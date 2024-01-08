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война (46847) Зеленский (16555) замороженные активы (69)

Террорист должен платить больше всего за ущерб от террора, и Россия заплатит, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 684-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня совещание по поводу нашей дальнейшей международной работы – этот месяц будет насыщенным с точки зрения нашей внешней политики. Много шагов будет, и я уверен: сможем усилить наше государство. Наше ПВО. Нашу работу с партнерами по дронам. А также по санкциям против России – как тех, которые уже применены… Жизненно важно ликвидировать любые возможные схемы обхода санкций, работаем и над новыми санкциями: архитектура давления на Россию должна усиливаться.

И еще одна приоритетная задача – приблизить реальные решения для использования в интересах Украины и впоследствии – конфискацию российских активов для восстановления справедливости. Террорист должен платить больше всего за вред от террора, и Россия заплатит", - рассказал Зеленский.
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Топ комментарии
+23
кожно дня одне й те саме: переливає з пустого в порожнє.
можна любий виступ за останні півтора роки витягнути в прокрутити сьогодні - дежурні пусті фрази, все одне й те саме, по суті - ні о чем.
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08.01.2024 20:40
+22
Чотириразового ухилянта, корупціонера та державного зрадника це теж стосується
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08.01.2024 20:35
+20
Трепло
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08.01.2024 20:34
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08.01.2024 20:32 Ответить
Зуб даю
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08.01.2024 20:32 Ответить
Сподіваємось, хрипливого
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08.01.2024 21:15 Ответить
Трепло
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08.01.2024 20:34 Ответить
Ні, це прямий сигнал х...лу, що в Омані замало пообіцяв/заплатив...
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08.01.2024 21:05 Ответить
хоч це й фільм ссср але сказав його В.Висоцький!!!
тож хочу нагадати ці слова боневтіку.
і ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!!!!
а не лише терорист має відповідати...
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08.01.2024 21:30 Ответить
це сказали брати Вайнери, автори роману
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08.01.2024 22:27 Ответить
Чотириразового ухилянта, корупціонера та державного зрадника це теж стосується
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08.01.2024 20:35 Ответить
В нього, як посадової особи, діяльність та бездіяльність якого привела до таких жахливих наслідків, відповідальність більша мінімум втричі. Пожиттєве, з конфіскаціями, та цілодобовим просмотром своїх дебільних шоу й серіалів.
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08.01.2024 20:50 Ответить
Звичайно, бо він є помічником і посібником терориста пуйла. Все почалося з Оману, тоді збили іранці з пуйлом наш літак і понеслися призначення агентів кремля на високі посади і закатка озброєння і грошей армії в асфальт.
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08.01.2024 21:18 Ответить
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08.01.2024 20:35 Ответить
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08.01.2024 20:40 Ответить
Ну що ви причепилися до Зезедента? Ну знайшов він цікаве рішення, і відразу загубив. Ну трапляється. І взагалі то жарт був.
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08.01.2024 20:59 Ответить
Який ******. Тільки останній дебіл міг йому повірити.
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08.01.2024 21:17 Ответить
Тарифи знизити вдвічі! Зарплату вчителям 4тисячі$! Проста пєрєстать стрєлять! Весна прийде саджати будемо! Зробимо їх разом! Зробимо їх ще раз!
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08.01.2024 22:01 Ответить
Так ще повернули пені, штрафи та відключення за заборгованості з комуналки й електрики. Під ялинку, на НГ якраз.
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08.01.2024 20:52 Ответить
КОЖЕН МАРОДЕР періоду офісного правління нещасної воюючої країни повинен плати тюрягою , якщо його не кришують підвищений Вовою у званні Малюк та ДБР під кришею Татарова
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08.01.2024 20:35 Ответить
Який пафос!!!
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08.01.2024 20:36 Ответить
а корупціонери не терористи? чи просто нові "любі друзі"? шурма повернув за неіснуючу електрику 320 млн? а мільярди МО?
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08.01.2024 20:36 Ответить
Ми повернемо. Він ж відновив пені й штрафи за борги.
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08.01.2024 20:53 Ответить
Воно вже в психушці видає свої "перли" чи іще ні?
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08.01.2024 20:38 Ответить
З 2019р в божевільні. Бо лише колективна божевільня могла посадити його в крісло президента.
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08.01.2024 21:08 Ответить
Tommy Lee На "Цензоре" один раз можно поставить "лайк". А жаль. Можно было бы, поставил тысячу.
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09.01.2024 07:08 Ответить
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08.01.2024 20:40 Ответить
окрім того, на дрони було виділено з бюджету окремо 40 млдр і всі їх розпиляли посіпаки Федорова. Дронів немає, нехай військові стоять з протягнутою рукою і просять людей скинути по 100 грн на дрон.
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08.01.2024 20:42 Ответить
Угу, таке враження, що функцію формування та розподілу бюджету треба передати волонтерам. Спочатку військові, медики, соціалка, потім все інше. А депутати зі своїми забаганками - за остаточним принципом.
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08.01.2024 20:56 Ответить
кожно дня одне й те саме: переливає з пустого в порожнє.
можна любий виступ за останні півтора роки витягнути в прокрутити сьогодні - дежурні пусті фрази, все одне й те саме, по суті - ні о чем.
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08.01.2024 20:40 Ответить
Поправка,з 2019 року
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08.01.2024 21:30 Ответить
наскільки я пам'ятаю, з 2019 до початку вторгнення він мало записував своїх відео, він тоді самоусунувся і фактично передав свої повноваження ермаку, сам же, в основному, відпочивав чи займався тим, що йому було цікаво, наприклад організацією концерта на 30-ту годовщину Незалежності.
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08.01.2024 21:41 Ответить
Балабол для цього підписав оманськи домовленності !
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08.01.2024 20:41 Ответить
а крадій повинен сидіти в тюрьмі (як мінімум)
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08.01.2024 20:43 Ответить
коли вже, блд!
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08.01.2024 20:44 Ответить
Потужно, а головне, як незламно!


