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Воины 22 ОМБр атаковали российскую БМП ударным дроном. ВИДЕО
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Бойцы 22-й отдельной механизированной бригады РУБпАК "Демоны бури" ударным беспилотником атаковали вражескую БМП.
Об этом сообщил в телеграм-канале командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
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Протитанкіст 79 ОДШБр в одному бою знищив чотири бойові броньовані машини, зірвавши ворожу атаку. Тим самим вправний воїн довів особистий рахунок знищеної ворожої техніки до 22 одиниць".