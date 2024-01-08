Террорист должен платить больше всего за ущерб от террора, и Россия заплатит, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 684-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня совещание по поводу нашей дальнейшей международной работы – этот месяц будет насыщенным с точки зрения нашей внешней политики. Много шагов будет, и я уверен: сможем усилить наше государство. Наше ПВО. Нашу работу с партнерами по дронам. А также по санкциям против России – как тех, которые уже применены… Жизненно важно ликвидировать любые возможные схемы обхода санкций, работаем и над новыми санкциями: архитектура давления на Россию должна усиливаться.

И еще одна приоритетная задача – приблизить реальные решения для использования в интересах Украины и впоследствии – конфискацию российских активов для восстановления справедливости. Террорист должен платить больше всего за вред от террора, и Россия заплатит", - рассказал Зеленский.