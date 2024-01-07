Зеленский провел встречу с главой МИД Японии Камикавой: говорили о помощи в сфере безопасности и сильном лидерстве в международной политике. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой.
Как инфрмирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале украинского президента.
В сообщении отмечается: "Встретился с министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой. Один из лучших наших международных результатов – отношения именно с Японией. Спасибо за достигнутый уровень отношений между нашими государствами. Спасибо за поддержку, которую Япония оказала нашему государству.
Это помощь, сильное лидерство в "Группе семи" и вобщем в международной политике, экономическая поддержка и гуманитарное усиление Украины. Япония – наш очень важный и крепкий партнер. Уверен, что и нынешний год будет достаточно содержательным для наших отношений".
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А Єрмак начебто її енергетично блокує.
Родичі загиблих Українців, можуть добавити…
Полковник ЗСУ вкрав на їжі 170 млн та чомусь не у буцгарні ..
Ухваленням такого рішення Японія на ще один великий крок відступає від своєї політики пацифізиму, що реалізувалася після Другої світової війни.
Ракети Patriot виробляються японською компанією Mitsubishi Heavy Industries за ліцензією американських компаній Lockheed Martin та RTX, уряд Японії також розглядає можливість надання ліцензії на експорт до Великобританії артилерійських снарядів калібру 155 мм, які виробляються за ліцензією британської оборонної компанії BAE System. Україна має дефіцит цих снарядів.
США і НАТО тепер можуть використовувати японські виробничі потужності для швидшого озброєння. Перегляд приписів також дозволяє Японії продавати компоненти нелетального озброєння, наприклад авіаційні двигуни, і постачати оборонне обладнання країнам, котрі захищаються від протиправного вторгнення, наприклад Україні.
Хтось має ще сумніви, що це дурнувате чмо, просто розмовляюча лялька єрмака?
Як цивілізовані японці терплять зустрічі з такими Янетряпками?