Сподіваюсь, зрозуміло що це сарказм…
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08.01.2024 20:47 Ответить
Що заплатить ? Чим ?
Кацапами ?
Так їм на це плювати
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08.01.2024 20:49 Ответить
Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Булін закликав громадян країни бути готовими до того, що може початися війна.

Про це він заявив, виступаючи на конференції з оборони «Folk och Forsvar».

Його слова наводить офіційний портал уряду Швеції.

«Багато хто говорив про це до мене, але дозвольте мені зробити це в офіційній якості, більш ясно і чітко: у Швеції може початися війна», - сказав міністр, зазначивши, що не намагається налякати шведів.
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08.01.2024 20:58 Ответить
Ну скільки вже можна обіцяти,а де виконання даних обіцянок???
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08.01.2024 21:00 Ответить
Там де мільярдний ліс і зарплата вчителям по 4 тисячі доларів США.
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08.01.2024 21:20 Ответить
що, знову? це вже яка потужна погроза на рахунку 10 20 30? потужний відосік з помстою шоб вдохновить вкраїнчика
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08.01.2024 21:00 Ответить
Ось куди слід звертати увагу (хоча це - лише мікроскопічна частина проблем ЗСУ, які вирішують волонтери):



більше картинок - за силлю на пост менеджера ГО "Справа Громад" Юрія Бірюкова. Який далі пише:

1 084 670 234 гривень витрачено на допомогу армії - результат спільної роботи ГО Справа Громад та Фонд Порошенка.
І ось уже майже два роки з початку Великої Війни, тому невеликий зведений звіт про виконану роботу. Перераховувати індивідуально наші проєкти я не буду, вони у вас і так на слуху - я про них постійно пишу.
Я не знаю скільки ворогів убили ЗСУ, використовуючи тією чи іншою мірою нашу з вами допомогу. Це, напевно, якась велика цифра і вона, мабуть, має нас тішити.
Але для мене значно важливіше, що ми врятували тисячі життів наших захисників, передавши їм каски, бронежилети, амуніцію. І для мене значно важливіше, що близько ста тисяч (!) наших захисників забезпечені нормальними побутовими умовами їхньої служби - за допомогою прально-душових контейнерів. Як і те, що три сотні вантажівок DAF Leyland щодня допомагають наблизити перемогу, тягаючи їжу та **********, перевозячи особовий склад та евакуюючи поранених.

