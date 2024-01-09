Раненый оккупант ковыляет за украинским дроном, чтобы сдаться в плен. ВИДЕО

Лишь один оккупант остался жив после попытки его штурмовой группы атаковать позиции украинских бойцов, и он принял решение сдаться в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, захватчик идет за украинским дроном в направлении позиции бойцов ВСУ.

"Этот российский солдат вытащил счастливый билет - он единственный из штурмовой группы остался жив. Теперь он ковыляет за дроном, чтобы сдаться в плен", - отмечает в сообщении автор публикации.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также: Пленный оккупант с подбитым глазом и тату с символами Третьего рейха: "Я приехал бороться с нацистами". ВИДЕО