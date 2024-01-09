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Детонация боекомплекта вражеской ТОС-1А "Солнцепек" после удара украинского дрона вблизи Авдеевки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины с помощью дрона уничтожили вражескую ТОС-1А "Солнцепек" вблизи Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что после удара дрона взорвался боекомплект вражеской огнеметной системы.

Смотрите также: Морпехи из 36-й бригады уничтожают вражескую РСЗО "Солнцепек". ВИДЕО
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Топ комментарии
+20
Вогнеметників ще з часів І Світової іменували "смертниками" - бо при попаданні запалювальної кулі в резервуар вони ставали "живими факелами" І кацапи теж своїх "ТОСовців" так іменують - бо ті перебувають у радіусі дії багатьох видів зброї і дуже вразливі для вогню
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09.01.2024 11:21
+17
FPV по ТОСам - якраз саме те. Мала дальність і відсутність бронювання блоку стволів роблять вогнемети дуже вразливими перед дронами.
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09.01.2024 11:13
+13
Фантастичний фейерверк 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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09.01.2024 11:14
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Правила форума Совет форумчан
Ех, шкода що шкварок мать не було, встигли втікти.
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09.01.2024 11:06 Ответить
Вогнеметників ще з часів І Світової іменували "смертниками" - бо при попаданні запалювальної кулі в резервуар вони ставали "живими факелами" І кацапи теж своїх "ТОСовців" так іменують - бо ті перебувають у радіусі дії багатьох видів зброї і дуже вразливі для вогню
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09.01.2024 11:21 Ответить
1й веріфікованний у цому році
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09.01.2024 11:41 Ответить
Дай Бог не последняя...🥛
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09.01.2024 12:30 Ответить
дай бог , що б з єкіпажем
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09.01.2024 13:52 Ответить
То, шо доХтур приписав!
Гарно бумкнуло!
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09.01.2024 11:08 Ответить
Красівоє.
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09.01.2024 11:08 Ответить
Шо згоріло то не згниє.
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09.01.2024 11:09 Ответить
FPV по ТОСам - якраз саме те. Мала дальність і відсутність бронювання блоку стволів роблять вогнемети дуже вразливими перед дронами.
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09.01.2024 11:13 Ответить
Фантастичний фейерверк 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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09.01.2024 11:14 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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09.01.2024 11:14 Ответить
Сподіваюся, екіпаж випаровувався. Навіть ДНК не зібрати, не кажучи про рештки, а отже - зникли без вісті, лади не буде...
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09.01.2024 11:17 Ответить
От нафіга так? Як потім металолом позбирати?
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09.01.2024 11:19 Ответить
Навпаки! Він там вже "нарізаний"! Селянам легше буде вантажить у тракторні причепи
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09.01.2024 11:22 Ответить
Тут десь на Цензорі була стаття, що металобрухт з побитої військової техніки поганий. Десь 10% придатно, інше - сміття. Це через "зоопарк" з марок сталі та купу сторонніх домішків.
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09.01.2024 11:39 Ответить
В основному - з-за танкових броньових композитів Решта (ходова двигуни коробки передач )- звичайні
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09.01.2024 11:43 Ответить
У танку основна маса металу - це якраз броня.
Цікаво, а якщо, наприклад, алюмінієва кришка блоку циліндрів розплавилась і алюміній затік у циліндри, як розділити, з практичної точки зору?
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09.01.2024 11:48 Ответить
Я не дипломований металург
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09.01.2024 11:54 Ответить
Мені колись товариш розповідав про тенологію поступового нагрівання у центрифузі, коли спочатку витікають легкоплавкі компоненти, потім компоненти з вищою температурою плавення. Але ті центрифуги невеликі, в них танковий двигун не запустиш.
Тому і проблема розділити такий "коктейль" з різних металів.
Тож сталь з уламків годиться лише на маловідповідальні застосування. Корпуси побутової техніки, біжутерія тощо.
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09.01.2024 11:58 Ответить
Як шо запродати отей брухт китайцям - ті все розділять.
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09.01.2024 12:44 Ответить
Та пішли вони, самі застосування знайдемо. На корпуси для FPV дронів. Велика міцність там не потрібна, одноразовий виріб.
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09.01.2024 12:46 Ответить
Одразу міняти на дрони.
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09.01.2024 13:04 Ответить
Думав, треба власне виробництво розвивати, а он воно як...
А якщо одного дня китайці перестануть міняти, що тоді?
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09.01.2024 13:11 Ответить
алюміній затік у циліндри, як розділити, з практичної точки зору?....так,таким же методом...підірвати
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09.01.2024 12:08 Ответить
Куди практичніше - взяти пару бомжів і одну міцну кувалду.
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09.01.2024 12:09 Ответить
і то правда...я старий холодильник,ще савєцкій ,різав болгаркою,по частинах,щоб винести на мусорку...Бомжі мене зустріли і кажуть--нащо ви різали,ми б за пачку сигарет вам винесли цілий.
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09.01.2024 12:13 Ответить
Ви цим запитанням змогли здивувати.
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09.01.2024 14:42 Ответить
Жаль, что кацапы мало кучкуются теперь.
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09.01.2024 11:26 Ответить
Дуже добре
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09.01.2024 11:39 Ответить
яка гарна мелодiя
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09.01.2024 12:08 Ответить
..иии дарагаайа нее узнааееет
какой у оркаа быыл кооонец...((с))

драма по-кацапски - нету тела - нету "лады"
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09.01.2024 13:29 Ответить
Харашо гарiт! Красiва!
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09.01.2024 16:00 Ответить
 
 