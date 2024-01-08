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Силы обороны скорректировали огонь HIMARS по вражеской технике. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Наши воины обнаружили вражескую технику. Силы обороны скорректировали по вражеским целям огонь HIMARS: в результате огневого поражения были уничтожены российская гаубица, автотехника с БК, САУ 2С4 "Тюльпан", РОСВ "Торнадо-С", пункт связи и РЛС.

Об этом сообщили в телеграм-канале Оперативного ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+9
Нашим воїнам респект та щира подяка 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.01.2024 22:54
+6
кацапчики очень любят шарики из карбида вольфрама, особенно в больших количествах
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08.01.2024 23:23
+4
І також дяка всім,хто допомагає пацаків жмурить...
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08.01.2024 23:04
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Нашим воїнам респект та щира подяка 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.01.2024 22:54 Ответить
І також дяка всім,хто допомагає пацаків жмурить...
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08.01.2024 23:04 Ответить
Яка така мапа - у вас карта. Бо якшо мапа то комуняки - так шо так шо.
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09.01.2024 00:20 Ответить
кацапчики очень любят шарики из карбида вольфрама, особенно в больших количествах
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08.01.2024 23:23 Ответить
Легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет

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09.01.2024 02:17 Ответить
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09.01.2024 12:51 Ответить
Жирні цілі... Рлс, смерч, тюльпан...
Слава ЗСУ!
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09.01.2024 02:59 Ответить
как тебе такое , Маск ?
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09.01.2024 08:11 Ответить
👍
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09.01.2024 12:52 Ответить
 
 