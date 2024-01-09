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Воздушные силы не подтверждают уничтожение "Shahed-238" с реактивным двигателем, - Игнат. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Воздушных силах не подтверждают сбивание дрона-камикадзе "Shahed-238" с реактивным двигателем.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Не могу подтвердить. Мы его не находим. Кто нашел - пусть подтверждает, показывает и рассказывает. Мы эту тему уже обсуждали, что Иран показал 238-й "Шахед", черного цвета. После этой демонстрации у нас БПЛА начали перекрашивать в черный цвет и оккупанты", – сказал он.

Оценивая риски от нового "Шахеда", Игнат назвал новый БПЛА "миникрилатой ракетой". Как он объяснил, боевая часть беспилотника не будет большой из-за большого потребления горючего реактивным двигателем.

Напомним, ранее военный Сергей "Флэш" сообщил, что в Украине был сбит первый "шахед" с реактивным двигателем.

Также читайте: Игнат не подтвердил информацию о возможных перебоях с поставками ракет для Patriot
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Топ комментарии
+4
То збили чи ні? Заїбали.
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09.01.2024 10:09
+4
В тепловому спектрі буде добре світитись.
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09.01.2024 10:16
+3
Чекаємо на відосік....
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09.01.2024 09:57
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Чекаємо на відосік....
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09.01.2024 09:57 Ответить
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09.01.2024 10:02 Ответить
бентежить відсутність комунікації....
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09.01.2024 10:48 Ответить
Не підказуйте рашистам ідею монтажа імітатора звуку реактивного літака на борт поршневих Шахедів 131/136
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09.01.2024 11:05 Ответить
Расход топлива зависти от КПД двигателя, скорости полета и лобового сопротивления летательного аппарата. Турбина довольно экономична
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09.01.2024 10:03 Ответить
Цапики уже испытывают в Казахстане подобие шахедов с ПВРД движком как у фау1
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09.01.2024 10:06 Ответить
Це вже схоже на глайдер якийсь скрепний, дозвуковий ФАУ-1 модель "Можем повторить!" ?
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09.01.2024 10:44 Ответить
Подтверждение есть испытаний в Казахстане?
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09.01.2024 11:06 Ответить
То збили чи ні? Заїбали.
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09.01.2024 10:09 Ответить
"Право першої ночі" - ревнощі речника ПС на оголошення інформації, щодо першого збитого Шахед-238 чи якогось схожого рашистського клону Шахедогерань-238.
Для нас, пересічних, головне, що збили і що уламки збитого, схожого на Шахед-238 БПЛА, тільки білого, а не чорного, рекламного кольору, не нанесли відчутної шкоди.
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09.01.2024 10:52 Ответить
Добавилась літера J
https://t.me/serhii_flash/1941
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09.01.2024 11:22 Ответить
Збили, але впс не причетні до цього. Я так думаю.
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09.01.2024 13:00 Ответить
В тепловому спектрі буде добре світитись.
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09.01.2024 10:16 Ответить
вівсьоврьоті ?
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09.01.2024 10:55 Ответить
******* і *******.
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09.01.2024 11:54 Ответить
Просто у Шахеда пропэллер отвался при уничтожении.
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09.01.2024 12:33 Ответить
Звідки взагалі пішла інформація про реактивні шахеди, бо щось мені підказує що з анонімних ТГ каналів, ну тобто цією інформацією можна дупу підтирати.
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09.01.2024 15:04 Ответить
Вже фото з тим збитим шахедом є
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09.01.2024 15:26 Ответить
не в цьому питання...- чи готові ми коли кацапи запустять такі " роями"....
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09.01.2024 20:57 Ответить
А ігнат ляпає інше. Кому вірити?
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10.01.2024 06:00 Ответить
 
 