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В российском Белгороде прогремели взрывы: в городе объявлена воздушная тревога. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Вечером 8 января в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В городе объявлена воздушная тревога. В местных телеграм-каналах отметили, что в городе сработала противовоздушная оборона. Пользователи также опубликовали фото падения обломков.
В министерстве обороны РФ заявили, что Украина якобы применила РСЗО RM-70 Vampire. Также страна-агрессор утверждает, что ее средствам ПВО "удалось уничтожить 10 реактивных снарядов РСЗО RM-70" над Белгородской областью, передает Цензор.НЕТ.
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+61 Имярек
показать весь комментарий08.01.2024 22:14
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И ещё одно, они просто эвакуируют все города возле границы. А в глубокий тыл не не достанем.
Ти-б перед тим як тут починать "бикувать" - хоч-би до людей придивився! Тебе в "Южному Бутово" під ганделиком підібрали? На пиво не вистачало?
09.01.2024 16:35
Іначє нікак...
Слабо і мало!
Танк Т 90 теж в бєлгороді спалили чи як розуміти відео.
не наказанное зло будет множиться.
во ВМВ Германия почти вся была сравняна с землей.