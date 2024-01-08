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Пленный оккупант с подбитым глазом и тату с символами Третьего рейха: "Я приехал бороться с нацистами". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины взяли в плен оккупанта с татуировками, содержащими элементы символики Третьего рейха.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пленный заявил, что является бойцом ЧВК "Вагнер" и приехал в Украину сражаться с нацистами.

Смотрите также: Пленный оккупант хвастается родственными связями с Гитлером и показывает приветствие нацистов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+68
Попи з портретами Сталіна та Леніна... Чекісти з іконами Миколи Другого-"великомученика"... "Борці з нацистами", обколоті нацистськими "свастиками" та гітлерівськими "орлами"...
"Країна божевільних"!
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08.01.2024 16:07
+63
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08.01.2024 16:00
+39
Їпаний сором. Уся балалайня - це величезний інкубатор з виробництва біосміття.
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08.01.2024 16:03
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Півень руський
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08.01.2024 15:59 Ответить
Тату "фонарь".
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08.01.2024 16:06 Ответить
То наші хлопці просто помЄтілі шоб не потірявся
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08.01.2024 16:18 Ответить
лутьше синица под глазом, чем утка под кроватью
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08.01.2024 17:22 Ответить
Слово руський не слід плутати з рос. русский, тобто росіянин.
Історик констатує той факт, що іноземці під назвою «Русь» розуміли тільки південно-західну частину Російської імперії, тобто сьогоднішню Україну:
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08.01.2024 16:15 Ответить
русский не перекладається українською як руський(див. словник!!!).Русский перекладається як росіянин . Руський - від слова Русь , де кацапів не було , бо то стародавня назва України. Підміну русский на руський вигадали у москві і поширили в Україні через говноканали Інтер , 1+1 та інші ...
Ру?ський - в українській мові такий, що відноситься до часів Русі або до її населення - русі , чи їхніх нащадків - українців. Для позначення жителів саме давньої Русі, середньовічної Київської держави, та до держав спадкоємців: Королівства Русь (Галицько-Волинського князівства), Великого князівства Литовського та Руського та Великого князівства Руського XV ст., та Великого князівства Руського що мало постати на теренах Українського гетьманату, часто також вживається термін давньоруський / давньоукраїнський. Не випадково саме так іменувалася адміністративна одиниця Руське воєводство.
Слово "руський" не слід плутати з "русский", тобто росіянин.
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08.01.2024 17:11 Ответить
Тоді буде півень кацапський
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08.01.2024 17:22 Ответить
Ось це те, що потрібно! В десятку. Респект!
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08.01.2024 17:42 Ответить
Історично таки правильніше московит, московитський, бо країна їх офіційно називалась до 1721 року "московское государство" або скорочено "московія", яка сформувалась і швидко розросталась територіально в часи орди, поглинаючи за допомогою військ ханів орди все нові території під контроль московії

(взагалі московське князівство створив хан орди, на 16 річчя сина дмитра донського, призначив цього сина дмитра донського першим великим князем московським.
До того було на землях залісся головне (=велике) князівство володимирське
(володимир залесский, або володимир на клязьмі, в який в свій час боголюбський (ще до нападу орди на Русь, тобто до 1223 року коли Русько-половецьке військо стріло війська орди, і програли битву з ордою.) завіз вкрадену боголюбським з Вишгороду, Вишгородську ікону Божої матері, яку перейменували в владімирская ікона бож'єй матєрі, і зараз в московії періодично хвастаються краденим московські попи сралінського патріархату. )
, на якому і виникла москва. Так от, розпорядженням хана, москва (= московське князівство) стала головним містом залісся. І ще як до прикладу було, з окремим на той час, Тверським князівством, коли московитський главарь приїхав до хана, набрихав про князя тверського, що той нібито ховає частину податків від орди, недоплачує, хан визвав до себе того князя вбив його, потім дав московитському главарю військо, відповідно московит захопив тверське князівство під свою владу.).

А кассапами
(тюркське слово, яке має значення м'ясник, лиха людина, кат)
їх обізвали казанські татари, за те що московити вчинили казанську різню, коли при захоплені міста казань вбивали всіх хто вище колеса арби
(арба, це віз татарською мовою, тобто тих хто вище колеса возу.)
