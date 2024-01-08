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Украинские защитники уничтожили вражескую БМД-4 вместе с экипажем. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вблизи Вербового на Запорожье украинские защитники уничтожили российскую БМД-4 вместе с экипажем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения техники было опубликовано в телеграм-канале Бутусов плюс.

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Топ комментарии
+17
Просмажка гарна! Жонкі кацапські довго ще с плакатиками благатимуть сцаря повернути кровіночку додому ! Згоріть усі, тварі !
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08.01.2024 18:07
+10
Бьется в тесной печурке огонь.
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08.01.2024 18:24
+5
Та хіба ж вони знають таки поняття, як "кровіночка"?
Ці тварюки чекають лише на гроші.
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08.01.2024 18:24
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Просмажка гарна! Жонкі кацапські довго ще с плакатиками благатимуть сцаря повернути кровіночку додому ! Згоріть усі, тварі !
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08.01.2024 18:07 Ответить
👍
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08.01.2024 18:17 Ответить
Та хіба ж вони знають таки поняття, як "кровіночка"?
Ці тварюки чекають лише на гроші.
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08.01.2024 18:24 Ответить
Харашо гарiт!
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08.01.2024 18:21 Ответить
патєрь нєт!
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09.01.2024 12:59 Ответить
Підсмажились не слабо кацапи
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08.01.2024 18:22 Ответить
Бьется в тесной печурке огонь.
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08.01.2024 18:24 Ответить
Бьётся в тесной печурке Лазо...
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09.01.2024 05:55 Ответить
Члєні Екіпажу орків *****, хоть погрітися встигли, мабуть…
В Україні січень! На московії зимно.
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08.01.2024 18:28 Ответить
Буржуйка.
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08.01.2024 18:33 Ответить
Голе поле як стіл, проглядається на багато кілометрів .....
Тепер зрозуміло якою ціною давався нам контрнаступ в тих місцях
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08.01.2024 18:51 Ответить
Та це 3-тя? " респекта!!!
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08.01.2024 19:33 Ответить
Ох ваня ваня....
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08.01.2024 22:56 Ответить
Нехай щастить.
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09.01.2024 00:22 Ответить
БМД-4 зимовий варіант (з системою опалення), топиться москалями - БЕРЕМ!
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09.01.2024 01:40 Ответить
 
 