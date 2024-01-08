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Жители Подмосковья жгут костры во дворе многоэтажки, чтобы согреться: "Дома холодно. Мы замерзаем". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Жители многоэтажки в Подмосковье греются у костра, постоянно поддерживаемого во дворе дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, которая опубликована в соцсетях, мужчина жалуется на проблемы с отоплением и, соответственно, очень низкую температуру в квартирах.

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Топ комментарии
+39
"Гейропа" з Україною вже "замерзли" - тепер ваша черга
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08.01.2024 11:21
+37
Для такого багаття гарно підходять плакати "На Берлин за немками!", "Можем повторить!" та портрети бессмертного полка та бессменного царя.
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08.01.2024 11:21
+33
Ну зачем вы нас обманываете? Нам то отсюда виднее что у вас там все хорошо, и вообще потерпите немного скоро мы вас освободим.
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08.01.2024 11:23
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"Гейропа" з Україною вже "замерзли" - тепер ваша черга
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08.01.2024 11:21 Ответить
- Не можна скаржитись,
- так холодно, мерзну... царь- батюшка,
- не можна мерзнути. Ві фсьо врете
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08.01.2024 12:02 Ответить
мерзні,мерзні,волчій хвост... (в.в.пукен)
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08.01.2024 12:05 Ответить
Які реалістичні декорації ... Можна ще один ролік знять як Європа замерзає без кацапського газу !!!
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08.01.2024 12:52 Ответить
А сожгли бы бункерного плешивца - был бы шанс пожить как люди живут.
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08.01.2024 12:25 Ответить
Дуже помилкова думка. путін - це лише віддзеркалення усього орчого населення.
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08.01.2024 12:29 Ответить
Для такого багаття гарно підходять плакати "На Берлин за немками!", "Можем повторить!" та портрети бессмертного полка та бессменного царя.
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08.01.2024 11:21 Ответить
*"На Берлин за дровами"
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08.01.2024 12:04 Ответить
не очкуйте мацквичи, скоро комунизьм настанет
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08.01.2024 11:21 Ответить
Ну зачем вы нас обманываете? Нам то отсюда виднее что у вас там все хорошо, и вообще потерпите немного скоро мы вас освободим.
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08.01.2024 11:23 Ответить
А уявіть що в Європах робиться від холоду коли у смєхдєржаві таке твОриться . Бвдні європейці .
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08.01.2024 11:24 Ответить
Кремль підпаліть і зігрієтесь!
Не забудьте ж за ><уйла проголосувати в березні!
Хоча це ніякої ролі не відіграє,
результати«виборів»вже відомі.
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08.01.2024 11:24 Ответить
POHUY.
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08.01.2024 11:24 Ответить
ГОЙДА
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08.01.2024 11:24 Ответить
"мерзни мерзни волчий хвост" дурне пуйло казало
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08.01.2024 11:24 Ответить
Треба ввімкнути тб,та подивитися на 1 аналі як мерзне ЄУропа і Україна "без расейского газа"!
Їм одразу тепло стане!
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08.01.2024 11:25 Ответить
А з цим як раз проблема - "ліпіздрічєства нєтуті". Тому, курва, мерзнуть.
І хай, курва, мерзнуть!
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08.01.2024 13:49 Ответить
Ну тоді нехай згадують як Україну 10 років намагались "холодомором" лякати,от таких думок точно "расєйску скрепну душу" зігріє!
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08.01.2024 14:03 Ответить
Я стараюсь не радіти - але я за справедливість, нехай отримують те шо нам бажали - і рівно стіко стіко нам бажали ( більше не тре але й менше також не тре ).
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08.01.2024 11:26 Ответить
А я очень рад за кацапских у*бков.
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08.01.2024 11:37 Ответить
ІПСО зачьотне!

