совещание относительно наших планов на этот год в отношениях с партнерами в Евросоюзе и в НАТО, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным видеообращением к украинцам вечером 7 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Провел длительное совещание относительно наших планов на этот год в отношениях с партнерами в Евросоюзе и НАТО. Наша коммуникация, наши внутренние изменения, шаги в отношениях, на которые рассчитываем. Также и непубличная работа с партнерами. Четко формулируем задачи.

Были на совещании председатель Верховной Рады, глава правительства и профильный вице-премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны и его первый заместитель, и международники Офиса Президента, и председатель Офиса.

Приоритеты наши понятны: полностью реализовать решение об открытии переговоров, подготовить нашу переговорную рамку с Евросоюзом, также выработать такую систему отношений и коммуникации с членами Альянса, чтобы каждое государство, каждый лидер полностью чувствовали, что вместе с Украиной НАТО станет значительно сильнее.

Благодарю каждого в Украине, кто придает силы нашему государству, кто укрепляет наши позиции, наших воинов и весь украинский народ".

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Топ комментарии
+24
Провів тривалу нараду щодо наших планів на цей рік у відосиках...
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07.01.2024 18:44
+21
луччі продюсери 95 кварталу були вражені потужною незламністю тривалості наради !
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07.01.2024 18:48
+17
А можна не писати про цЄ...
Бо ці Відосіки (хоча не дивлюся) викликають Огидне відчуття.
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07.01.2024 18:46
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Провів тривалу нараду щодо наших планів на цей рік у відосиках...
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07.01.2024 18:44 Ответить
луччі продюсери 95 кварталу були вражені потужною незламністю тривалості наради !
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07.01.2024 18:48 Ответить
Знімаючи «зелені» окуляри переможної облуди.
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07.01.2024 19:06 Ответить
Прозаседавшиеся!
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07.01.2024 19:32 Ответить
а по планах щодо Українського народу, продажу землі, призову всіх а не лише робочиз та селян, розгону свого оточення, яке працює як що не на рф, то точно проти України, нараду з кабміном та ВР провести не хочеш????
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07.01.2024 21:03 Ответить
А можна не писати про цЄ...
Бо ці Відосіки (хоча не дивлюся) викликають Огидне відчуття.
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07.01.2024 18:46 Ответить
нє.

в 2019 за нього більшість населення жопу рвали.

навіть в 2022-му, бо не втік.

зараз спробуй знайди серед своїх знайомих його прихильників ...
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07.01.2024 18:57 Ответить
the clown
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07.01.2024 18:46 Ответить
кожен лідер на сто відсотків вже відчули , що разом з Україною і НАТО і ЄС стануть значно сильнішим в плані української корупції, котра буде їхні структури роз"їдати як ржавчина залізо , так само як дожерає Україну.
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07.01.2024 18:46 Ответить
Можна безкінечно дивитися на три речі:
- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
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07.01.2024 18:48 Ответить
И как Зеленский "думает"

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07.01.2024 18:57 Ответить
Це він додаткове повітря у мозок засмоктує.
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07.01.2024 20:22 Ответить
в шо ? !!!!!!
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07.01.2024 20:59 Ответить
На всех кадрах нос является главным предметом внимания.
К чему бы это?
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07.01.2024 20:25 Ответить
Піннокіо-кокаініст.

Бреше і нюхає
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07.01.2024 21:00 Ответить
То що він наркоша, я зрозумів ще до його обрання президентом.
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07.01.2024 21:05 Ответить
Тривала нарада . ... Знов бухав з завгоспом?!
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07.01.2024 18:51 Ответить
Провел длительное совещание...
Это как я в детстве на вопрос о сделанном домашнем задании, отвечал: делал целых три часа. Другой вопрос, что в итоге домашка сделана не была)))
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07.01.2024 18:52 Ответить
Как у настоящих совков - главное не результат, а обмывание процесса достижения результата
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07.01.2024 19:04 Ответить
Краще б тупорилий ішак розказав про результати розслідування щодо атаки кацапів на обєкти оборонки 29 грудня та 2 січня, які стали можливими після "роботи" Держаудитслужби".
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07.01.2024 18:53 Ответить
Провів тривалу нараду. Були на нараді Голова Верховної Ради, голова уряду, і профільна віцепремʼєр-міністр, міністр закордонних справ, міністр оборони та його перший заступник, і міжнародники офісу резидента Джерело: https://censor.net/ua/v3466169

Прийнято фахове, продумане рішення - як скаже мій секретар Єрмак так і зробимо, звісно, після того, як він порадиться з нашмим шановними оманськими партнерами.
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07.01.2024 18:54 Ответить
Ти би, падло, ліпше би провів "Савесчание" щодо організації захищеного виробництва хоч в Карпатських горах, хоч в Одеських катакомбах, озброєння, включно з мінами для мінометів, з попередженнями за місяць звільнити тих, хто не впорається із завданням!
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07.01.2024 18:55 Ответить
ти як дитина )))

він прийшов не для захисту України, а для її капітуляції.

