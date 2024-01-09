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Ударный беспилотник атаковал двух ехавших на украденном мотороллере россиян: один из оккупантов на ходу спрыгнул с транспорта. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский ударный беспилотник атаковал двух россиян, ехавших на украденном мотороллере. В результате атаки один из оккупантов спрыгнул на ходу с транспорта, другой был успешно ликвидирован.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Дрон-камикадзе атакует новейший вражеский танк Т-90. ВИДЕО
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Топ комментарии
+14
Висновок, не треба лізти в чужу країну, щоб не стрибати з мопеда
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09.01.2024 00:10
+7
очень жаль...мопед..покойся с миром,ты был ни в чём не виноват
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09.01.2024 00:13
+6
Мопед не его, он просто разместил объяву.
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09.01.2024 00:12
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Висновок: головне своєчасно зістрибнути!

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09.01.2024 00:05 Ответить
Висновок, не треба лізти в чужу країну, щоб не стрибати з мопеда
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09.01.2024 00:10 Ответить
Мопед не его, он просто разместил объяву.
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09.01.2024 00:12 Ответить
БпЛА летів на звук "шахеда"("мопеда").
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09.01.2024 00:23 Ответить
- "Ну как покаталісь ?"
- "Та я..."
- "Ага. Служба такая".
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09.01.2024 00:26 Ответить
очень жаль...мопед..покойся с миром,ты был ни в чём не виноват
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09.01.2024 00:13 Ответить
Кожен мокша повинен задуматися,чи коштує життя таких "походеньок" в чужу країну! Та в них мізків немає, тож немає чим думати! Земля їм бетоном!
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09.01.2024 00:19 Ответить
Одна нога зістрибнула а інша поїхала далі.
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09.01.2024 00:20 Ответить
Ну вообще то атакував трьох рашистів , двоє були в кузові "Муравья" і один за рульом , так що доля двох тушок не відома .
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09.01.2024 00:21 Ответить
От і я про це Дочитував коментарі і думав: "У когось "галюни!" Бо я теж побачив те саме А щодо "двох" - придивися до дорожного полотна позаду кузова "Мурав"я" Здається той що назад стрибав з кузова - "невдало приземлився" та мінімум "сотряг голови" отримав та втратив свідомість Просто фокус об"єктива ближче виставлений на метр Тому зображення на рівні дороги розпливчасте А от водія не видно
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09.01.2024 04:55 Ответить
Рашисти швидко їхали і дуже швидко приїхали
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09.01.2024 00:39 Ответить
Получили за перевищення швидкості.
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09.01.2024 11:55 Ответить
 
 