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Снайперы ГУР МО за ночь поразили 22 оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

За ночь пара снайперов ГУР МО поразила 22 российских оккупантов на Донетчине.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+12
Чудовий результат без переплат..
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07.01.2024 21:27
+11
Хунта ставит "лайк".
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07.01.2024 21:25
+10
Черговому українському супергерою-респектище...
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07.01.2024 21:43
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Хунта ставит "лайк".
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07.01.2024 21:25 Ответить
Чудовий результат без переплат..
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07.01.2024 21:27 Ответить
😍
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07.01.2024 21:29 Ответить
І де тепер 22 чорних пакетів брати???
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07.01.2024 21:31 Ответить
То не зовсім є так. В кої то віки написали правильно "уразили". Я б тоже хотів, щоб всі вони були 200, але на практиці доля 300 в ураженнях досить висока. На відео значна частина пострілів в "силует"
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08.01.2024 03:57 Ответить
338 калібр із відстані 700 метрів - шансів на "300" десь 5-10%, це як в тирі......
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08.01.2024 08:48 Ответить
Оце так сафари..
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07.01.2024 21:31 Ответить
Снайпери тільки в ГУР є більше ніде нема.
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07.01.2024 21:32 Ответить
ну да, канєшно.
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07.01.2024 22:08 Ответить
НІ, сайпери не тількі в ГУР є.
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08.01.2024 00:34 Ответить
і взагалі до чого твій комент.
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08.01.2024 00:35 Ответить
Бо піарять тільки Буданова. Якби ГУР очолював Бурба, то нічого не чули ні про нього ні про снайперів у ГУР.
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08.01.2024 08:15 Ответить
Яке відношення до питання є чі нема снайпера в інших підрозділах має піар Буданова?
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08.01.2024 12:13 Ответить
Оптика з функцією відеозапису дорожча за просто оптику без відеозапису та й не в кожному сільпо...
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08.01.2024 01:57 Ответить
Чудова робота, як у тирі! Орки "тухнуть" як світлячки в траві!
👍🙏🙏🙏
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07.01.2024 21:40 Ответить
Черговому українському супергерою-респектище...
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07.01.2024 21:43 Ответить
...кожному окремо-та всім разом...
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07.01.2024 22:02 Ответить
З гарним полюванням Козаки. Здоров'я та вдачі від всіх Українців.
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07.01.2024 21:45 Ответить
З Новим-роком-не-для-вас, кацапи!
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07.01.2024 21:52 Ответить
Снайпери молодці - вдалось вибрати правильне місце (мішені всі вкупі, ніяких кущиків, гілок, горбиків), + з погодою пощастило
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07.01.2024 22:03 Ответить
Хорошего русского в тепловизор не видно.
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07.01.2024 22:36 Ответить
Респект украинским снайперам !
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07.01.2024 22:41 Ответить
 
 