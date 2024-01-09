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Детонация боекомплекта вражеской ТОС-1А "Солнцепек" после удара украинского дрона вблизи Авдеевки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины с помощью дрона уничтожили вражескую ТОС-1А "Солнцепек" вблизи Авдеевки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что после удара дрона взорвался боекомплект вражеской огнеметной системы.
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+20 Яр Холодний
показать весь комментарий09.01.2024 11:21
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показать весь комментарий09.01.2024 11:14
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Гарно бумкнуло!
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Смерть ворогам!!!
Цікаво, а якщо, наприклад, алюмінієва кришка блоку циліндрів розплавилась і алюміній затік у циліндри, як розділити, з практичної точки зору?
Тому і проблема розділити такий "коктейль" з різних металів.
Тож сталь з уламків годиться лише на маловідповідальні застосування. Корпуси побутової техніки, біжутерія тощо.
А якщо одного дня китайці перестануть міняти, що тоді?
какой у оркаа быыл кооонец...((с))
драма по-кацапски - нету тела - нету "лады"