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Оккупант о сдаче в плен: "Обстрелы, дроны летали постоянно. Без воды, без еды. В траншейке прятались. А потом пришел командир украинский". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины взяли в плен трех окупантов, которые почти две недели прятались на своей позиции, пытаясь выжить без еды и воды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой один из них жалуется, что под угрозой нового тюремного срока подписал контракт, рассказывает об условиях службы в армии РФ и о том, как наконец сдался в плен.

Смотрите также: Пленный оккупант с подбитым глазом и тату с символами Третьего рейха: "Я приехал бороться с нацистами". ВИДЕО
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Топ комментарии
+40
Родной брат обезьяны арахимии?
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09.01.2024 12:59
+23
Типове обличчя "руцкаго міра"
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09.01.2024 13:04
+19
От таке чучело прийде і воно влада!!!!
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09.01.2024 12:59
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Родной брат обезьяны арахимии?
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09.01.2024 12:59 Ответить
це явно його младшенький )
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09.01.2024 13:08 Ответить
еще Дарвин сказал
ВСЕ люди - сошедшая с ума обезьяна
но кацапы произошли от обезьяны скрещенной с прабабушкой кабаевой 🤡
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09.01.2024 13:31 Ответить
дарвін ще казав "из всех животных, ближе всего к обезьяне остался стоять руцкий" )
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09.01.2024 13:39 Ответить
как не вспомнить горбачевский анекдот
евреи пошлт от аарона-гутана
грузины от шимпанидзе
а кацапы от гаврилы 🤡
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09.01.2024 18:33 Ответить
надіюся, що яйці "відморозив", щоб хламідії більше не розмножувалися!
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09.01.2024 14:06 Ответить
Це його тато...
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09.01.2024 16:19 Ответить
Рашист толковий.
Зовнішність буває оманлива.
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09.01.2024 13:17 Ответить
"Я раскаіваюсь что меня мама роділа..."
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09.01.2024 14:09 Ответить
ну і нахрен нам оці скоти
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09.01.2024 16:21 Ответить
ото ***** у чувырла)
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09.01.2024 12:59 Ответить
От таке чучело прийде і воно влада!!!!
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09.01.2024 12:59 Ответить
Так це ж було вже близько ста років тому - "кто бил нікєм, тот станєт всєм"
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09.01.2024 13:06 Ответить
«Любая кухарка должна управлять государством». Ленин
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09.01.2024 13:24 Ответить
А любий пісюаніст може?
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09.01.2024 13:40 Ответить
Не будь-якою, а тільки тією, де 73% какаяразніца хотьпаржом.
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09.01.2024 13:52 Ответить
Хіба що державою з отаких чучел.
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09.01.2024 14:24 Ответить
У нас при владі такі самі, може ще й гірші, бо не *******
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09.01.2024 15:02 Ответить
Та ні,не треба так.
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09.01.2024 15:19 Ответить
йому просто не свезло як першим освободітелям в Бучі а то б поголився та пішов би жінку собі шукати.... а так воно таке саме як і пересічний сруський - набухатися, вкрасти, знайти собі альону та вирубиться
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09.01.2024 18:43 Ответить
Не завжди із старістю приходить мудрість. В цьому випадку старість прийшла сама.
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09.01.2024 13:03 Ответить
маразм
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09.01.2024 13:16 Ответить
Ну чому ж сама?
Просто маразм з білою гарячкою трохи спізнились. Але фсьо будєт!
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09.01.2024 13:23 Ответить
Далеко не факт, що ця істота така стара, як виглядає. Я не здивуюся, коли йому років 40, з яких 35 воно бухало.
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09.01.2024 18:30 Ответить
Типове обличчя "руцкаго міра"
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09.01.2024 13:04 Ответить
біосміття !
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09.01.2024 14:06 Ответить
*****, шо за гоблін!?
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09.01.2024 13:04 Ответить
Напевно прямо від пляшки відірвали
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09.01.2024 13:06 Ответить
З пляшки зняли, - і на фронт.