Ви - забезпечуєте нас фінансами та допомагаєте розповсюджувати інформацію.
Ми - працюємо логістичним та організаційним містком.

Разом із вами ми зробили велику роботу, це правда. Кожна копійка, кожна гривня, кожен переказ на PayPal або в криптовалюті - наша спільна робота на перемогу над "побєдою".
... та про інформаційну роботу. Збережіть собі ці слайди, можливо вони ************ в розмовах з представниками "альтернативного мислення" та свідками "Порошенка тільки фотографується".
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08.01.2024 21:00 Ответить
Бла-бла-бла. Как прямо говорят все. В России страшные морозы. Кто мешает положить им энергетику прямо сейчас?
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08.01.2024 21:01 Ответить
Те, що і не дає заборонити тут в Україні російську церкву, а точніше секту, яка тут себе називає УПЦ МП - антимайданність і прихильність до їх бидляцької культури "какая разница".
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08.01.2024 21:22 Ответить
Рейтинги. Они как бы пообещали зелибобе что будут агитировать за него.
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08.01.2024 21:23 Ответить
Перебои с отоплением добрались до Балашихи, местные власти сетуют на перебои и скачки электроэнергии, которые привели к остановке работы газовых котлов в котельных. Жители Балашихи стали замерзать. Вчера очередь померзнуть добралась и до благополучной Рублевке, несколько ЖК и деревень в районе Ромашково сидели без света и отопления 8 часов. Высокопоставленные и обеспеченные жильцы Рублевского направления штурмовали телефоны руководителей администрации Московской области. Здесь пока удалось восстановить энергоснабжение, но по мнению источников ВЧК-ОГПУ это ненадолго, мощностей на всех не хватает и в ближайшее время может пасть и Одинцово. (c)
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08.01.2024 21:50 Ответить
Ти теж маєш відповісти за шкоду заподіяну країні, на рівні з путіним
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08.01.2024 21:01 Ответить
До початку агресії 22року його рейтинг стрімко падав (лютий 20%) у найближчого політичного опонента Порошенка 16,7% і раптом сталося диво він стрибнув до 81%..
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08.01.2024 21:07 Ответить
До речі, про "пташки".

ЩОДНЯ, за обіцянкою "прєзідєнта" про один міліон дронів повинні бути виготовлені 2740 дронів.

Сьогодні вже 8 січня.

Де обіцяні 21920 дронів?!!