"Костерков без повреждений не бывает!" 😂👍
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08.01.2024 11:26 Ответить
У себе в квартирах попаліть - буде тепло, але не довго
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08.01.2024 11:26 Ответить
Ооо! Вперше чую щоб пітекантропи мерзли!!
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08.01.2024 11:27 Ответить
Пох.. нехай всі москалі замерзнуть і здохнуть.
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08.01.2024 11:28 Ответить
Фростпанк.
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08.01.2024 11:30 Ответить
А може це Загублена планета .
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08.01.2024 11:44 Ответить
Цікаво як же ж так? Виявляється телевізор не гріє. І не кормить.
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08.01.2024 11:30 Ответить
Мерзніть-мерзніть кацапети.
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08.01.2024 11:33 Ответить
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08.01.2024 11:39 Ответить
Сейчас москвичей рос гвардия за эти бумажки эбонитовыми палочками согреет
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08.01.2024 11:44 Ответить
хвате мерзнуть, подихайте вже.
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08.01.2024 11:47 Ответить
Не брешіть. Коли мерзнуть, то тупають ніжками. Якщо не тупаєте - то не мерзнете
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08.01.2024 13:01 Ответить
Вони бояться тупати ніжками, адже їх можуть звинуватити у самому страшному на кацапетовці злочині! Краще замерзнути!
Пам'ятаєте "Хто не скаче той москаль"?
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08.01.2024 13:32 Ответить
Не можуть! Бо цеж буде "майдан"! Краще кінцівки відморозити!
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08.01.2024 14:07 Ответить
То не зкріпно! Так, чого доброго, ще за "біндєрафцеф" їхня влада їх сприйме. Уявляєте, що почнеться?..
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08.01.2024 14:26 Ответить
Пох@й! Абсолютно пох@й!
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08.01.2024 14:05 Ответить
Раби покірно переносять своє рабство.
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08.01.2024 11:42 Ответить
Кацапы, ловите песТню и водите хоровод:

А под Москвою ловятся лещи,

Водятся грибы, ягоды, цветы

Лучше места, что б согреться

Ты и не ищи...
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08.01.2024 11:48 Ответить
А банді путіна пофіг, що вони мерзнуть
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08.01.2024 11:49 Ответить
Пора в зад, в чумы, яранги, сакли, урасы, балаганы, юрты... короче в традиционные урюззкие жилища.
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08.01.2024 11:49 Ответить
Здохніть сцуки...
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08.01.2024 11:52 Ответить
Як бесплатну пораду можна рекомендувати цивільним оркам кидати у благодатний вогонь саміх ватників з числа начальства, пропагандонів та ментів. Їх багато тому тепло гарантовано !!!
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08.01.2024 11:53 Ответить
Ми маєм пожаліти уйобків, які минулого року в поцмережах захлиналися ненавистю і бажали нам всім здохнути в муках від "холодомору"? Karma is a bitch, суки, жеріть, чого бажали іншим. Я б не засумував, навіть якщо б всі 140 мільйонів мразіянської погані замерзло і здохло. Світу було б тільки краще.
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08.01.2024 11:59 Ответить
"Гамлєт. Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці." (С) Митець
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08.01.2024 12:37 Ответить
Це "дідоносці", вони самі себе покарають.
(пляшкою або шваброю)
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08.01.2024 13:35 Ответить
кацапи, при чому тут новіков, це рішення путінахуйла, щоб ви мерзли. Слава ЗСУ!
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08.01.2024 12:02 Ответить
Мы за русский язык убиваем, а дрова ЖГЕМ!
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08.01.2024 12:23 Ответить
"Сльози мєшают мне гаваріть" (С)
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08.01.2024 12:36 Ответить
Є старий скрєпний спосіб "сугрева"

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08.01.2024 12:47 Ответить
Просьбу они просят! Обнаглели однако - молить надоть администрацию, вот.
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08.01.2024 13:20 Ответить
Якщо не на колінах, значить ще не мерзнуть.
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08.01.2024 13:37 Ответить
Не вистачає "сасєда-мєнта на вєртєлє"
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08.01.2024 13:38 Ответить
Ай-ай, товарищ Старпом 🤣
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08.01.2024 14:28 Ответить
путен обещал заморозить Европу,а подмосковье это тоже Европа.
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08.01.2024 13:28 Ответить
ЩОБ ВИ ВСІ ЗДОХЛИ ЯК БЕЗДОМНІ СОБАКИ!!!!!
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08.01.2024 13:32 Ответить
Гуляй рассєя .........
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08.01.2024 13:57 Ответить
В кремлі не можуть зрозуміти, що цю біомасу не влаштовує: А зачєм ім атаплєніє, єслі ані с раждєнія атмарозкі?
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08.01.2024 14:14 Ответить
Це початок кацапи - расєя починається з маскви 😁
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08.01.2024 14:50 Ответить
Не вопрос , нагреем .
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08.01.2024 15:32 Ответить
Та і йух з вами!
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08.01.2024 17:06 Ответить
животные
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08.01.2024 19:38 Ответить
 
 