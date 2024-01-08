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Расчет украинской САУ "Богдана" прямым попаданием уничтожает российский танк. ВИДЕО
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Бойцы Первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна прямым попаданием из самоходной артустановки "Богдана" украинского производства уничтожили вражеский танк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного выстрела бойцы опубликовали на странице своего подразделения в соцсетях.
"Прямое попадание в танк, работает САУ "Богдана", - отмечают бойцы в комментарии.
Топ комментарии
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+6 Сергей Бойко e1d0fdc0
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+5 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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Шасі[ред. | ред. код]На шасі МАЗ
Докладніше: КрАЗ-6322
Представлене у 2018 році автомобільне шасі гаубиці КрАЗ-63221 має колісну формулу 6×6. Силова установка КрАЗ-63221 має дизельний двигун потужністю 380-420 к.с. Контрольна витрата палива становить 37 л/100 км, запас ходу із контрольної витрати палива - 1200 км. Шасі обладнано централізованою системою підкачування шин, що забезпечує високу прохідність по ґрунтах із низькою ******* здатністю, лебідкою, системою RunFlat, світломаскувальним пристроєм, фільтровентиляційною установкою тощо[40].
У 2021 році ЗМІ писали, що через процедуру банкрутства підприємства, ймовірно, надалі бойова частина буде встановлена на інше високопрохідне шасі[41].
У січні 2023 року міністром оборони Олексієм Резніковим була анонсована серійна модифікація. Вона створена на новій базі[30].
В лютому 2023 року на IDEX-2023 демонструвався проєкт, за яким заявлено про можливість вибору 6×6 або 8×8 шасі для замовника, а саме Tatra 815, КрАЗ або MAN[33].
«Богдана» на шасі TatraОновлене шасі[ред. | ред. код]
У травні 2023 року було опубліковане фото на яке потрапило колісне шасі, схоже на трьохвісну вантажівку МАЗ-6317[42]. Варіант з цим шасі виник як тимчасове рішення, оскільки з початком повномасштабного російського вторгнення Україна шасі МАЗ більше не закуповує, але на складах підприємства «Українська бронетехніка» знаходилась певна кількість готових до використання шасі, якими можна було терміново заповнити потребу Сил оборони України[43].
23 липня 2023 було продемонстрована версія на шасі Tatra 815-7, яка згодом стала серійною[44].
Раз:
Перша проблема, з якою зіткнулися військові після того, як в армію стали масово надходити КрАЗ - це високий відсоток поломок. Так, у вересні 2016 року відомий волонтер Юрій Бірюков опублікував частину листа ВСУ, який було підготовлено у відповідь на запит Військової прокуратури щодо продукції компанії КрАЗ. Згідно з оприлюдненими даними, Міноборони за два роки (2014-2015) закупило у комерційного підприємства КрАЗ 811 вантажівок, на загальну суму 863,5 млн грн. При цьому на 811 одиниць техніки довелося 824 поломки. Особлива проблема виникла з електрогенераторами - 173 виявилися неробочими. Міністерство двічі зупиняло прийом техніки, вимагаючи заміни цих генераторів. Причому самі генератори виявилися російського виробництва, як і частина інших комплектуючих. Втім, якби техніка працювала, на цей факт ще можна було б закрити очі - тоді головне було забезпечити наших хлопців на фронті. У підсумку ми купуємо російську продукцію, яка ще й виявляється бракованою - подвійна "зрада". У підсумку всі терміни поставок за договорами були зірвані. Через це у 2015 році на три місяці були перенесені терміни формування двох артилерійських бригад і висування їх в зону проведення АТО.
Два:
Однак не тільки низька якість продукції привела завод до фінансового краху. Через махінації власника - українсько-російського олігарха Костянтина Жеваго - майно заводу може бути продано з молотка. Восени 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило Жеваго в розшук. Генпрокуратура звинуватила олігарха в розтраті 5 мільярдів гривень державних коштів за схемами взаємного кредитування власних підприємств через власний банк «Фінанси і кредит».
У 2014-2017 роках, коли КрАЗ поставляв для армії сотні автомобілів, фінансовий стан підприємства продовжував погіршуватися: збитки і борги заводу, в тому числі заборгованість перед Пенсійним фондом, тільки росли. «Якщо подивитися на весь бізнес Жеваго в Україні, стає очевидним, що вже в 2014-2015 роки олігарх вирішив вивести всі ліквідні активи і залишити на розтерзання кредиторам підприємства і трудові колективи, що залишилися без грошей», - йдеться в матеріалі.
Нагадаємо, у вересні 2018 року за позовом Ощадбанку госпсуд Києва відкрив провадження у справі про банкрутство АТ «АвтоКрАЗ», визнавши грошові вимоги Ощадбанку в розмірі 555 688 мільйонів гривень, і запровадив процедуру розпорядження майном боржника. У серпні 2019 року Ощадбанк у суді домігся можливості реалізувати контрольний пакет акцій «АвтоКрАЗу» - мова про 56% акцій підприємства.
Бачу ти навіть елементарне погуглити нездатний, тільки бігаєш і кругом сереш тупими гаслами. Не витрачатиму більше на тебе свій час.
На першому зразку САУ, що брала участь у параді 2018 року, автоматична система заряджання не була встановлена. За даними Defense Express, система передбачена конструкторською документацією та розроблена, державні випробування «Богдана» буде проходити у повній комплектації.[19]
Очікувалось, що САУ отримає цифрову систему керування вогнем та автоматичну систему заряджання. Автомат заряджання не був встановлений і під час вторгнення в 2022, установка брала участь в бойових діях без нього[37][38].
3 листопада 2023 року, на урочистому заході до Дня ракетних військ і артилерії була помічена установка на шасі Tatra 815-7 іще без автомата заряджання але з досилачем снарядів[45][46].
По системі наведення поки не ясно.
всі б написали що погано видно і взагалі це фейк