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Раненый оккупант ковыляет за украинским дроном, чтобы сдаться в плен. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Лишь один оккупант остался жив после попытки его штурмовой группы атаковать позиции украинских бойцов, и он принял решение сдаться в плен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, захватчик идет за украинским дроном в направлении позиции бойцов ВСУ.
"Этот российский солдат вытащил счастливый билет - он единственный из штурмовой группы остался жив. Теперь он ковыляет за дроном, чтобы сдаться в плен", - отмечает в сообщении автор публикации.
Топ комментарии
+11 Ol Ol 489f6131
показать весь комментарий09.01.2024 09:28
+8 Микола Папізже
показать весь комментарий09.01.2024 10:15
+5 Таня М
показать весь комментарий09.01.2024 09:38
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Пожалуйста, подождите...
колись пiде на обмiн полоненими...
та за iх тортури також знаю... Але кожен полонений ворога-це
ще одна одиниця для спасiння нашого Захистника! А що ворог буде розповiдать у себе на болотах, вибачте, то менi байдуже.
Головне нашi любi котики...
То що, тепер ще й лікувати його? Витричати на нього медикаменти які і нашим воїнам потрібні!
А на минное поле его нельзя было вывести?