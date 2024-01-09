Воздушные силы не подтверждают уничтожение "Shahed-238" с реактивным двигателем, - Игнат. ВИДЕО
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В Воздушных силах не подтверждают сбивание дрона-камикадзе "Shahed-238" с реактивным двигателем.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Не могу подтвердить. Мы его не находим. Кто нашел - пусть подтверждает, показывает и рассказывает. Мы эту тему уже обсуждали, что Иран показал 238-й "Шахед", черного цвета. После этой демонстрации у нас БПЛА начали перекрашивать в черный цвет и оккупанты", – сказал он.
Оценивая риски от нового "Шахеда", Игнат назвал новый БПЛА "миникрилатой ракетой". Как он объяснил, боевая часть беспилотника не будет большой из-за большого потребления горючего реактивным двигателем.
Напомним, ранее военный Сергей "Флэш" сообщил, что в Украине был сбит первый "шахед" с реактивным двигателем.
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Для нас, пересічних, головне, що збили і що уламки збитого, схожого на Шахед-238 БПЛА, тільки білого, а не чорного, рекламного кольору, не нанесли відчутної шкоди.
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