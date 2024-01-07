Провел длительное совещание относительно наших планов на этот год в отношениях с партнерами в Евросоюзе и в НАТО, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным видеообращением к украинцам вечером 7 января.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Провел длительное совещание относительно наших планов на этот год в отношениях с партнерами в Евросоюзе и НАТО. Наша коммуникация, наши внутренние изменения, шаги в отношениях, на которые рассчитываем. Также и непубличная работа с партнерами. Четко формулируем задачи.

Были на совещании председатель Верховной Рады, глава правительства и профильный вице-премьер-министр, министр иностранных дел, министр обороны и его первый заместитель, и международники Офиса Президента, и председатель Офиса.

Приоритеты наши понятны: полностью реализовать решение об открытии переговоров, подготовить нашу переговорную рамку с Евросоюзом, также выработать такую систему отношений и коммуникации с членами Альянса, чтобы каждое государство, каждый лидер полностью чувствовали, что вместе с Украиной НАТО станет значительно сильнее.

Благодарю каждого в Украине, кто придает силы нашему государству, кто укрепляет наши позиции, наших воинов и весь украинский народ".

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