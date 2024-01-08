Террорист должен платить больше всего за ущерб от террора, и Россия заплатит, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 684-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел сегодня совещание по поводу нашей дальнейшей международной работы – этот месяц будет насыщенным с точки зрения нашей внешней политики. Много шагов будет, и я уверен: сможем усилить наше государство. Наше ПВО. Нашу работу с партнерами по дронам. А также по санкциям против России – как тех, которые уже применены… Жизненно важно ликвидировать любые возможные схемы обхода санкций, работаем и над новыми санкциями: архитектура давления на Россию должна усиливаться.
И еще одна приоритетная задача – приблизить реальные решения для использования в интересах Украины и впоследствии – конфискацию российских активов для восстановления справедливости. Террорист должен платить больше всего за вред от террора, и Россия заплатит", - рассказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
тож хочу нагадати ці слова боневтіку.
і ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!!!!
а не лише терорист має відповідати...
можна любий виступ за останні півтора роки витягнути в прокрутити сьогодні - дежурні пусті фрази, все одне й те саме, по суті - ні о чем.
Сподіваюсь, зрозуміло що це сарказм…
Кацапами ?
Так їм на це плювати
Про це він заявив, виступаючи на конференції з оборони «Folk och Forsvar».
Його слова наводить офіційний портал уряду Швеції.
«Багато хто говорив про це до мене, але дозвольте мені зробити це в офіційній якості, більш ясно і чітко: у Швеції може початися війна», - сказав міністр, зазначивши, що не намагається налякати шведів.
більше картинок - за силлю на пост менеджера ГО "Справа Громад" Юрія Бірюкова. Який далі пише:
1 084 670 234 гривень витрачено на допомогу армії - результат спільної роботи ГО Справа Громад та Фонд Порошенка.
І ось уже майже два роки з початку Великої Війни, тому невеликий зведений звіт про виконану роботу. Перераховувати індивідуально наші проєкти я не буду, вони у вас і так на слуху - я про них постійно пишу.
Я не знаю скільки ворогів убили ЗСУ, використовуючи тією чи іншою мірою нашу з вами допомогу. Це, напевно, якась велика цифра і вона, мабуть, має нас тішити.
Але для мене значно важливіше, що ми врятували тисячі життів наших захисників, передавши їм каски, бронежилети, амуніцію. І для мене значно важливіше, що близько ста тисяч (!) наших захисників забезпечені нормальними побутовими умовами їхньої служби - за допомогою прально-душових контейнерів. Як і те, що три сотні вантажівок DAF Leyland щодня допомагають наблизити перемогу, тягаючи їжу та **********, перевозячи особовий склад та евакуюючи поранених.
Ви - забезпечуєте нас фінансами та допомагаєте розповсюджувати інформацію.
Ми - працюємо логістичним та організаційним містком.
Разом із вами ми зробили велику роботу, це правда. Кожна копійка, кожна гривня, кожен переказ на PayPal або в криптовалюті - наша спільна робота на перемогу над "побєдою".
... та про інформаційну роботу. Збережіть собі ці слайди, можливо вони ************ в розмовах з представниками "альтернативного мислення" та свідками "Порошенка тільки фотографується".
Допомагайте! Гривнями чи PayPal, криптовалютою чи валютними переказами на польські рахунки. Допомагайте! Уподобайками, коментарями чи репостами. Працюємо РАЗОМ!
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ЩОДНЯ, за обіцянкою "прєзідєнта" про один міліон дронів повинні бути виготовлені 2740 дронів.
Сьогодні вже 8 січня.
Де обіцяні 21920 дронів?!!
**** зелена...
Ермак руководит ,
его нужно на полиграф,и на зону!
******.
Чи Зєля Єрьмаковський лише поп...здіти?
Знайдіть в цих словах хоч якийсь натяк на результат.
Ось так і живемо: найвеличніше обісцикує, потім каже, що прообісцявся, але обісцикувать не припинить, бо є нові "потужні" обісцянки...
За майже 5 років, окрім "Великого крадівництва" та "проє@алі", немає ЖОДНОЇ виконаної обісцянки! Ей! Виборці цього нацвеличнішого нетряпки! Ви де? Де наліпки на машинах, прапорці, футболки, кашкети і т. ін.? Чого соромитесь? Це ж ваш вибір "напоржать"! Адже "хкже нє стало"! Чи такі стало? Чи "піввареника" ще заходить і асфальт гарно маститься на бутерброд?
Де ті "смєтуни"? Шукають зелених поросят, щоб закидать ОПу?
5 років руйнування держави під овації "сіськам довським" і "ржаніє" безмізких...
Оруел в захваті!
Москаль