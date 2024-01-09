РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18429 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
17 054 28
война (46847) 30 отдельная механизированная бригада (130) дроны (2111)

Бойцы 30-й ОМБр точными сбросами с дрона уничтожили группу российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 30-й ОМБр точными сбросами с дрона уничтожили группу российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовав телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Вражеский штурм провалился: бойцы 30 ОМБр уничтожают оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+22
Миша нагідила на прощання..!
показать весь комментарий
09.01.2024 01:15
+21
показать весь комментарий
09.01.2024 02:44
+17
Клас! Якраз як снодійне на ніч!
показать весь комментарий
09.01.2024 01:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Миша нагідила на прощання..!
показать весь комментарий
09.01.2024 01:15 Ответить
Зрозуміла навіть вона, що не подорозі нам...
показать весь комментарий
09.01.2024 01:18 Ответить
Клас! Якраз як снодійне на ніч!
показать весь комментарий
09.01.2024 01:18 Ответить
Файно! 👍
показать весь комментарий
09.01.2024 01:21 Ответить
Образили мишку - надзюрили в нірку...
показать весь комментарий
09.01.2024 01:28 Ответить
Миша така: - Е нєє, треба шукати нового, цей скоро остине...
показать весь комментарий
09.01.2024 01:37 Ответить
миш...польова...лікарствєнна.
показать весь комментарий
09.01.2024 02:01 Ответить
взимку замість подорожника ))
показать весь комментарий
09.01.2024 10:13 Ответить
Бідна миша, тримаємо кулачки за швидке одужання від контузії
показать весь комментарий
09.01.2024 02:24 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2024 02:44 Ответить
Друга зліва знимка у верхньому ряду - Альоніщє.
...Пригадую, скільки веселого стьобу було тоді на "Цензорі" під публікацією про це жахіття.
показать весь комментарий
09.01.2024 03:08 Ответить
А як же цей шедевр?
показать весь комментарий
09.01.2024 06:57 Ответить
Ахах! Пам'ятаю цього олігофрена-котолюба
показать весь комментарий
09.01.2024 07:55 Ответить
Вид сбоку - чмобик зоофильствует с котом.
показать весь комментарий
09.01.2024 15:21 Ответить
Так... було... я, як і більшість наших, зразу вступився за кота....
показать весь комментарий
09.01.2024 08:50 Ответить
Жодна миша під час зйомок фільму не постраждала
показать весь комментарий
09.01.2024 03:51 Ответить
Дай Бог.
показать весь комментарий
09.01.2024 09:26 Ответить
Посмотрел, как мышка умнО использовала орка, как предмет побега из окопа и понял. Мыши в 100 раз умнее кацапов. Сначала харчуются их галетами, а потом, когда становится очень громко и воняет порохом, просто используют их, как средство передвижения от одной окопной кормушки к другой. Умницы!
показать весь комментарий
09.01.2024 05:30 Ответить
орків треба нищити, вони тварі..

показать весь комментарий
09.01.2024 11:13 Ответить
" За мишей, проти москалів ! " (с)
показать весь комментарий
09.01.2024 06:55 Ответить
Біжала, хвостиком махнула - яйце нах знесла
показать весь комментарий
09.01.2024 07:39 Ответить
схватив дєд рєзніков те яйце - й на базарь! ))
показать весь комментарий
09.01.2024 10:17 Ответить
а яйце це не просте, а золоте ..
показать весь комментарий
09.01.2024 11:09 Ответить
Птичку Мышку жалко....
показать весь комментарий
09.01.2024 09:04 Ответить
Главное, что мыши и люди не пострадали.
показать весь комментарий
09.01.2024 10:34 Ответить
щурі і миші...
показать весь комментарий
09.01.2024 11:07 Ответить
Мышенята пообедают свежатинкой.
показать весь комментарий
09.01.2024 12:46 Ответить
Добре що мишка не постраджала)
показать весь комментарий
09.01.2024 17:59 Ответить
 
 