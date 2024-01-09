Ударный беспилотник атаковал двух ехавших на украденном мотороллере россиян: один из оккупантов на ходу спрыгнул с транспорта. ВИДЕО

Украинский ударный беспилотник атаковал двух россиян, ехавших на украденном мотороллере. В результате атаки один из оккупантов спрыгнул на ходу с транспорта, другой был успешно ликвидирован.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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