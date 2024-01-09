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В Хмельницком разоблачен мужчина, снимавший пролет российских дронов над городом, - СБУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Разоблачен мужчина, снявший пролет российских БПЛА над жилыми районами Хмельницкого во время атаки 5 января.

Об этом сообщила пресс-служба управления СБУ Хмельнитчины, информирует Цензор.НЕТ.

"Отснятый материал в режиме реального времени, с привязкой к местности "сбросил" в местный телеграм-канал, где сообщалось о направлении движения воздушных целей. Уже через несколько минут это видео подхватили российские паблики. Кремлевские пропагандисты "вещали", что в городе "гремят взрывы" и кичились, как рашисты портят жизнь украинцам", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что соцсети мониторят не только российские блоггеры-"военкоры", но и кадровые военные. Враги учитывают информацию из открытых украинских источников при планировании своих действий.

После общения со Службой безопасности Украины мужчина осознал, что в результате необдуманной публикации такого видео противник может получить много дополнительной информации, незаметной автору.

"СБУ в очередной раз напоминает о запрете снимать и обнародовать фото и видео последствий попаданий вражеских ракет и дронов и работы ПВО. Подобные публикации расцениваются как корректировка вражеского огня, за что предусмотрено наказание до 12 лет заключения", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Снимал работу украинской ПВО и "охотился" на HIMARS: СБУ задержала российского информатора под Славянском. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+35
А Басалаєву з тим чортовим ДАСУ, які видали рашистам розташування всіх підприємств оборонки - коли буде викрито??!
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09.01.2024 15:13
+28
а в Києві не затримано чоловіка який парив армії яйці по 17 грн за штуку
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09.01.2024 15:09
+24
ДАСУ на чолі із каZапкою Басалаєвою, які злили у відкритий доступ адреси підприємств оборонки, після чого вони були знищені рашистськими ракетами, спецслужби не цікавить.
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09.01.2024 15:14
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ну, таке... довбойоби не скінчені....
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09.01.2024 15:08 Ответить
а в Києві не затримано чоловіка який парив армії яйці по 17 грн за штуку
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09.01.2024 15:09 Ответить
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09.01.2024 15:15 Ответить
А Басалаєву з тим чортовим ДАСУ, які видали рашистам розташування всіх підприємств оборонки - коли буде викрито??!
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09.01.2024 15:13 Ответить
не на часі!!!
бо ето нє то!!!
ето другоє!!!
хоча цей пісдюк, гандон і має сісти....
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09.01.2024 15:17 Ответить
Так само як і подоляку з хламідією.
Але судять Червінського, мразі.
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09.01.2024 16:01 Ответить
так она с мусорами из одного корыта жрёт, её за что ?
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09.01.2024 17:30 Ответить
ДАСУ на чолі із каZапкою Басалаєвою, які злили у відкритий доступ адреси підприємств оборонки, після чого вони були знищені рашистськими ракетами, спецслужби не цікавить.
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09.01.2024 15:14 Ответить
Тобто, замість реального покарання, лише поспілкувався з СБУ і усвідомив, що діяв необдумано? А до цього, воно жило в вакуумі та уявлення не мало, що знімати та викладати подібний контент заборонено, хоча про це попереджали на кожному кроці, практично щодня? Брехня - це рашистський корегувальник, який добре знав, що робив. Через таке бидло я та чимало інших людей втратили житло, а це мурло відео рашистам знімає поки наша безхребетна влада не здатна його покарати належним чином.
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09.01.2024 15:16 Ответить
заборона знімати та оприлюднювати фото та відео наслідків влучань ворожих ракет і дронів та роботи ППО. Нема нічого про політ!
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09.01.2024 15:27 Ответить
якби він зняв тільки проліт у небі, то було б не суттєво. Але в кадр попадали будівлі, по яким можна робити прив'язку.
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09.01.2024 20:01 Ответить
НУ ТОЙ ЩО?!!
