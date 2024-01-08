РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18429 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
9 529 6
война (46847) СБУ (18690) уничтожение (3845)

Спецназовцы СБУ уничтожают оккупантов и вражескую технику ударными дронами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины ЦСО "А" СБУ нанесли потери армии РФ, ударив по оккупантам и их военной технике из дронов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Воины ЦСО "А" СБУ уже оформили новогоднюю "порцию" мертвых оккупантов. Наши спецназовцы с новыми силами бьют россиян на поле боя и вместо поздравлений присылают им "взрывные подарки". Первый отчет работы операторов дронов-камикадзе получился очень удачным", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Украинские защитники уничтожили вражескую БМД-4 вместе с экипажем. ВИДЕО

Также смотрите: Воины 22 ОМБр атаковали российскую БМП ударным дроном. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Маса кирогазів, де роль палива грають асвабадители ат нацизма. Респект СБУ !
показать весь комментарий
08.01.2024 19:08 Ответить
СБУ черговий респектище-знищуйте рашистських вбивць та загарбників ще ще та ще...
показать весь комментарий
08.01.2024 19:16 Ответить
Специ...
показать весь комментарий
08.01.2024 19:29 Ответить
Вже всіх ворогів всередині країни перебили, що перейшли на москалів???
показать весь комментарий
08.01.2024 21:24 Ответить
Видно з кацапами на 0 боротися легше чи простіше, ніж зі злодійством під дахом Херпіду Оманського.
показать весь комментарий
08.01.2024 22:55 Ответить
Шикарные видосы прям вырезка Филе , смотрел бы, и смотрел бы .
показать весь комментарий
08.01.2024 23:39 Ответить
 
 