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Бойцы взяли в плен четырех оккупантов на купянском направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 40-го отдельного стрелкового батальона "Кодак" пленили четырех оккупантов на купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы показали свои "трофеи" в соцсетях.
"Воины из 40-го отдельного стрелкового батальона "Кодак" захватили пленных на Купянском направлении. Приехавшие убивать украинских детей очень быстро вспоминают о своих потомках, только чувствующих опасность для собственных шкур", - говорится в комментарии к опубликованному видео.
Топ комментарии
+12 Luk Viktor
показать весь комментарий08.01.2024 15:02
+8 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+8 Богдан Сварга
показать весь комментарий08.01.2024 15:34
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Сидів, сидів, та й висидів! Портнов з лукаш і клюєвими, можуть підтвердити…. Роботящий.
не нєрвінічай)
боляче , без сліз не можна ,
на них дивитися , такі вони худющі та виснажені , але слава Богу живі 👍🏼🙏🏼❤️
Наверное Бред. Так и это вот -"понимание"!!!!