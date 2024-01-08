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Силы обороны скорректировали огонь HIMARS по вражеской технике. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Наши воины обнаружили вражескую технику. Силы обороны скорректировали по вражеским целям огонь HIMARS: в результате огневого поражения были уничтожены российская гаубица, автотехника с БК, САУ 2С4 "Тюльпан", РОСВ "Торнадо-С", пункт связи и РЛС.
Об этом сообщили в телеграм-канале Оперативного ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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