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В российском Белгороде прогремели взрывы: в городе объявлена воздушная тревога. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вечером 8 января в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В городе объявлена воздушная тревога. В местных телеграм-каналах отметили, что в городе сработала противовоздушная оборона. Пользователи также опубликовали фото падения обломков.

В министерстве обороны РФ заявили, что Украина якобы применила РСЗО RM-70 Vampire. Также страна-агрессор утверждает, что ее средствам ПВО "удалось уничтожить 10 реактивных снарядов РСЗО RM-70" над Белгородской областью, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: МИД Франции о взрывах в Белгороде: Украина имеет право на самооборону
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Топ комментарии
+61
Вечір в хату, курви...
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08.01.2024 22:14
+50
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08.01.2024 22:34
+35
Happy new year, blyad'
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08.01.2024 22:15
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Вечір в хату, курви...
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08.01.2024 22:14 Ответить
... "Вампір" в радость 😂
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08.01.2024 22:40 Ответить
Happy new year, blyad'
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08.01.2024 22:15 Ответить
Как же так нас лупят-то, а?! бугага
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08.01.2024 22:15 Ответить
Ну им же по телеку рассказали, что они у нас тут уже все уничтожили. Все Ф-16, все Хаймарсы. Что у них лучшее ПВО в мире. А тут вдруг такое.
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09.01.2024 12:48 Ответить
Исполняют клоуны. Удивительно, что они 10 ракет, а не 10 самолётов сбили.
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08.01.2024 22:17 Ответить
Дуже прикро, що Україна досі не виготовляє балістику. Від щоденного застосування по кацапах балістичних засобів ураження був би потужний результат. А так, на виході - черговий пшик.
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08.01.2024 22:21 Ответить
Я это уже второй год повторяю. И спрашиваю по 10 раз под каждым постом о прилетах по Украине, ну, там, где "помстимося! дамо потужну вiдповiдь!" найвелычнишого на фейсбуке "где, б..ть, наши ракеты ??? Почему они не летят в ответ по кацапским многоэтажкам ???"
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08.01.2024 22:50 Ответить
А в ответ налетает целая армия зелеботов и пишет на меня кучу жалоб чтоб забанили.
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08.01.2024 22:51 Ответить
Бить по многоэтажкам и гражданским, это только сплотит их
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08.01.2024 23:02 Ответить
Більш всього їх "сплотіт" абсолютна безкарність...
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08.01.2024 23:14 Ответить
Нужно четко озвучить по телеку: за каждую сложенную нашу многоэтажку, безальтернативно и 100% будет сложена одна ваша. Мы бьем только в ответ. Думайте, надо оно вам, или нет.
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08.01.2024 23:15 Ответить
А пафосные гундосики типа "помстимося, не пробачимо" кацапов только смешат, как и обеспокоенность импотентов- дармоедов из международных организаций.
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08.01.2024 23:16 Ответить
Озвуч. И сразу поднимется срач.
И ещё одно, они просто эвакуируют все города возле границы. А в глубокий тыл не не достанем.
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08.01.2024 23:39 Ответить
Так для этого надо было с начала войны клепать ракеты большой дальности. В большом количестве. У Южмаша есть ракета Днепр, конверсия Р-36М. Она куда угодно достанет. Да, в ней много кацапских запчастей, но кацапы же как то научились обходить эту проблему. А наши все подачек ждут. Или выполняют указания западных ссыкунов "ой только б не эскалация".
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08.01.2024 23:45 Ответить
Если бы да кабы, вы уже научитесь работать с тем что есть в настоящем. А не вечно причитать о том что не сделали в прошлом...
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09.01.2024 00:43 Ответить
Ну ок, тогда и власть, просравшая всё, пусть работает с теми кто есть, а не тянет инвалидов в окопы.
