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Ударный беспилотник атаковал двух ехавших на украденном мотороллере россиян: один из оккупантов на ходу спрыгнул с транспорта. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинский ударный беспилотник атаковал двух россиян, ехавших на украденном мотороллере. В результате атаки один из оккупантов спрыгнул на ходу с транспорта, другой был успешно ликвидирован.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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