Украинские защитники уничтожили вражескую БМД-4 вместе с экипажем. ВИДЕО

Вблизи Вербового на Запорожье украинские защитники уничтожили российскую БМД-4 вместе с экипажем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео уничтожения техники было опубликовано в телеграм-канале Бутусов плюс.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также: Воины 22 ОМБр атаковали российскую БМП ударным дроном. ВИДЕО