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09.01.2024 01:21 Ответить
Я дивлюся - самі грізні "вояки" та "стратиги" - під закордонними прапорцями Сидять і вчать українців "як обустроїть Україну та перемогти у війні" У мене питання: "Якого хєра ви тоді втекли з України? Коли треба було вибирать "правильну" владу? Зміцнювать армію та розвивать економіку?" Тоді ви вирішували питання "створення щастя у окремо взятій сім"ї" - ВАШІЙ І зміцнювали економіку чужих країн А зараз лізете з "настановами"! Досить! Білоруси вже "заткнулися" у 2020му (після того як вчили нас тому самому роками) Може й вам пора "заткнуться"? А приїхать в Україну та нарешту попрацювать тут?
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09.01.2024 03:51 Ответить
А голову включить и подумать, а почему он "пiд закордонним папiрцем сидить" -не, то не ваше ?
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09.01.2024 12:21 Ответить
Ну так "включай" - а не "тринди" з-під "зірково-смугастого"!
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09.01.2024 12:26 Ответить
Я сюда захожу раз в сто лет. И каждый раз вижу здесь тебя, воина дивана и клавиатуры, подлизывающего зе- владе сутками. Кто ты, зе- воин ?
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09.01.2024 12:37 Ответить
Я стільки не проживу! Надіюся - більше тебе тут не побачу!
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09.01.2024 12:56 Ответить
У меня больше 20 лет опыта уникальной конструкторской работы. И я готов, если надо, проектировать ракеты чтоб могли ******* кацапов аж до Сахалина включительно. Но вот только власти это нахер не нужно, потому что у них оманский договорняк, распил миллиардов оборонных денег, и глубочайшая обеспокоенность западных "партнеров" шоб же ж эскалации не было. Поэтому вместо ракетной программы эта власть меня, инвалида с кучей хронических болячек, с гораздо большим удовольствием запихнет в окоп, чтоб пока такие как я в окопах гибнут, сдерживая кацапов, и дальше миллиардами ******* оборонные деньги и нихуя не делать. Даже закончик под это дело пытались протолкнуть, да не вышло. Поэтому, может это вам пора заткнуться, и начать требовать от власти добросовестно выполнять свои обязанности по защите страны ? А не требовать этого только лишь от наловленных на улице инвалидов ?
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09.01.2024 12:28 Ответить
Приїдь і "сконструюй" - а не чеши язиком! "Стугну" "Вільху та "Нептун" з "Громом" ти сконструював? А потім поїхав до "Гамерики" і у нас усе "заглохло"?
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09.01.2024 12:59 Ответить
Дурний кацапе! Якби я "настучав" - там була-б моя скарга А так - просто адмін відчув що з-під "зірково-смугастого прапора" "запахло "щами" та "партянками" "внуріМКАДовськими - от і ліквідував "вонь"!
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09.01.2024 13:32 Ответить
А з чого ти взяв, що я кацап ? Бо в тебе спрощенне мислення ?
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09.01.2024 15:16 Ответить
Дурню! Я тут з 2014 року - з тих пір як ваші суки в Україну полізли У мене "нюх" на вас - "гнид внутріМКАДівських" уже виробився! Бо у мене професія така була - "лізти в душу" та "подноготню" виколупувать Кілька коментарів - і можна вже мать уявленння про "візаві"
Ти-б перед тим як тут починать "бикувать" - хоч-би до людей придивився! Тебе в "Южному Бутово" під ганделиком підібрали? На пиво не вистачало?
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09.01.2024 15:24 Ответить
Ну тодi ти обiсрався рiдким, зе- бовдуре, з чим тебе i поздоровлюю ! Бо я усе життя живу в Українi.
