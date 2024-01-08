Российский танк разлетается на куски после удара украинского дрона. ВИДЕО

Российский танк на левом берегу Херсонской области был плотно загружен боекомплектом. Операторы подразделения БПлА "ГРИФОН" 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ обнаружили его и атаковали.

Соответствующее видео опубликовал телеграмма-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также: Пленный оккупант с подбитым глазом и тату с символами Третьего рейха: "Я приехал бороться с нацистами". ВИДЕО