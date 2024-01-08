Спецназовцы СБУ уничтожают оккупантов и вражескую технику ударными дронами. ВИДЕО

Воины ЦСО "А" СБУ нанесли потери армии РФ, ударив по оккупантам и их военной технике из дронов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Воины ЦСО "А" СБУ уже оформили новогоднюю "порцию" мертвых оккупантов. Наши спецназовцы с новыми силами бьют россиян на поле боя и вместо поздравлений присылают им "взрывные подарки". Первый отчет работы операторов дронов-камикадзе получился очень удачным", – говорится в сообщении.

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