.

Тому напевно влучніше всього з історичної точки зору = московит.
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08.01.2024 18:17 Ответить
"Россія" відноситься Русі, як гонорея до гонорару, або каналізація до каналу, начебто звучить схоже, а зміст різний
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08.01.2024 17:55 Ответить
Ще раніше в блогера "Одеська хунта" в Ігоря Вадімовича, а вже потім в "Вокс Верітатіс".
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09.01.2024 08:13 Ответить
скоморох...
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08.01.2024 16:00 Ответить
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08.01.2024 16:00 Ответить
Я у самому сраному наркопритоні в Україні такої гидоти у хаті не бачив.
То повний пипець....
Вештатись прийшлось багато (лінія "наркобізнес та контрабанда наркотиків "К")
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08.01.2024 16:30 Ответить
молекула Зла!(,
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08.01.2024 16:02 Ответить
Треба посадити його назад на швабру, видно ж що головку не держить
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08.01.2024 16:02 Ответить
Їпаний сором. Уся балалайня - це величезний інкубатор з виробництва біосміття.
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08.01.2024 16:03 Ответить
а чого тiльки одне око пiдбите - " нєпорядок, бiгом устранiть"...
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08.01.2024 16:04 Ответить
Недопрацювали. Підаранок.
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08.01.2024 16:32 Ответить
Та то відео раптово закінчилось
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08.01.2024 17:54 Ответить
Нацист кончений із кацапіі приїхав боротися з нацистами , які придумав
кремлівський русофашист і вбивця
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08.01.2024 16:06 Ответить
сразу видно - росийский антифашист
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08.01.2024 16:07 Ответить
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08.01.2024 16:10 Ответить
Не знаю як вам, а от мені здається, шо на деяких фізіономіях фінгали виглядають дуже органічно.
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08.01.2024 16:07 Ответить
Там лише симетрії бракує. Під іншим оком.
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08.01.2024 16:29 Ответить
Опущченний хвашизт ! Жертва Достоевськог і Пушкіна !
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08.01.2024 16:07 Ответить
Попи з портретами Сталіна та Леніна... Чекісти з іконами Миколи Другого-"великомученика"... "Борці з нацистами", обколоті нацистськими "свастиками" та гітлерівськими "орлами"...
"Країна божевільних"!
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08.01.2024 16:07 Ответить
Так виглядають "руські вітязі".
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08.01.2024 16:16 Ответить
Вони не РУСЬкі, а РОСІЙСЬКІ, московитські і тд. До чого тут НАШІ пращури з Русі?
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08.01.2024 16:54 Ответить
Це зкріпи в чистому вигляді. Якщо держава тримається на зкріпах, вона автоматично стає Смєхдєржавою.
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08.01.2024 16:18 Ответить
цареубицы с двуголовой курицей на флаге и звездами на технике)
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08.01.2024 18:34 Ответить
А якого царя і хто вбив?
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08.01.2024 18:39 Ответить
Треба було просто вбити і не панькатись з цим гівном
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08.01.2024 16:07 Ответить
Ні, вбивати не потрібно. Це дуже гарний експонат пересувного рашопарку.
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08.01.2024 16:11 Ответить
Нехай оте покажуть різним толерастним ''гамнесті'' щоб вони не розповідали про гуманне ставлення до кацапських нацистів!
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08.01.2024 16:23 Ответить
Невже ви гадаєте, що це щось змінить?
Вони існують на гроші кацапів!
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08.01.2024 16:59 Ответить
Позбирати таких персонажів , зробити їхні фото татуювань і провести виставку на тему спадкоємці нацистофашистів . Показати ці фото в оон, в провідних країнах Європи, в провідних організаціях, щоб бачили з ким ми б'ємось. Дивує питання чого Ізраїль може показувати фото та відео звірства терористів, які на нього напали, чому Україна не робить цього, тис самим провалюючи підтримку нашої боротьби з агресором по всьому світу????
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08.01.2024 16:10 Ответить
Та насправді в нього звичайні зеківські татухи. Нема чого показувати. На тому ж Уткінє (земля йому скловатою) наколки були більш притаманні "справжнім арійцям".
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08.01.2024 16:15 Ответить
Там не тільки зеківські татухи. A.C.A.B. - це від скінхедів, на лівій клешні нижче ліктя - індуїстська штука.