**** зелена...
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08.01.2024 21:09 Ответить
у них буде стрімкий фініш, зразу мільйон і Зе на них потужно залишає країну махаючи рукою наріду..
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08.01.2024 21:14 Ответить
Ваш агент ФСБ шный.
Ермак руководит ,
его нужно на полиграф,и на зону!
******.
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09.01.2024 11:00 Ответить
Зеленский признан «мечтателем года»
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08.01.2024 21:11 Ответить
Підарас.
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08.01.2024 21:13 Ответить
Пере..беш асфальтом по очку, куди мав заглядати? Обіцялкін Тряпкович Херпіду. Гидко дивитися на твої погрози, залишивши армію без ракет, снарядів, бронетехніки, зато з марафоном один телепень буде піклуватися за своє прославляння.
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08.01.2024 21:14 Ответить
Оце "Херпіду" звідси - тонко підмічено! Або на другий термін в крісло, або на першу ходку на нари гарантовано. Третього не дано патужному покровителю злодюг різного гатунку.
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08.01.2024 22:47 Ответить
Суку зелену тільки могила виправить.
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08.01.2024 21:19 Ответить
Балабол.
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08.01.2024 21:21 Ответить
Цього довбойоба ще хтось сприймає всерйоз, ню-ню... хотілось би побачити оптиміста🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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08.01.2024 21:22 Ответить
Підарас підарасіна
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08.01.2024 21:24 Ответить
То шо, млже по Бєлгороду отвєтку, чи ро Курську?
Чи Зєля Єрьмаковський лише поп...здіти?
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08.01.2024 21:31 Ответить
Мудило зелене🤡 ...і ти заплатиш...за кров ...за зраду !
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08.01.2024 21:32 Ответить
По перше , ви переплутали ,найвеличніший діяч Дєрьмак , а Кращебвтік - пророк його , бо пророки говорять а діячи діють ! По друге , треба петиціо написати , щоб він у своїх відосах після коного речення робив паузу для того , щоб народ вспівав бігати ригати! Ну і по третє в мене виникає питання коли воно змінить ім'я на Вчораздох?
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08.01.2024 21:41 Ответить
"Вчораздох". Звучит красиво, спору нет. Может и случится, например, передоз. Скажут, перетрудился, переживал за страну, сердце не выдержало. И все? А суд? А конфискация, причем полная, чтобы его ******** семейка на себе прочувствовала хоть часть того, что он принес людям, когда без образования, без опыта работы, без совести и мозгов лез в кресло. А сам - на пожизненное.
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09.01.2024 07:20 Ответить
Це як з ісламом: три рази повторити цю фразу, у присутності члена партії СН і автоматично становишся адептом секти «Свідки вови».
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08.01.2024 21:43 Ответить
Довбойоб?
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08.01.2024 21:46 Ответить
А представники терориста в ОПі та інших державних установах будуть платити, чи в них «пільговий»?
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08.01.2024 21:47 Ответить
Боже, який напор, яка експрессія!...
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08.01.2024 21:55 Ответить
"...щодо санкцій проти Росії - як тих, що вже застосовані… Життєво важливо ліквідувати будь-які можливі..." Джерело: https://censor.net/ua/v3466392

Знайдіть в цих словах хоч якийсь натяк на результат.
Ось так і живемо: найвеличніше обісцикує, потім каже, що прообісцявся, але обісцикувать не припинить, бо є нові "потужні" обісцянки...
За майже 5 років, окрім "Великого крадівництва" та "проє@алі", немає ЖОДНОЇ виконаної обісцянки! Ей! Виборці цього нацвеличнішого нетряпки! Ви де? Де наліпки на машинах, прапорці, футболки, кашкети і т. ін.? Чого соромитесь? Це ж ваш вибір "напоржать"! Адже "хкже нє стало"! Чи такі стало? Чи "піввареника" ще заходить і асфальт гарно маститься на бутерброд?
Де ті "смєтуни"? Шукають зелених поросят, щоб закидать ОПу?
5 років руйнування держави під овації "сіськам довським" і "ржаніє" безмізких...
Оруел в захваті!
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08.01.2024 21:56 Ответить
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08.01.2024 21:57 Ответить
Посібників терористів на лаву поруч!
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08.01.2024 22:21 Ответить
Вова, соплі під носом витри, бо вже по колінах б"ють !!! Стратег хренов !!!
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08.01.2024 22:38 Ответить
Хочу чути про деокупацію ТОТ??? Якась підозріла тиша в цьому напрямку. Чи деокупація вже в плани не входить!
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08.01.2024 22:39 Ответить
Будет,и очень скоро.
Москаль
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09.01.2024 11:08 Ответить
Конченая мразота злівае інфу ворогу про наявність наших бригад. Шеврони бригад за спіной підра це не просто так
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09.01.2024 01:00 Ответить
А ти, ******, заплатиш за шкоду, яку ти і твоя сволота наробили в Україні?
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09.01.2024 05:32 Ответить
всё верно сказал.
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09.01.2024 08:39 Ответить
 
 