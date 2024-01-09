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Оккупант о сдаче в плен: "Обстрелы, дроны летали постоянно. Без воды, без еды. В траншейке прятались. А потом пришел командир украинский". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины взяли в плен трех окупантов, которые почти две недели прятались на своей позиции, пытаясь выжить без еды и воды.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой один из них жалуется, что под угрозой нового тюремного срока подписал контракт, рассказывает об условиях службы в армии РФ и о том, как наконец сдался в плен.
Топ комментарии
+40 антон головаченко 80fb2fef
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+23 MrStepanovM
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+19 Василь Воробець
показать весь комментарий09.01.2024 12:59
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ВСЕ люди - сошедшая с ума обезьяна
но кацапы произошли от обезьяны скрещенной с прабабушкой кабаевой 🤡
евреи пошлт от аарона-гутана
грузины от шимпанидзе
а кацапы от гаврилы 🤡
Зовнішність буває оманлива.
Просто маразм з білою гарячкою трохи спізнились. Але фсьо будєт!
В диктатурах, на відміну від демократій, люди зовсім не рівні перед державою. Деякі мають від'ємну цінність. От як цей, наприклад.
Тепер годуй його до скону. росія не забере навіть за гроші.
як і зброї у них
не треба недооцінювати ворога
Каци, як римські легіони, воюють трьома лініями: щуриZ- мобікі- профі.
Не все так райдужно.
Не подібній погані солдати ЗСУ в полон потрапляють.
Взагалі цей матеріал в пості більше для того, щоб всі бачили як вони відносяться один до одного, що їм на своїх наплювати і кидають їх всіх як скот щоб тримати лінію фронту. Такий у них спосіб ведення війни і він спрацьовує - завалити кількістю, і самих не потрібних, як оці на фото, на передню лінію.
Та тому, що уZкому командованню таке чмо в буй не торохтіло. І вся "тайна вєлікая".
Здався це коли прийшов добровільно із піднятими руками!
А цей ховався два тижні як гробак.
Таких на місці ...!
не вилізли з тієї нори , мишей мабуть жерли 😠
Цікаво, яку райдіжну "альтернативу" вони розглядали для себе?
И её пригласил он на ларёк с шаурмой..
- "Я ждала тебя Зая, и верна лишь тебе одному"..
Он ответил - "Не знаю.." продолжая есть шаурму..
скуяли они русские? они неруссь, урюки да кто угодно но они не русские.
ибо мертвым деньги не нужны