Воздушные силы не подтверждают уничтожение "Shahed-238" с реактивным двигателем, - Игнат. ВИДЕО

В Воздушных силах не подтверждают сбивание дрона-камикадзе "Shahed-238" с реактивным двигателем.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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"Не могу подтвердить. Мы его не находим. Кто нашел - пусть подтверждает, показывает и рассказывает. Мы эту тему уже обсуждали, что Иран показал 238-й "Шахед", черного цвета. После этой демонстрации у нас БПЛА начали перекрашивать в черный цвет и оккупанты", – сказал он.

Оценивая риски от нового "Шахеда", Игнат назвал новый БПЛА "миникрилатой ракетой". Как он объяснил, боевая часть беспилотника не будет большой из-за большого потребления горючего реактивным двигателем.

Напомним, ранее военный Сергей "Флэш" сообщил, что в Украине был сбит первый "шахед" с реактивным двигателем.

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