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Бойцы добивают из дронов оставленную вражескую технику и уцелевших оккупантов на поле боя вблизи Новомихайловки на Донетчине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы роты ударных дронов PERUN GROUP 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады подчистили поле боя от вражеской техники и оккупантов, оставшихся там после многочисленных попыток штурма украинских позиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, с помощью дронов бойцы подожгли по меньшей мере восемь бронемашин и ликвидировали около десятка оккупантов.
"Аэробомберы роты ударных дронов PERUN GROUP 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады добивают остатки заброшенной вражеской бронетехники и живой силы противника после многочисленных неудачных попыток атаковать Новомихайловку Донецкой области", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+16 Тонка червона лінія
показать весь комментарий08.01.2024 14:06
+12 ирина ира 7f747c0d
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+11 Pavel Bortsevych
показать весь комментарий08.01.2024 14:07
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В результаті відступу ворога утворився вузький виступ західніше звільненої території, ще не полишених ним позицій.
Слава Україні! Героям слава!
треба ще по одному ордену лисому та жирному дати....
А наш оператор в это время:
- Цьому, дам, цьому дам и цьому дам !!!
Восторг от работы опкраторов дронов!
👍
Це ж весь світ буде дивитись, як вони сруть у полі, а їм на голову гранати кидають. Буде і багато відео про "подвиги" московських "богатирів" при ударах по цивільній інфраструктурі в Україні.