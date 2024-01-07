Зеленский провел встречу с главой МИД Японии Камикавой: говорили о помощи в сфере безопасности и сильном лидерстве в международной политике. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой.

Как инфрмирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале украинского президента.

В сообщении отмечается: "Встретился с министром иностранных дел Японии Йоко Камикавой. Один из лучших наших международных результатов – отношения именно с Японией. Спасибо за достигнутый уровень отношений между нашими государствами. Спасибо за поддержку, которую Япония оказала нашему государству.

Это помощь, сильное лидерство в "Группе семи" и вобщем в международной политике, экономическая поддержка и гуманитарное усиление Украины. Япония – наш очень важный и крепкий партнер. Уверен, что и нынешний год будет достаточно содержательным для наших отношений".

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