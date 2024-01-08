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Дрон-камикадзе атакует новейший вражеский танк Т-90. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины сил обороны эффектными попаданиями FPV-дронов уничтожили новейший российский танк Т-90.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Военный курьер, сообщает Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+5
Добре. Дорогу ******** підпалили. Хоча кажуть військові, що новітня модифікація оркотанку Т-90МВ вже сильно захищена від дроно-атак. Але то товар штучний.
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08.01.2024 20:21
+3
На Авдеевском направлении сожжено на сегодня 203 танка Мавзолейной помойки .. есть и Т-90 и прочего Дерьма Вермахта Плешивого ЧМОшника питерской помойки 💥💥💥
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08.01.2024 20:48
+2
...думаю до знищення ще дуже далеко...
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08.01.2024 20:26
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Добре. Дорогу ******** підпалили. Хоча кажуть військові, що новітня модифікація оркотанку Т-90МВ вже сильно захищена від дроно-атак. Але то товар штучний.
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08.01.2024 20:21 Ответить
...думаю до знищення ще дуже далеко...
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08.01.2024 20:26 Ответить
танк дроном редко удается взять, заряд который несет FPV слабоват для танка
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08.01.2024 20:33 Ответить
Придивися - дрон несе кумулятивну гранату РПГ-7
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08.01.2024 21:10 Ответить
Не гадав, що можно мені можно заздрити, багато бачив такого! =) Мабуть свинопси багато палять, у концервній банці "Т-90МВ", коли бачать дрон...
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08.01.2024 21:46 Ответить
На Авдеевском направлении сожжено на сегодня 203 танка Мавзолейной помойки .. есть и Т-90 и прочего Дерьма Вермахта Плешивого ЧМОшника питерской помойки 💥💥💥
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08.01.2024 20:48 Ответить
новітній ворожий танк Т-90

Мгм...
Досі новітній.
Forever Young.
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08.01.2024 21:11 Ответить
так, це остання розробка
саме цей танк маб вже бути десь біля ламанша
а армія рф в Лондоні
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08.01.2024 21:38 Ответить
і ще мав бути ядерний попіл на місці США!!!
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08.01.2024 21:39 Ответить
почему сбитый каток и срабатывание динамической защиты на заряд дрона это УНИЧТОЖЕНИЕ? До ЦЕНЗОРА добрался зеленский с его шоблой?
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09.01.2024 05:50 Ответить
 
 