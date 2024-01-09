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Раненый оккупант ковыляет за украинским дроном, чтобы сдаться в плен. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Лишь один оккупант остался жив после попытки его штурмовой группы атаковать позиции украинских бойцов, и он принял решение сдаться в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, захватчик идет за украинским дроном в направлении позиции бойцов ВСУ.

"Этот российский солдат вытащил счастливый билет - он единственный из штурмовой группы остался жив. Теперь он ковыляет за дроном, чтобы сдаться в плен", - отмечает в сообщении автор публикации.

Смотрите также: Пленный оккупант с подбитым глазом и тату с символами Третьего рейха: "Я приехал бороться с нацистами". ВИДЕО
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Топ комментарии
+11
Краще б застрелився...
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09.01.2024 09:28
+8
і потім в своїх ****** буде розповідати, як його фошизти мучили. Мене бісять їхні ситі рожі, коли цю мразоту везуть на обмін.
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09.01.2024 10:15
+5
Все вiрно зробив-буде живий та ситий, а ще
колись пiде на обмiн полоненими...
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09.01.2024 09:38
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Краще б застрелився...
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09.01.2024 09:28 Ответить
Все вiрно зробив-буде живий та ситий, а ще
колись пiде на обмiн полоненими...
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09.01.2024 09:38 Ответить
і потім в своїх ****** буде розповідати, як його фошизти мучили. Мене бісять їхні ситі рожі, коли цю мразоту везуть на обмін.
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09.01.2024 10:15 Ответить
Пофіг, із двох зол вибирають менше, виміняти за життя нікчеми-кацапа життя нашого полоненого захисника, то того варте.
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09.01.2024 10:48 Ответить
я не проти, що кацапську мразоту треба обмінювати, але чому в них хлебала такі ситі і рум'яні після українського полону? Більша половина з них знову приїде до нас вбивати і грабувати потім, бо боятися нічого. Піймають, нагодують, відпустять. Кацап після полону повинен залишок свого нікчемного життя сцатися в штани від слова Україна.
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09.01.2024 12:37 Ответить
по-перше, не факт, що без камери він не казатие правду, мати пеержила війну під курськом, так нісці з її розповідей були людянішими за наших... ну то таке, а по-друге - треба залишатися людиною.... як це не звучить ідіотські в цій ситуації... але ж... так, я к нормальна людина не ображає іншу, не чіпає кошеня і кидає камінь у собаку... якось так
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09.01.2024 12:02 Ответить
Менi також болить, коли я бачу наших Героев пiсля полона
та за iх тортури також знаю... Але кожен полонений ворога-це
ще одна одиниця для спасiння нашого Захистника! А що ворог буде розповiдать у себе на болотах, вибачте, то менi байдуже.
Головне нашi любi котики...
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09.01.2024 13:36 Ответить
А він точно за дроном шкандибає? Бо так можна будь-куди шкандибати.
То що, тепер ще й лікувати його? Витричати на нього медикаменти які і нашим воїнам потрібні!
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09.01.2024 09:39 Ответить
Покиньте в снiгу.
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09.01.2024 09:49 Ответить
Це та "желєзка", що на північ від Авдіївського терикона?
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09.01.2024 09:57 Ответить
ф-1 була б доречніше...
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09.01.2024 10:23 Ответить
ні стрілятйті! я свой! русскаязичьний!!
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09.01.2024 10:49 Ответить
А чому не показали, де він вже у полоні?
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09.01.2024 11:02 Ответить
Паша, хочеш продовження кіно, мерщій до найближчого ТЦК і матимеш можливість навіть помацати і понюхати полоненого.
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09.01.2024 20:25 Ответить
Анатлий вже нюхає полоненого)
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10.01.2024 00:35 Ответить
Зараз буде безкоштовна медицина,потім відгодовуючий період в санаторних умовах,потім десяток поклеєник конвертів і на обмін…А я вчора на Юсупову скинув донат,бо край ліків і обладнання не хватає нашим військовопораненим.Щось не так в цій війні…
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09.01.2024 12:14 Ответить
Гаденыш шел медленно, ожидая когда у дрона кончится заряд батареи!
А на минное поле его нельзя было вывести?
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09.01.2024 12:35 Ответить
Василий медленно шел, под ногами его хрустел снег...... Позже он узнал, что это хрустели его сломанные ноги.
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09.01.2024 17:26 Ответить
 
 