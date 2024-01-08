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FPV-дрон "Дикі Шершні" поражает российский танк оснащенный установкой РЭБ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы подразделения "Команчі" 40-й ОАМБР с помощью дрона "Дикі Шершні" уничтожили российский танк, оснащенный установкой РЭБ.

Также смотрите: Оккупант тщетно пытался убежать на квадроцикле от FPV-дрона "Дикие шершни". ВИДЕО

Этот дрон был приобретен и передан бойцам за ваши деньги. Готовим для защитников новую партию дронов. Присоединяйтесь к нашему сбору на "Дикі Шершні":

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 200 FPV-дронов "Дикі Шершні" уже переданы бойцам 3-й ОШБ. ВИДЕО
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08.01.2024 17:27 Ответить
 
 