6 988 24
Снайперы ГУР МО за ночь поразили 22 оккупантов на Донетчине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
За ночь пара снайперов ГУР МО поразила 22 российских оккупантов на Донетчине.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+12 Микола Січень 72a7e4d0
показать весь комментарий07.01.2024 21:27
+11 Филипп Филиппович Преображенск
показать весь комментарий07.01.2024 21:25
+10 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий07.01.2024 21:43
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
👍🙏🙏🙏