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Зеленский (16534) Япония (1240) Камикава (2)

Зеленский провел встречу с главой МИД Японии Камикавой: говорили о помощи в сфере безопасности и сильном лидерстве в международной политике. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой.

Как инфрмирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале украинского президента.

В сообщении отмечается: "Встретился с министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой. Один из лучших наших международных результатов – отношения именно с Японией. Спасибо за достигнутый уровень отношений между нашими государствами. Спасибо за поддержку, которую Япония оказала нашему государству.

Это помощь, сильное лидерство в "Группе семи" и вобщем в международной политике, экономическая поддержка и гуманитарное усиление Украины. Япония – наш очень важный и крепкий партнер. Уверен, что и нынешний год будет достаточно содержательным для наших отношений".

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Топ комментарии
+6
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07.01.2024 19:10
+6
Японія надає дуже значну допомогу Україні. Дякуємо.
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07.01.2024 20:16
+3
японській допомозі Україні і її народу -хана.
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07.01.2024 19:15
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07.01.2024 19:10 Ответить
Поки Боневтік Янетряпка імітує міжнародну діяльність, в партнерів закінчуються ракети до Патріоту
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07.01.2024 19:12 Ответить
Ну зеленому до світового лідерства.. Це даже не фантастика.
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07.01.2024 19:13 Ответить
это ему нужно спуститься с небес - воно же лидор Вселенной...\возражения будут...?)\
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07.01.2024 19:41 Ответить
японській допомозі Україні і її народу -хана.
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07.01.2024 19:15 Ответить
наш пгезедент вже по очах на японця скидаеться
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07.01.2024 19:16 Ответить
То з перепою.
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07.01.2024 21:01 Ответить
А загундосив, ніби халявне бабло учуяв.
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07.01.2024 19:17 Ответить
Пані міністр справді справляє враження.
А Єрмак начебто її енергетично блокує.
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07.01.2024 19:18 Ответить
Підзапух Зеленський, мабуть від хвилювань, за кінець сидіння на посаді… Результати прийнятих рішень з 2019 року, у нього, прямо кажучи, не того… «ЯВАШ ВИРОК»…а вийшло, я ваш вишкварок…
Родичі загиблих Українців, можуть добавити…
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07.01.2024 19:18 Ответить
До закінчення дії воєнного стану його сидінню аж нічого не загрожує.
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07.01.2024 19:24 Ответить
Конституція, і є його вироком!
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07.01.2024 19:28 Ответить
Наразі - навпаки. Ще з 19 року.
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07.01.2024 20:17 Ответить
Це його від мівіни так рознесло. Напевне не свіжа була.
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07.01.2024 19:34 Ответить
ще гнида не зіпсувала відношення з японією, чомусь єрмака не побачив, де ця неголена морда ховається
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07.01.2024 19:18 Ответить
На 2.26 - все написано у нього на обличчі.
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07.01.2024 20:47 Ответить
Оман, ленка у в'єтнамках, два міліарди інвестицій - вже, майже 5 років. Де?
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07.01.2024 19:27 Ответить
https://youtu.be/2RRTfgqIic0?si=3c5p2fzSQo1hXViZ...

Полковник ЗСУ вкрав на їжі 170 млн та чомусь не у буцгарні ..
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07.01.2024 19:41 Ответить
Японія послаблює обмеження на експорт зброї, щоб опосередковано допомогти Україні отримати вкрай необхідні американські зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Ухваленням такого рішення Японія на ще один великий крок відступає від своєї політики пацифізиму, що реалізувалася після Другої світової війни.

Ракети Patriot виробляються японською компанією Mitsubishi Heavy Industries за ліцензією американських компаній Lockheed Martin та RTX, уряд Японії також розглядає можливість надання ліцензії на експорт до Великобританії артилерійських снарядів калібру 155 мм, які виробляються за ліцензією британської оборонної компанії BAE System. Україна має дефіцит цих снарядів.

США і НАТО тепер можуть використовувати японські виробничі потужності для швидшого озброєння. Перегляд приписів також дозволяє Японії продавати компоненти нелетального озброєння, наприклад авіаційні двигуни, і постачати оборонне обладнання країнам, котрі захищаються від протиправного вторгнення, наприклад Україні.
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07.01.2024 19:44 Ответить
Присутність ларьочника вже не афішують, типу, Янетряпка такий самостійний, що сам проводить переговори.
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07.01.2024 19:50 Ответить
Ларьочник нікуди не зник: дивіться на 2:26.
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07.01.2024 20:45 Ответить
Справді є, а я не додивився гундосік до кінця.
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07.01.2024 20:55 Ответить
Обговорили то таке, раніше це називалось ППР. Цікавить результат цього обговорення? Який є корисний результат??
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07.01.2024 19:50 Ответить
Потужно
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07.01.2024 20:07 Ответить
Японія надає дуже значну допомогу Україні. Дякуємо.
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07.01.2024 20:16 Ответить
А як же формула миру ?
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07.01.2024 21:33 Ответить
Просто огидно дивитися.
Хтось має ще сумніви, що це дурнувате чмо, просто розмовляюча лялька єрмака?
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07.01.2024 21:51 Ответить
Мені хочеться блювати, коли я дивлюся на цю небриту гнусаву морду в "пом`ятому піджаку".
Як цивілізовані японці терплять зустрічі з такими Янетряпками?
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08.01.2024 19:34 Ответить
 
 