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Российский танк разлетается на куски после удара украинского дрона. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский танк на левом берегу Херсонской области был плотно загружен боекомплектом. Операторы подразделения БПлА "ГРИФОН" 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ обнаружили его и атаковали.

Соответствующее видео опубликовал телеграмма-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+42
Экипаж живой?
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08.01.2024 16:48
+28
Яскраво лаптеногіе відправились на концерт до кабздона
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08.01.2024 16:48
+21
епічно!
голівуд явно недопрацьовує в плані спецефектів...
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08.01.2024 17:00
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Яскраво лаптеногіе відправились на концерт до кабздона
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08.01.2024 16:48 Ответить
бк був повний100% тому є питання
а за молекули. оркиням та орчинятам теж дають ладу чи ні???
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08.01.2024 17:18 Ответить
Судячи з вибуху там мова йде не про молекули, а тільки атоми, а може і субатомні частинки !
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08.01.2024 17:39 Ответить
Ну, як біолог, можу сказати, що теоретично послідовності нуклеотидів знайти можна, але - кому вони там належать.... гадаю, що самиці нічого не отримають, хіба що мядальку і грамоту з українським прапором.
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08.01.2024 17:56 Ответить
перегруз ...
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08.01.2024 20:28 Ответить
Стрибки в ширину
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08.01.2024 21:04 Ответить
Экипаж живой?
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08.01.2024 16:48 Ответить
єгеж , просто розлетівся на атоми
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08.01.2024 16:52 Ответить
От і добре. Головне щоб кацапськими генами поменше забруднювалась українська земля.
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08.01.2024 19:32 Ответить
Конечно! А что, есть сомнения?
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08.01.2024 16:53 Ответить
Тоді все добре.
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08.01.2024 16:56 Ответить
Санитарные потери 🤕
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08.01.2024 17:02 Ответить
Потеряли санитаров...
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08.01.2024 17:29 Ответить
ясєй куй живі...
лиш трішки розчепились на молекули...
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08.01.2024 17:19 Ответить
Мозгнєзадела😉🤣
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08.01.2024 17:27 Ответить
Трупів нема, гроші самкам не виплатять, значить живий ))
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08.01.2024 17:56 Ответить
А як же ж!!! Щойно попрокидалися у казані, та ще не зрозуміли, що їм сраки пече!
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08.01.2024 19:01 Ответить
У капзона)
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08.01.2024 19:40 Ответить
Перешли в другое измерение. В нашем измерении пропали без вести.
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08.01.2024 19:53 Ответить
Так, тільки сказав що український розпалювач для вугілля більше використовувати не будуть, дуже запальний виявився.
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08.01.2024 20:08 Ответить
как лєнін, только чуть хужеє виглядіт і сажей подванівают)))
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08.01.2024 20:42 Ответить
ага, і "к виполнєнію боєвой задачі готов"
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08.01.2024 21:44 Ответить
Улучшили микроэлементный состав украинского чернозема.
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08.01.2024 23:46 Ответить
Забагато кіптяви 😁
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09.01.2024 14:26 Ответить
Да, як змінилася війна буквально за останні рокі. Все ж таки Джеймс Кемерон талановита людина, бо коли вперше дивився фільм "Термінатор" ще у кінотеатрі здається у 1993-му році - це все здавалося фантастикою - літаючі дрони на перших кадрах. А зараз он вже і штучний інтелект підігнали
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08.01.2024 16:49 Ответить
Першим був Філіп Дік у романі "Друга модель", - 1950 рік. Там ситуація просто 1 в 1, навіть війна з кацапами.
По ньому ще зняли фільм Крикуни в 90-х.
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08.01.2024 17:03 Ответить
Треба подивитися
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08.01.2024 17:03 Ответить
Та ще той же актер грає, що грав Робокопа.
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08.01.2024 17:09 Ответить
Тільки що вже побачив - Пітер Веллер, так))
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08.01.2024 17:14 Ответить
Це ж "сонцепьок" так бахнув, нє?
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08.01.2024 16:53 Ответить
не ,танк-гриль
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08.01.2024 16:59 Ответить
100%. Чи Буратіна Задорновна Кобздон.
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08.01.2024 17:27 Ответить
Wow!!! Оце гарна робота. Цiкаво що трапилося з тою залiзякою що була поруч.
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08.01.2024 16:53 Ответить
Там їх ТРИ Ударили по середньому Третій трішки відстав (метрів на сто)
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08.01.2024 17:00 Ответить
Ще бмд-4 і танк за поворотом лісу, бмд спалили, а танк ще один зміг уйти, але 4 машини спалили
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08.01.2024 19:41 Ответить
Ну - "Хто шо вглядів...."
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08.01.2024 20:01 Ответить
Вражаюче.
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08.01.2024 16:55 Ответить
Єкіпаж вилетів через дуло
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08.01.2024 16:57 Ответить
Приємний наслідок проблем з логістикою кацапів.
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08.01.2024 16:58 Ответить
епічно!
голівуд явно недопрацьовує в плані спецефектів...
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08.01.2024 17:00 Ответить
ці навіть "концерт парика" не побачать
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08.01.2024 17:00 Ответить


