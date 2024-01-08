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война (46847) Донецкая область (7143) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (114) дроны (2111)

Бойцы добивают из дронов оставленную вражескую технику и уцелевших оккупантов на поле боя вблизи Новомихайловки на Донетчине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы роты ударных дронов PERUN GROUP 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады подчистили поле боя от вражеской техники и оккупантов, оставшихся там после многочисленных попыток штурма украинских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью дронов бойцы подожгли по меньшей мере восемь бронемашин и ликвидировали около десятка оккупантов.

"Аэробомберы роты ударных дронов PERUN GROUP 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады добивают остатки заброшенной вражеской бронетехники и живой силы противника после многочисленных неудачных попыток атаковать Новомихайловку Донецкой области", - говорится в комментарии к видео.

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Топ комментарии
+16
Рашистські війська, що в грудні 2023 просунулись до Новомихайлівки з півдня і закріпились в районі кладовища, було вибито звідти і відкинуто до лісосмуг на 2 - 2.5 км.
В результаті відступу ворога утворився вузький виступ західніше звільненої території, ще не полишених ним позицій.
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08.01.2024 14:06
+12
метко красиво Браво.

Слава Україні! Героям слава!
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08.01.2024 14:08
+11
Вищий клас!
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08.01.2024 14:07
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Останній сюжет на відео, Вечеринка у Децла дома все двигают попами под музыку Хип-Хопа.
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08.01.2024 13:57 Ответить
Віртуози. Ось чим треба воювати. Зе, де дрони?
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08.01.2024 14:18 Ответить
сейчас кину 500 грн на роту ударных дронов PERUN GROUP 79-й одшб. присоединяйся.
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08.01.2024 17:48 Ответить
згоден, снайпери.... як так можна влучати... тільки від лютої ненависті до ворога і любові до України
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08.01.2024 18:10 Ответить
Рашистські війська, що в грудні 2023 просунулись до Новомихайлівки з півдня і закріпились в районі кладовища, було вибито звідти і відкинуто до лісосмуг на 2 - 2.5 км.
В результаті відступу ворога утворився вузький виступ західніше звільненої території, ще не полишених ним позицій.
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08.01.2024 14:06 Ответить
Вищий клас!
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08.01.2024 14:07 Ответить
метко красиво Браво.

Слава Україні! Героям слава!
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08.01.2024 14:08 Ответить
майстерність вражає!!!!
треба ще по одному ордену лисому та жирному дати....
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08.01.2024 14:09 Ответить
Це снайпінг найвищого класу.
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08.01.2024 14:10 Ответить
цьому відео вже більше неділі і воно було на Цензорі .
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08.01.2024 14:21 Ответить
ну чого ото бубніть? не у всіх є можливість переглянути всі відео. от я, наприклад, не бачив
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08.01.2024 14:31 Ответить
Це на біс !!!
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08.01.2024 14:36 Ответить
Сидят кучкой в окопе, как птенцы путина, пооткрывали хлебала и смотрят в небо...
А наш оператор в это время:
- Цьому, дам, цьому дам и цьому дам !!!
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08.01.2024 14:35 Ответить
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08.01.2024 15:13 Ответить
Самое пруфное, самое яркое, самое красивое видео, что я видел!
Восторг от работы опкраторов дронов!
👍
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08.01.2024 14:42 Ответить
оркам боляче. Та шуткую, вже ні.
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08.01.2024 14:52 Ответить
Такі відосики тепер будуть у московитів замість міфів про Іллю Муромця. Така буде в них "перемога" в результаті СВО. Поки Герасимов цього своїм пентіумом не розуміє, а коли зрозуміє, то буде вже пізно.
Це ж весь світ буде дивитись, як вони сруть у полі, а їм на голову гранати кидають. Буде і багато відео про "подвиги" московських "богатирів" при ударах по цивільній інфраструктурі в Україні.
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08.01.2024 16:48 Ответить
Таке враження що українську армію в Европі бояться більше ніж москальську, того і зброї не дають, зменшують боєздатність.
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08.01.2024 17:22 Ответить
Дуже гарна робота!!!
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08.01.2024 19:07 Ответить
.
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09.01.2024 18:03 Ответить
 
 