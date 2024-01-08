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Украинские защитники уничтожили вражескую БМД-4 вместе с экипажем. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Вблизи Вербового на Запорожье украинские защитники уничтожили российскую БМД-4 вместе с экипажем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения техники было опубликовано в телеграм-канале Бутусов плюс.
Топ комментарии
+17 Yuriy Karnaushenko
показать весь комментарий08.01.2024 18:07
+10 Оксен Вашкулат
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+5 Валерий Савенко 91460dbd
показать весь комментарий08.01.2024 18:24
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Ці тварюки чекають лише на гроші.
В Україні січень! На московії зимно.
Тепер зрозуміло якою ціною давався нам контрнаступ в тих місцях