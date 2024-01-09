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Бойцы 30-й ОМБр точными сбросами с дрона уничтожили группу российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 30-й ОМБр точными сбросами с дрона уничтожили группу российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовав телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+22 GAYYASHEK
показать весь комментарий09.01.2024 01:15
+21 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показать весь комментарий09.01.2024 02:44
+17 Olena Teslenko
показать весь комментарий09.01.2024 01:18
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...Пригадую, скільки веселого стьобу було тоді на "Цензорі" під публікацією про це жахіття.
ПтичкуМышку жалко....