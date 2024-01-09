Оккупант о сдаче в плен: "Обстрелы, дроны летали постоянно. Без воды, без еды. В траншейке прятались. А потом пришел командир украинский". ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен трех окупантов, которые почти две недели прятались на своей позиции, пытаясь выжить без еды и воды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой один из них жалуется, что под угрозой нового тюремного срока подписал контракт, рассказывает об условиях службы в армии РФ и о том, как наконец сдался в плен.

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