****** ти від нього вимагаєш протилежного ?
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07.01.2024 19:05 Ответить
ну поки недостатньо,

бо було б достатньо, Ермака б не було
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07.01.2024 19:08 Ответить
Какие планы на год у тела, не способного думать даже на месяц вперед? Если бы оно умело думать стратегически и "в долгую" - вместо асфальта продолжало бы строить армию и оборонку. Думать и Боневтик - оксюморон.
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07.01.2024 18:55 Ответить
Ну согласись, что предъявлять Хрюшке и Степашке из "Спокойной ночи малыши" требование думать на месяц вперёд - это абсурд.

Оно - картинка.

Оно не для думать.

Вместо него думает Патрушев и ФСБ и всовывает это нам через Ермака.

Только слепой уже этого не видит
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07.01.2024 19:49 Ответить
Як і обіцяв на фронт вже відправили 19 768 дронів.
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07.01.2024 18:58 Ответить
Потужно сказано
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07.01.2024 19:13 Ответить
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07.01.2024 19:00 Ответить
та він ніколи політично і не народжувався.

Наріду кацапи і коломойський дали симпатичну взнаваєму мордочку, а нарід вже сам собі придумав всі політичні плюси тієї мордочки
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07.01.2024 19:10 Ответить
Я навіть сказав би що здох бо вже починає смердіти.
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07.01.2024 20:32 Ответить
Кожен день зцім придурком- це маленький програш. Кожен день щось розкрадається, сваримся з якоюсь країною, таємно працюємо на кацапів, цькуємо патріотів, когось у тюрму....він ваш вирок
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07.01.2024 19:01 Ответить
так було задумано до 2019 року.

ніхто навіть не приховував.

нарід - лохи
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07.01.2024 19:11 Ответить
скоро буде доповідати, як сходив посрать.
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07.01.2024 19:03 Ответить
причім обов'язково додасть "потужно"
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07.01.2024 19:16 Ответить
І незламно
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07.01.2024 19:28 Ответить
Наради, як достойно завершити власне сидіння на посаді в ОПУ, бо час спливає невблаганно!!!
Конституція, це норма прямої дії для усіх!!
Слава Україні!
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07.01.2024 19:03 Ответить
Нещодавно - росія, вас всіх - і Европу, і НАТО, просто з'їсть. Вже два роки ( з ліхером) лякає увесь світ рашистами. Там все зрозуміли - і хрін тобі - і грошей і зброї. уова.
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07.01.2024 19:05 Ответить
Якби Вова був неЛох, неТряпка, неНарцис, якби Вова був дорослий, він би регулярно проводив наради з тими дорослими хто його критикує (критикує конструктивно та з фактажем).
Але ж, психоемоціний розвиток на рівні 9-ти річної розбещеної дитини (та Єрмак), йому цього не дозволять.
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07.01.2024 19:21 Ответить
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07.01.2024 22:48 Ответить
Ого. Плани на рік? Альо , твої плани в травні або буцигарня , або ''лижі'' якщо встигнеш на них стати! Плани воно на рік будує!
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07.01.2024 19:31 Ответить
Hellis

@13Hellis_13

·

5 ч

1. проводити секвестр бюджету та урізати фінансування Офису президента, Марафону, серіалів, будування доріг, висадження лісів.... - це табу. 2. перестати красти - це табу 3. не використати мільярди гривень на закупівлях МО та повернути іх 29 грудня до бюджету - це норм.
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07.01.2024 19:33 Ответить
Президентські

1991 1994 1999 2004 2010 2014 2019 2024
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07.01.2024 19:42 Ответить
Ну все можна ставити жирну крапку на ЄС і НАТО, зеленський до чого не торкнеться все виходить навиворіт
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07.01.2024 20:14 Ответить
Посла у Британії досі немає.
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08.01.2024 07:25 Ответить
План на год это тактика. А где стратегия на десяток лет как минимум?
Клянчить оружие это тактика. А развивать свой оборонно-промышленный комплекс это стратегия, без которой нельзя победить.
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07.01.2024 20:31 Ответить
Це вже відгукнулася німецька порноактриса.
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07.01.2024 20:34 Ответить
Володимире, а була у тебе хоч одна нарада, на якій був би відсутній Єрмак?
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07.01.2024 20:34 Ответить
Перед цим подивився ху..ла, та записав відос про кровавого брата - https://www.youtube.com/watch?v=3x_8uiI5Vxs
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07.01.2024 21:01 Ответить
терпіло провів,усім респект
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07.01.2024 21:05 Ответить
Зелю кончать підзаїбав вже всіх
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07.01.2024 23:52 Ответить
Посла у Британії досі немає. Може хтось підкаже йому про це.
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08.01.2024 07:23 Ответить
Тварюка.
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08.01.2024 07:52 Ответить
 
 