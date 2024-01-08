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Дрон-камикадзе атакует новейший вражеский танк Т-90. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины сил обороны эффектными попаданиями FPV-дронов уничтожили новейший российский танк Т-90.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Военный курьер, сообщает Цензор.НЕТ.
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+5 Койот Восточноукраинский
показать весь комментарий08.01.2024 20:21
+3 Senator 0eaca536
показать весь комментарий08.01.2024 20:48
+2 Alexandr Петров
показать весь комментарий08.01.2024 20:26
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Мгм...
Досі новітній.
Forever Young.
саме цей танк маб вже бути десь біля ламанша
а армія рф в Лондоні