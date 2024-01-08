РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18429 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
6 504 3
война (46847) уничтожение (3845) БМП (213) 22 отдельная механизированная бригада (7)

Воины 22 ОМБр атаковали российскую БМП ударным дроном. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 22-й отдельной механизированной бригады РУБпАК "Демоны бури" ударным беспилотником атаковали вражескую БМП.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: 22-я механизированная и 59-я отдельная мотопехотная бригады получили партию БПЛА "Poseidon" и мобильные пункты управления для аэроразведки. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Интересно, у воина есть какой-нибудь орден, как у лысого из 95-го?

Протитанкіст 79 ОДШБр в одному бою знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши ворожу атаку. Тим самим вправний воїн довів особистий рахунок знищеної ворожої техніки до 22 одиниць".
показать весь комментарий
08.01.2024 17:34 Ответить
Треба знорву підшліфувати нашими дронами кремлівські купола.
показать весь комментарий
08.01.2024 17:44 Ответить
Не буде РЕБу для ЗСУ!
показать весь комментарий
08.01.2024 19:42 Ответить
 
 