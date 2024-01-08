FPV-дрон "Дикі Шершні" поражает российский танк оснащенный установкой РЭБ. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Команчі" 40-й ОАМБР с помощью дрона "Дикі Шершні" уничтожили российский танк, оснащенный установкой РЭБ.

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