Жители Подмосковья жгут костры во дворе многоэтажки, чтобы согреться: "Дома холодно. Мы замерзаем". ВИДЕО

Жители многоэтажки в Подмосковье греются у костра, постоянно поддерживаемого во дворе дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, мужчина жалуется на проблемы с отоплением и, соответственно, очень низкую температуру в квартирах.

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