Певно, і на решті того організму вистачає "живопісі"...
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08.01.2024 16:38 Ответить
Да он прав,если такую выставку с этими ,,антифашистами,,провести в Брюсселе,а они то не знают что это зековские партаки,то я думаю ни у кого уже вопросов возникать не будет .
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08.01.2024 17:11 Ответить
Ви думаєте в Брюселі нема журналістів на подсосі в кацапів, які моментально розібʼють тверждення про нацистські наколки і виставлять українців брехунами? А головне - нафіга? Серед полонених повно підарів з реально нацистськими наколками.
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08.01.2024 17:27 Ответить
Дивує як вся ця муть в них у голові приживається
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08.01.2024 16:10 Ответить
Одного разу їхав в поїзді з одним "щирим українцем" родом з Борислава. Було літо і він роздягнувся до пояса. Яких тільки татух не було на ньому! Там поряд з християнськими символами межували символи язичників, що відтворювало картину повної мішанини в голові цього чолов'ги. Дурнів вистачає серед всіх націй.
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08.01.2024 16:53 Ответить
може він для краси то все робив
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08.01.2024 17:37 Ответить
Так само, як різне гівно в одному сільському нужнику.
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08.01.2024 21:03 Ответить
Это у него усики как у Адольфа или просто кровавые сопли засохли?
Судя по партачке А.С.А.В. на впалой груди этот ариец думал сдаваться в плен англосаксам.
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08.01.2024 16:11 Ответить
Свастика це один з символів блатного "отрицали". Тільки як "отрицала" він не міг взяти зброю у держави. Ну то і хрен з ним.
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08.01.2024 16:12 Ответить
Або він дебіл, або індуїст - свастики лівосторонні.
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08.01.2024 16:13 Ответить
Та там усе на купу: і "отріцалово", і "воровська масть", і "привіт від скінів", і індуїстські штуки...
Словом, тєло з гівном у голові.
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08.01.2024 16:27 Ответить
Продовжувачі справи сраліна леніні та таборів ГУЛАГ на московії за участі млрдерів з боліт *****!!
Арахамія таких істот захищає «пісьмамі» з підписами нардепів з ВРУ !! Вдумайтеся!! 10 років кривавої війни, а особа з Абхазії у ВРУ, таке витворяє !!
Пильнуймо Україну від Оманських…
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08.01.2024 16:14 Ответить
Типовий представник богоносного і хоругвеносного недонароду. Таких вже було багато, треба поміщати істот в якійсь терраріум, кожний орк має видавати речовки і зігувати, з відвідувнням журналістами і політиками і використовувати в інформ війні по всьому світу.
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08.01.2024 16:17 Ответить
Для чого вони носяться з цим Треті рейхом , коли його вже 79 років немає ?
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08.01.2024 16:17 Ответить
Донедавна вони в рамках пабєдабєсія на 9 травня хором штурмували фанерні рейхстаги. Вочевидь, саме Третій Рейх надихав їх на ці звершення.
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08.01.2024 16:23 Ответить
Мля , яке воно шкляве та убоге! Може йому на лобі двоголову курицю наколоти а на спині портрет плешивого гітлера який промовляє - Слава ЗСУ!!! ???
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08.01.2024 16:17 Ответить
Може в московії десь інкубатор є , шо таке гі* но розводять ? З конвеєра на м'ясо ...?
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08.01.2024 16:17 Ответить
Оно из лапатнава чвк "Галіна бланка"...
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08.01.2024 16:21 Ответить
Вы хотите сказать,что это обменный фонд? Вы уверены ,что это двуногое им нужно и они захотят поменять? Да они сдыхаться хотели ,а тут ещё его кормить. ДА КАКОГО ГРЕЦЯ на оккупантов расходуется больше,чем на инвалидов и пенсионеров?
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08.01.2024 16:23 Ответить
Це тіло взяли в полон рік назад, обміняли, воно встигло повоювати вдруге і десь зпів року назад його поховали на московії
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08.01.2024 16:44 Ответить
Вот он - символ роZZии, плоть от плоти кацапского народа.
