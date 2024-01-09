В Хмельницком разоблачен мужчина, снимавший пролет российских дронов над городом, - СБУ. ВИДЕО

Разоблачен мужчина, снявший пролет российских БПЛА над жилыми районами Хмельницкого во время атаки 5 января.

Об этом сообщила пресс-служба управления СБУ Хмельнитчины, информирует Цензор.НЕТ.

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"Отснятый материал в режиме реального времени, с привязкой к местности "сбросил" в местный телеграм-канал, где сообщалось о направлении движения воздушных целей. Уже через несколько минут это видео подхватили российские паблики. Кремлевские пропагандисты "вещали", что в городе "гремят взрывы" и кичились, как рашисты портят жизнь украинцам", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что соцсети мониторят не только российские блоггеры-"военкоры", но и кадровые военные. Враги учитывают информацию из открытых украинских источников при планировании своих действий.

После общения со Службой безопасности Украины мужчина осознал, что в результате необдуманной публикации такого видео противник может получить много дополнительной информации, незаметной автору.

"СБУ в очередной раз напоминает о запрете снимать и обнародовать фото и видео последствий попаданий вражеских ракет и дронов и работы ПВО. Подобные публикации расцениваются как корректировка вражеского огня, за что предусмотрено наказание до 12 лет заключения", - говорится в сообщении.

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