https://www.youtube.com/watch?v=Ux6Cea6Lsko
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08.01.2024 17:01 Ответить
Ні собі туя бавовна. По ходу і бєхі - гайка.
Ай молоЦЦа!
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08.01.2024 17:03 Ответить
Ну дірок в ній точно багато.
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08.01.2024 17:06 Ответить
Ось такі мають бути дрони! А не вікна бити, та фасади драпати.
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08.01.2024 17:03 Ответить
"за пацанами!" ))
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08.01.2024 17:04 Ответить
рознесли все навкруги, підори, і далі лізуть. Сарана...
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08.01.2024 17:05 Ответить
Ребята молодцы, но это не танк, а какая - то РСЗО. Танк так быстро не рванет.
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08.01.2024 17:07 Ответить
сделай стоп кадр за секунду ло взріва и увидищ чо єто танк. и да- танк- так рвет на части когда полное бк взрівается
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08.01.2024 17:18 Ответить
потрібна зброя щоб заводи, порти, аеропорти рашистів розлітались на такі шматки. тоді є шанс.
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08.01.2024 17:11 Ответить
епічне відео...., приємно дивитись, я так розумію, що оператори доонів повинні бути навчені, куди саме цілити, тому що інколи в таких відео бачиш якийсь незрозумілий "хлопок", далі легкий дим й все - танк знищено... я, звичайно нікого не критикую, боже збав, але напевне є якійсь секрети майстерності, щоб зняти таке красиве відео )))
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08.01.2024 17:12 Ответить
така ж думка - куди треба влучити ДРОНОМ, щоб так красиво пішов залізний капут на атоми... шмаття тельбухів - захопливе видовище
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08.01.2024 17:59 Ответить
Шановні, невже ви думаєте в Полібюро дураки сидять?
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08.01.2024 20:43 Ответить
Т-34
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08.01.2024 17:26 Ответить
Як можна вподобайку десять разів натиснути !?
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08.01.2024 17:33 Ответить
я вам поставиви, ще вісім - і ваше бажання збулося
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08.01.2024 17:57 Ответить
Тепер самки орчихі не отримають лад так як не зможуть пред'явити шматкі асвабадителей, а міністерство нападу мордору буде відповідати "гиройски прапали без вести".
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08.01.2024 17:36 Ответить
руцкий танк , вихід на бісс...
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08.01.2024 17:39 Ответить
Даже мишакам нічого не залишилося на вечерю😕.
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08.01.2024 17:47 Ответить
Оце бумкнуло
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08.01.2024 18:06 Ответить
Ні фіга собі дрончик чпокнув!

Епічно!

Слава ЗСУ!

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08.01.2024 18:39 Ответить
Боже, як гарно!
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08.01.2024 19:50 Ответить
Більш за це *сяйво*мене вразили, три знищені вулиці села.
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08.01.2024 20:21 Ответить
Ох...єнно! Надіюсь в сусідній таратайці теж очі з кишками повикручувало від такої детонації! Гарна ціль, та схоже не танк, а сонцепьок...
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08.01.2024 20:48 Ответить
І маладая нє узнаєт, какой у парня бил канец
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08.01.2024 21:48 Ответить
Да там не то что конец, даже молекул не осталось, разлетелось все на атомы.
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08.01.2024 23:44 Ответить
экипаж три долба@ба и в рашке три лады калины в дребезги
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08.01.2024 21:53 Ответить
Валера я *****...........
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08.01.2024 23:32 Ответить
Нихрена себе...Если бы в фильме показали такой взрыв при попадании в танк, сказали бы, что это "Болливуд". Даже в компьютерных играх стесняются рисовать взрывы такого размера. Что ж там у него за боекомплект был?
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08.01.2024 23:43 Ответить
Дякую всім хто донатить ,на таке коштів не шкода! Дякую Сергію ! Добра справа!
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09.01.2024 10:35 Ответить
 
 