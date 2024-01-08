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Бойцы взяли в плен четырех оккупантов на купянском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 40-го отдельного стрелкового батальона "Кодак" пленили четырех оккупантов на купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы показали свои "трофеи" в соцсетях

"Воины из 40-го отдельного стрелкового батальона "Кодак" захватили пленных на Купянском направлении. Приехавшие убивать украинских детей очень быстро вспоминают о своих потомках, только чувствующих опасность для собственных шкур", - говорится в комментарии к опубликованному видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ удерживает тысячи гражданских украинцев в колониях и СИЗО, связи с ними фактически нет, - расследование BBC
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Топ комментарии
+12
покажіть фото Мацієвського і закінчуйте!
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08.01.2024 15:02
+8
Оте кацапське сміття ніхто не захоче обмінювати. Тільки утримуй їх тут , годуй. Лишити офіцерню , а решту відправити до тих толерастів в Європу нехай вони з ними няньчаться.
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08.01.2024 15:04
+8
Сенс зі звірами про людське? Які у москалів діти? В них "помьот"...
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08.01.2024 15:34
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покажіть фото Мацієвського і закінчуйте!
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08.01.2024 15:02 Ответить
Оте кацапське сміття ніхто не захоче обмінювати. Тільки утримуй їх тут , годуй. Лишити офіцерню , а решту відправити до тих толерастів в Європу нехай вони з ними няньчаться.
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08.01.2024 15:04 Ответить
Та ні, нормальні полонені. Не штомрзет якийсь.
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08.01.2024 15:15 Ответить
мостить дороги, копать бомбоубежища, укрепления и т.п.
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08.01.2024 19:06 Ответить
Мабуть, отой з ОПУ татаров, не марно сидить, аж у тилу….
Сидів, сидів, та й висидів! Портнов з лукаш і клюєвими, можуть підтвердити…. Роботящий.
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08.01.2024 15:06 Ответить
Взяти одного полоненого це крутіше, ніж вбити п'ятьох.
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08.01.2024 15:17 Ответить
все же - совсем нет.
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08.01.2024 19:03 Ответить
Взяти когось в полон - це виявитись сильнішим за когось, вбивати набагато простіше, можна навіть зі страху чи з п'яну, можна випадково, можна дистанційно…
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08.01.2024 21:42 Ответить
если выбор или взять в плен, или пристрелить \рандомного\ кацапа, то, конечно, выбор очевиден с морально-этической, христианской и т.п. точек зрения (в отличие от кацапских гебнявых мировоззрений). но сейчас все же больше дистанционная война, а не на саблях и ничего "крутого" в перевозке\сопровождении\кормлении\лечении полудохлых кацапких тел нет.
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09.01.2024 11:19 Ответить
Це значить лише, що вся наша військова машина слабка - від "передка" і до тилу.
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09.01.2024 11:42 Ответить
Навіщо ці "душєщіпатєльниє" бесіди? Кацапи невиліковні.
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08.01.2024 15:30 Ответить
Я би їх безжалісно шматував би , але вони нам потрібні для обміну на наших 😠
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08.01.2024 15:47 Ответить
Сенс зі звірами про людське? Які у москалів діти? В них "помьот"...
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08.01.2024 15:34 Ответить
Мабуть пригощають ,,мальбором", бллядь за мої донати, курва , мабуть незабаром ойкасом будуть частувати ! На собі еканомимо, щоб дивитись на оце ******** під назвою,,ми ,це " !!не вони !!!!
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08.01.2024 15:36 Ответить
шо в тих кацапів сігарєт з собою неможе буть? може то Беломор москалі з собою привезли.

не нєрвінічай)
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08.01.2024 18:04 Ответить
Не так давно повернулась невеличка наших полонених із кацапстану , чесно вам скажу ( хто не бачив їх)
боляче , без сліз не можна ,
на них дивитися , такі вони худющі та виснажені , але слава Богу живі 👍🏼🙏🏼❤️
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08.01.2024 15:45 Ответить
4 помножити на 11 тисяч гривень на місяц + цигарки. А як же нещодавно розтріляні троє наших військових.
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08.01.2024 15:54 Ответить
***** весь этот ******? В расход всех.
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08.01.2024 15:56 Ответить
👍
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08.01.2024 16:00 Ответить
,,Вот поймали душманов . И как разговорили их по душам. И чай,кофе угостили...,*
Наверное Бред. Так и это вот -"понимание"!!!!
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08.01.2024 16:44 Ответить
Треба брати приклад із британців, вони під час другої світової, з полоненими німцями особливо не панькалися, використовуючи їх, як живий щит під час бомбардування літаками супротивника, а також при розчищення територій від будівельного сміття, що утворилося під час бомбардування. Крім цього, задушевні бесіди, типу сім'я є, з ними не проводили.
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08.01.2024 17:10 Ответить
Які ще душевні бесіди з цією звіриною?Час замполітів давно кануло в Лету
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09.01.2024 15:52 Ответить
 
 