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Российский танк разлетается на куски после удара украинского дрона. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский танк на левом берегу Херсонской области был плотно загружен боекомплектом. Операторы подразделения БПлА "ГРИФОН" 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ обнаружили его и атаковали.
Соответствующее видео опубликовал телеграмма-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+42 Alessandro Moretti
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а за молекули. оркиням та орчинятам теж дають ладу чи ні???
лиш трішки розчепились на молекули...
По ньому ще зняли фільм Крикуни в 90-х.
голівуд явно недопрацьовує в плані спецефектів...
https://www.youtube.com/watch?v=Ux6Cea6Lsko
Ай молоЦЦа!
Епічно!
Слава ЗСУ!