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09.01.2024 13:09 Ответить
Прийшло грошенят вбивствами заробити. Тьху, мразота...
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09.01.2024 13:08 Ответить
Орк типовий. Губінний народ. кремль своїх цивілізованих з великих міст не розмінює на наших спортсменів, акторів, педагогів. Він скидає сюди біосміття на утилізацію.
В диктатурах, на відміну від демократій, люди зовсім не рівні перед державою. Деякі мають від'ємну цінність. От як цей, наприклад.
Тепер годуй його до скону. росія не забере навіть за гроші.
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09.01.2024 13:55 Ответить
Прям як кадри зі стрічок Бондарчкуа та Міхалкова. Все, як у "дідов"
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09.01.2024 13:04 Ответить
О, ****, в России уже и программистов и астрофизиков гребут...
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09.01.2024 13:06 Ответить
їх багато
як і зброї у них
не треба недооцінювати ворога
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09.01.2024 13:14 Ответить
Знов та ж "пєстня" про "могучую і нєпобєдімую" армію-орду *****.
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09.01.2024 13:31 Ответить
Де ви тут її почули?
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09.01.2024 14:05 Ответить
Це лише перша лінія.
Каци, як римські легіони, воюють трьома лініями: щуриZ- мобікі- профі.
Не все так райдужно.
Не подібній погані солдати ЗСУ в полон потрапляють.
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09.01.2024 13:20 Ответить
Шоб стати тріарієм римлянин мав починати з гастата, потім перейти в принципи - і тіко тоді він ставав тріарієм ( звісно якшо доживав ). Ну і насправді ше було нульова лінія - веліти ( шо вибігали перед гастатами і кидали у ворога дротики).
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09.01.2024 14:52 Ответить
Ні. Не меліть дурниць.
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09.01.2024 13:41 Ответить
Питання більше до блогерів, влади які все це розкручували і висвітлювали. Так, там є й подібні інидвідуми як на фото у пості, але не настільки щоб робити загальний висновок про всю армію орків.
Взагалі цей матеріал в пості більше для того, щоб всі бачили як вони відносяться один до одного, що їм на своїх наплювати і кидають їх всіх як скот щоб тримати лінію фронту. Такий у них спосіб ведення війни і він спрацьовує - завалити кількістю, і самих не потрібних, як оці на фото, на передню лінію.
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09.01.2024 14:11 Ответить
дивишся на таких ось "поццанов" й розумієш, до чого ж таки повільна на параші ця штука - еволюція )
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09.01.2024 13:07 Ответить
зворотня еволюція.наслідки
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09.01.2024 13:19 Ответить
І ми ще дивуємося чому обмінів полоненими немає? Чого за рік в Україні три табори подібного лайна зібралося?
Та тому, що уZкому командованню таке чмо в буй не торохтіло. І вся "тайна вєлікая".
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09.01.2024 13:16 Ответить
Він не здався в полон його як щура кацапського витягли з нори.
Здався це коли прийшов добровільно із піднятими руками!
А цей ховався два тижні як гробак.
Таких на місці ...!
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09.01.2024 13:26 Ответить
Мабуть зєтШтрому вигідно здаватися. Півроку в полоні відсидів, і оба-на, вже на Рашці без судимості! Пожиттєве - за півроку.
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09.01.2024 13:28 Ответить
какая рашка? єтот биомусор никому в ращке не надо,меняют летчиков,офицерье и ********,єто шваль ни в хер никому не вперлась
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09.01.2024 13:57 Ответить
"В нагрузку" віддадуть.
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09.01.2024 15:14 Ответить
Цікаво, а чи бачив це відео комбат-вомбат с*Ролло, який недавно з чотирма іншими такими ж вомбатами розпинався на відеокамеру про кацапську армію, в якій ВСЕ краще, ніж в ЗСУ.
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09.01.2024 13:28 Ответить
А це хіба показник на відео? Вище правильно написали: перша лінія - біосміття, далі іде кадрова армія і мобікі
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09.01.2024 14:26 Ответить
Еліта, дєсантура. Прийшло бабла срубіть по-лєхкому. А тут облом, нєт, ґаваріт, нє стОіт.
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09.01.2024 13:28 Ответить
Він схожий на ху@ ла ,100%
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09.01.2024 13:36 Ответить
Як шо в нього є донька, та це ж яке страхіття - не встане.
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09.01.2024 13:30 Ответить
Якби наш командир не пригрозив цій кацапні гранатою, то вони би
не вилізли з тієї нори , мишей мабуть жерли 😠
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09.01.2024 13:35 Ответить
Dumaiu gorilla bi abidelas , iesli ETO iemu pakazali , i skazali chto eta ievo rodich .....🤣🤣🤣
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09.01.2024 13:39 Ответить
Вони майже вмерли від голоду, але вагалися, чи здаватися в полон.