Він же НЕ роботу нашого ППО знімав?
А рашистам це відео до одного місця!
У них в дронах давно наші GSM-сімки встановлені.
СБУ не бажає пошукати відкіля беруться ці сімки, як переправляються на Рашку, як працюють і чи варто їх якось шукати, відстежувати та блокувати?
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09.01.2024 15:21 Ответить
На кануне войны, когда необходимо было готовится, мобилизовать все ресурсы на защиту, тем не менее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявлял, что США сеют панику по поводу нападения России на Украину. То есть фактически дезинформировал население Украины, не делал ничего для защиты Украины, фактически помогал врагам. И ничего, жив, здоров, никто его не привлекает и дальше ничего не делает на своем посту для защиты Украины.
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09.01.2024 15:22 Ответить
Жодного, такого «невинного любителя хайпу», так і не повішено, перед міськРадою за смерть та відкриту допомогу окупантам *****, УБИВАТИ УКРАЇНЦІВ !!
Стефанчук-зеленський-шмигаль, навіть за 2 роки, кривавої 10-річної війни, жодних ЗМІН до законодавства, так і не внесли не внесли!!
Співпадіння чи навмисне саботування …
Тому, що БЕЗКАРНІСТЬ, отих фотопідтверджень зроблених Арахамія та їм подібним, у Яворові чи на держпідприємствах ВПК, спонукають за аналогією, до таких же дій, агентуру московитів в Україні!
А керівництво СБУ ДБР Генпрокурор разом з Шмигалем тільки очима лупає на синє око ЗМІ! А що ми зробимо…, факти є, смердить добряче, усімвсе розуміють, але ж…
Можливо, вони свідомо спонукають Українців до прямого виконання ст 17 Конституції України!?!?! Бо в Україні, кривава московськавійна!
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09.01.2024 15:24 Ответить
Коли у служб немає реальних досягнень, а звітувати щось потрібно - з'являться ось таки до_бування до населення та ось такі статті.
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09.01.2024 15:26 Ответить
Він усвідомив!!!! Це його треба ,,усвідомити" надовго, якщо не назавжди!
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09.01.2024 15:31 Ответить
Чому ніяк неможуть ВИКРИТИ ТИХ РОЗМІНОВУВАЧІВ-МИРОТВОРЦІВ які здали кацапам південь України тут і проводити пошукові дії непотрібно?
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09.01.2024 15:36 Ответить
в кожному місті дофіга запроданців
отримував свої 30 срібняків
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09.01.2024 15:38 Ответить
не той випадок. Просто дурень.
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09.01.2024 20:03 Ответить
ухилянта пришиють до гадалки не ходи
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09.01.2024 15:43 Ответить
А що кацапи не знали де летять їхні безпілотники?
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09.01.2024 15:56 Ответить
непредсказуєма траекторія
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09.01.2024 18:59 Ответить
Брєдятина. Заборонено знімати наслідки прильоту кацапських ракет і бпла на місцевості.
Знімати проліт не заборонено.
Колись навіть просили знімати проліт і скидувати у спеціальний чат.
Хмельницькому УСБУ нема, чим занятись?
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09.01.2024 15:59 Ответить
він скинув не в спеціальний чат а на широку публіку. Ради хайпу. ну от тепер отримав хайп.
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09.01.2024 19:00 Ответить
А що кацапські ракети вже не можна знімати?
він же не знімав роботу ППО,не знімав наслідків влучань!
Чому в Києві можна було знімати,як ракета кацапська падала в Дніпро,а тут не можна?
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09.01.2024 21:39 Ответить
Від початку війни сили ППО збили над областю понад два десятки ракет: мешканцям нагадують про чат-бот «ШОСЬ ЛЕТИТЬ»

27 квітня 2022 р., Новини. Прес-служба Львівської ОДА
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09.01.2024 16:04 Ответить
Сербський найманець російських військ снайпер Деян Беріч поскаржився на командування 119-го парашутно-десантного полку, де служать іноземні найманці. Сам Деян Берич відомий тим, що вербував своїх земляків до російської армії.
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09.01.2024 16:10 Ответить
фсбу нечем заняться ....
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09.01.2024 17:31 Ответить
Ніде не чув про заборону знімати того, що десь щось летить.
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09.01.2024 18:42 Ответить
Прольоти ракет постійно викладали.Правда,то ракети були.
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09.01.2024 19:25 Ответить
 
 