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09.01.2024 15:45 Ответить
Не ТРИ-Н-ДИ!!! Від тебе "лаптями" смердить за версту! Не буду писать - як саме прорахував - щоб твої "наставники" не змогли модифікувать ваші брехні та їх покращить! А брехнею від тебе потягло ще тоді коли ти написав що приходиш раз у сто років і постійно мене тут зустрічаєш Раз так - то повинен знать мої політичні погляди А ти ліпиш про те що я хвалю ЗЕ-владу У постійних форумчан це викличе не те що сміх - а несамовитий регіт Тобто ти про мене нічого не знаєш Тим більше що твоя реєстрація - учорашня До того-ж корчиш з себе завсідника сайту - але не знаєш механізму його внутрішньої діяльності Висновок ? Ти - БРЕХУН! А якщо ти навіть в цьому на брехні спійманий - то яка тобі може буть віра в іншому? "Как пагодка в Мацкве?" Скажи куратору - хай міняє тобі нік - цей вже "спалився"!
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09.01.2024 16:02 Ответить
Можна нескiнченно довго дивитись на три речi: як палає вогонь, як тече вода, i як пiдгоряє дупа у зєлєбота. Нумо, поicтери ще, в тебе дуже смiшно виходить. I зазвичай мимо.
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09.01.2024 16:24 Ответить
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09.01.2024 16:26 Ответить
Сьогодні мабуть у психлікарнях - день відкритого доступу до інтернету
09.01.2024 16:35
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09.01.2024 16:46 Ответить
Та ні! То кацапеня "свіжозаряджене" "Вискочило "як Пилип з конопель" і спробувало собі "бліц-авторитет" заробить
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09.01.2024 17:04 Ответить
Так, почитав, досить висока вірогідність...
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09.01.2024 17:10 Ответить
я хочу знать,кто курва и не стреляет по мокшанским и кто ворует...
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09.01.2024 07:19 Ответить
Белгород сам напросился стать городом-побратимом городу Харькову....
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08.01.2024 22:22 Ответить
Лучше бы Марьинки
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09.01.2024 01:35 Ответить
Ну рефлекс у косорилих має вироблятись - вранці бамбім Харків, вечером бамбят Білгород.
Іначє нікак...
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08.01.2024 22:24 Ответить
Як у песиків Павлова?))
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08.01.2024 23:03 Ответить
''Как жи нас так лупят-та?!"
Слабо і мало!
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08.01.2024 22:28 Ответить
Дуже сильні вибухи, аж страшно )
Танк Т 90 теж в бєлгороді спалили чи як розуміти відео.
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08.01.2024 22:30 Ответить
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08.01.2024 22:34 Ответить
"У родственников пропавших безвести на БДК "Новочеркасск" начали собирать ДНК для опознания жертв"/ тg"ASTRA"/
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09.01.2024 00:22 Ответить
Це бумеранг з Харкова !
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08.01.2024 22:42 Ответить
"Хахлиииии!!"(с)
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08.01.2024 22:44 Ответить
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08.01.2024 22:48 Ответить
Ашотакоє? Може, случілось чьо?
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08.01.2024 22:45 Ответить
Raz , dva , tri , chetiri , piat ....ia tebia , ruski , idu iskat 🧐
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08.01.2024 22:46 Ответить
не искать а уничтожать,braliukas..
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09.01.2024 07:21 Ответить
Кацап?
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09.01.2024 00:23 Ответить
Патужні-препатужні! Ну самі найнайпатужніші. Так, цензор?
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08.01.2024 23:12 Ответить
схоже найближчим часом Блєтгород буде вигрібати за всю свсобачу імперію
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08.01.2024 23:21 Ответить
Аааа , страшно бл*
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08.01.2024 23:42 Ответить
Як там справи, кацапня?
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08.01.2024 23:48 Ответить
Як гарно звучить сирена, коли її чути на расії.
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09.01.2024 00:24 Ответить
Це не сирена, це собака Баскервілєй виє на болотах...
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09.01.2024 09:20 Ответить
зуб за зуб, глаз за глаз пока никто не отменял.
не наказанное зло будет множиться.
во ВМВ Германия почти вся была сравняна с землей.
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09.01.2024 06:33 Ответить
 
 