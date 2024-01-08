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Жители Подмосковья жгут костры во дворе многоэтажки, чтобы согреться: "Дома холодно. Мы замерзаем". ВИДЕО
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Жители многоэтажки в Подмосковье греются у костра, постоянно поддерживаемого во дворе дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, мужчина жалуется на проблемы с отоплением и, соответственно, очень низкую температуру в квартирах.
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+39 Sergey Osadchy 414e3e38
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+37 Антип61
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+33 Андрей Качан b0df6ef3
показать весь комментарий08.01.2024 11:23
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- так холодно, мерзну... царь- батюшка,
- не можна мерзнути. Ві фсьо врете
Не забудьте ж за ><уйла проголосувати в березні!
Хоча це ніякої ролі не відіграє,
результати«виборів»вже відомі.
Їм одразу тепло стане!
І хай, курва, мерзнуть!
"Костерков без повреждений не бывает!" 😂👍
Пам'ятаєте "Хто не скаче той москаль"?
А под Москвою ловятся лещи,
Водятся грибы, ягоды, цветы
Лучше места, что б согреться
Ты и не ищи...
(пляшкою або шваброю)