34 533 92
Пленный оккупант с подбитым глазом и тату с символами Третьего рейха: "Я приехал бороться с нацистами". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины взяли в плен оккупанта с татуировками, содержащими элементы символики Третьего рейха.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пленный заявил, что является бойцом ЧВК "Вагнер" и приехал в Украину сражаться с нацистами.
Топ комментарии
+68 Яр Холодний
показать весь комментарий08.01.2024 16:07
+63 Реджина Фаланджі
показать весь комментарий08.01.2024 16:00
+39 Trevo Trow
показать весь комментарий08.01.2024 16:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Історик констатує той факт, що іноземці під назвою «Русь» розуміли тільки південно-західну частину Російської імперії, тобто сьогоднішню Україну:
Ру?ський - в українській мові такий, що відноситься до часів Русі або до її населення - русі , чи їхніх нащадків - українців. Для позначення жителів саме давньої Русі, середньовічної Київської держави, та до держав спадкоємців: Королівства Русь (Галицько-Волинського князівства), Великого князівства Литовського та Руського та Великого князівства Руського XV ст., та Великого князівства Руського що мало постати на теренах Українського гетьманату, часто також вживається термін давньоруський / давньоукраїнський. Не випадково саме так іменувалася адміністративна одиниця Руське воєводство.
Слово "руський" не слід плутати з "русский", тобто росіянин.
(взагалі московське князівство створив хан орди, на 16 річчя сина дмитра донського, призначив цього сина дмитра донського першим великим князем московським.
До того було на землях залісся головне (=велике) князівство володимирське
(володимир залесский, або володимир на клязьмі, в який в свій час боголюбський (ще до нападу орди на Русь, тобто до 1223 року коли Русько-половецьке військо стріло війська орди, і програли битву з ордою.) завіз вкрадену боголюбським з Вишгороду, Вишгородську ікону Божої матері, яку перейменували в владімирская ікона бож'єй матєрі, і зараз в московії періодично хвастаються краденим московські попи сралінського патріархату. )
, на якому і виникла москва. Так от, розпорядженням хана, москва (= московське князівство) стала головним містом залісся. І ще як до прикладу було, з окремим на той час, Тверським князівством, коли московитський главарь приїхав до хана, набрихав про князя тверського, що той нібито ховає частину податків від орди, недоплачує, хан визвав до себе того князя вбив його, потім дав московитському главарю військо, відповідно московит захопив тверське князівство під свою владу.).
А кассапами
(тюркське слово, яке має значення м'ясник, лиха людина, кат)
їх обізвали казанські татари, за те що московити вчинили казанську різню, коли при захоплені міста казань вбивали всіх хто вище колеса арби
(арба, це віз татарською мовою, тобто тих хто вище колеса возу.)
.
Тому напевно влучніше всього з історичної точки зору = московит.
То повний пипець....
Вештатись прийшлось багато (лінія "наркобізнес та контрабанда наркотиків "К")
аранок.
кремлівський русофашист і вбивця
"Країна божевільних"!
Вони існують на гроші кацапів!
Певно, і на решті того організму вистачає "живопісі"...
Судя по партачке А.С.А.В. на впалой груди этот ариец думал сдаваться в плен англосаксам.
Словом, тєло з гівном у голові.
Арахамія таких істот захищає «пісьмамі» з підписами нардепів з ВРУ !! Вдумайтеся!! 10 років кривавої війни, а особа з Абхазії у ВРУ, таке витворяє !!
Пильнуймо Україну від Оманських…
могу дать точный адрес, если сам не найдешь 🤣🤣🤣
"Зробимо їх ще раз".
Чи є між одним і другим щось спільного?
Очевидно,що є-завищена самооцінка,неадекватне ставлення до оточуючих з позиції власної примарної переваги.