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08.01.2024 16:24 Ответить
повесить
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08.01.2024 16:29 Ответить
"доиграетесь вот с этой русофобией, которую вы, которую вы затеваете. " 🤣🤣
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08.01.2024 16:45 Ответить
Розкажи, за що ти любиш мокшан Пуйла. Просто прикольно.
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08.01.2024 18:01 Ответить
за всеми подробностями и коментариям советую обратиться к Хирургу Обдрыстанову
могу дать точный адрес, если сам не найдешь 🤣🤣🤣
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08.01.2024 19:24 Ответить
Гидота,плять!
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08.01.2024 16:52 Ответить
Ну, для этого, сначала, он должен вырезать у себя, ножницами или концелярским ножом, тату с символами 3 рейха. А уже потом, бороться с нацистами.
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08.01.2024 16:54 Ответить
Вообще- то этому видео уже полтора года
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08.01.2024 16:58 Ответить
Хай будь-яка кацапсина козломорда ще раз передивиться ...
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08.01.2024 17:25 Ответить
Сказати гавелдик,так це комплімент,ці істоти 140млн.,в лайно перетворяться тільки через 1000років,а зараз підлягають утилізації.
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08.01.2024 17:07 Ответить
Наразі у них є гарний шанс на ту субстанцію перетворитися скорше, ніж за 1000 років. Вовчики, лисички та дикі кабанчики збрехати не дадуть. А з тим, що лишать згадані звірята, із задоволенням попрацюють хробачки...
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08.01.2024 20:56 Ответить
Під оком ,це його хлоці нагородили ,при затриманні , як справжньго "фашиста", залізним ХРЯСЬ!
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08.01.2024 17:23 Ответить
Та це воно з горя почорніло... Я так думаю...
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08.01.2024 17:34 Ответить
Не удивлюсь, если у Путлера найдут на жопе свастику.
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08.01.2024 17:33 Ответить
Свастику не знайдуть. Знайдуть СС Галичина. Якщо її там нема, то наші гуцули йому її "намалюють" !
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08.01.2024 17:37 Ответить
Биндеровцы бездуховные!! Вот как нада бороться с фошиздами!
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08.01.2024 17:33 Ответить
Петух закукарекал, заместо Авроры. (Поп)
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08.01.2024 17:42 Ответить
дебільна цитата, з фільму "Бєспрєдєл" де гниди урки нізащо "опустили" пацана, по "бєспрєдєлу" як вони самі кажуть!
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08.01.2024 17:55 Ответить
. где Вы эту жертву природы поймали !!!! Повесить....
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08.01.2024 17:45 Ответить
стоп.... природа тут ні до чого, це вже соціальний продукт, хоча, звісно, особина має приордне походження
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08.01.2024 18:03 Ответить
"І вот смєшалісь на парадє, попи, чєкісти, вори, *****"
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08.01.2024 17:52 Ответить
Похож на внука Алоизыча!
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08.01.2024 18:02 Ответить
Ще не набридло клеїти з Третього Рейха, абсолютне зло всіх і вся?) Це теж свідчить про промивку ваших мізків.
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08.01.2024 18:06 Ответить
Нехай своєю дурноватою "бєстолковкою" об мур постучить - ото якраз і буде йому боротьба з націстами!
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08.01.2024 18:56 Ответить
Це ж було вже!
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08.01.2024 19:23 Ответить
Ще при живому пригожину.....
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08.01.2024 20:02 Ответить
Шо, знову потратив у полон? Я же цю рожу бачив
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08.01.2024 19:37 Ответить
А можна з нього шкірі для музею здерти?
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08.01.2024 19:56 Ответить
"Я приехал бороться с нацистами".
"Зробимо їх ще раз".
Чи є між одним і другим щось спільного?
Очевидно,що є-завищена самооцінка,неадекватне ставлення до оточуючих з позиції власної примарної переваги.
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08.01.2024 20:07 Ответить
Полонений окупант із підбитим оком та тату із символами Третього рейху: "Я приехал бороться с нацистами" - краще б просто вистрибнув з вікна
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08.01.2024 20:14 Ответить
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08.01.2024 22:33 Ответить
Не здивуюся, якщо виявиться, що у хуъла теж є такі ж тату
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09.01.2024 14:17 Ответить
типові тюремні татуювання
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09.01.2024 14:46 Ответить
 
 