Цікаво, яку райдіжну "альтернативу" вони розглядали для себе?
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09.01.2024 13:45 Ответить
Тепер ще й цей Шаріков стане на довольствіє в 10 000 грв. на шию українського народу!
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09.01.2024 13:47 Ответить
типовой орк
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09.01.2024 13:48 Ответить
Orkus vulgarius
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09.01.2024 14:01 Ответить
Ну і харя,тьху,пля... Справжній кацап.
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09.01.2024 13:49 Ответить
Його свої повинні були прибути ще до військомату..
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09.01.2024 13:49 Ответить
Во пасана жизнь размотала!
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09.01.2024 14:02 Ответить
А шо ви від кацапа очікували в полоні? Всі рАскаіваюЦЦА і сАжАльєют...
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09.01.2024 14:02 Ответить
Ну от тепер полоненому кацапу Україна вставить зуби і всуне в них чогось погризти... А українським пенсіонерам що натомість?
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09.01.2024 14:07 Ответить
Настоящий освобздитель. Спецура "Фігнер". Такой кожу с живого срежет.
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09.01.2024 14:09 Ответить
С такими рожами и ставят на первую линию, чтобы украинцев пугать... 👹🤖👿
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09.01.2024 14:18 Ответить
Народилось воно випадково,прожило життя незрозуміло навіщо,і згине як хробак
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09.01.2024 14:28 Ответить
Двійник путіна...
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09.01.2024 14:26 Ответить
російський генотип.
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09.01.2024 14:40 Ответить
Накой *** ты в военкомат пошёл, старый бомжеватого вида алкаш ? Бабка сдала за 200 тысяч ?
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09.01.2024 14:43 Ответить
Её парень вернулся из армейки домой
И её пригласил он на ларёк с шаурмой..
- "Я ждала тебя Зая, и верна лишь тебе одному"..
Он ответил - "Не знаю.." продолжая есть шаурму..
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09.01.2024 14:46 Ответить
посмотришь на этих штопанных контрацептивов, такие все бедные, несчастные а взять дубину и на маЦковию слабо....пригожин с 20 тысячами урок решил пойти так ботаксный Педофил не успевал памперсы менять с золотовым, а этих баранов 120 лямов....
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09.01.2024 15:03 Ответить
Біовідходи.
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09.01.2024 15:04 Ответить
Судя по сему у него рот в окопе не закрывался , ему не так воевать как попи*деть , и вот шанс , прям в камеру, наболело. Идиот со стажем.
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09.01.2024 15:12 Ответить
везунчик, що сказати, а інших, що хотіли "денех", вже й собаки українські подоїдали.
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09.01.2024 15:18 Ответить
Судя по возрасту, это наверно уже генерал 😆
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09.01.2024 15:20 Ответить
Война против натуральных бомжей. Кто там рассказывал про крутую кац. армию, лишь бы себя оправдать.
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09.01.2024 15:35 Ответить
Скрепный высокодуховный орк.
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09.01.2024 15:53 Ответить
я ибу русский мир
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09.01.2024 16:08 Ответить
Сколько пленных не показывают почти нет лиц славянского типа.
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09.01.2024 17:22 Ответить
да я в курсе о той нерусси с болот московских, узкоглазых с степей азиатских, и монобровых хачей с гор.

скуяли они русские? они неруссь, урюки да кто угодно но они не русские.
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09.01.2024 19:12 Ответить
В мене одразу питання, і кому оце брат?
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09.01.2024 16:47 Ответить
чем их больше сдохнет, тем лучше
ибо мертвым деньги не нужны
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09.01.2024 16:53 Ответить
хорошо пряталась две недели путинская КРЫСА 🐭 ...
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09.01.2024 19:44 Ответить
 
 