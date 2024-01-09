В Хмельницком разоблачен мужчина, снимавший пролет российских дронов над городом, - СБУ. ВИДЕО
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Разоблачен мужчина, снявший пролет российских БПЛА над жилыми районами Хмельницкого во время атаки 5 января.
Об этом сообщила пресс-служба управления СБУ Хмельнитчины, информирует Цензор.НЕТ.
"Отснятый материал в режиме реального времени, с привязкой к местности "сбросил" в местный телеграм-канал, где сообщалось о направлении движения воздушных целей. Уже через несколько минут это видео подхватили российские паблики. Кремлевские пропагандисты "вещали", что в городе "гремят взрывы" и кичились, как рашисты портят жизнь украинцам", - говорится в сообщении.
В СБУ подчеркнули, что соцсети мониторят не только российские блоггеры-"военкоры", но и кадровые военные. Враги учитывают информацию из открытых украинских источников при планировании своих действий.
После общения со Службой безопасности Украины мужчина осознал, что в результате необдуманной публикации такого видео противник может получить много дополнительной информации, незаметной автору.
"СБУ в очередной раз напоминает о запрете снимать и обнародовать фото и видео последствий попаданий вражеских ракет и дронов и работы ПВО. Подобные публикации расцениваются как корректировка вражеского огня, за что предусмотрено наказание до 12 лет заключения", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
бо ето нє то!!!
ето другоє!!!
хоча цей пісдюк, гандон і має сісти....
Але судять Червінського, мразі.
Він же НЕ роботу нашого ППО знімав?
А рашистам це відео до одного місця!
У них в дронах давно наші GSM-сімки встановлені.
СБУ не бажає пошукати відкіля беруться ці сімки, як переправляються на Рашку, як працюють і чи варто їх якось шукати, відстежувати та блокувати?
Стефанчук-зеленський-шмигаль, навіть за 2 роки, кривавої 10-річної війни, жодних ЗМІН до законодавства, так і не внесли не внесли!!
Співпадіння чи навмисне саботування …
Тому, що БЕЗКАРНІСТЬ, отих фотопідтверджень зроблених Арахамія та їм подібним, у Яворові чи на держпідприємствах ВПК, спонукають за аналогією, до таких же дій, агентуру московитів в Україні!
А керівництво СБУ ДБР Генпрокурор разом з Шмигалем тільки очима лупає на синє око ЗМІ! А що ми зробимо…, факти є, смердить добряче, усімвсе розуміють, але ж…
Можливо, вони свідомо спонукають Українців до прямого виконання ст 17 Конституції України!?!?! Бо в Україні, кривава московськавійна!
отримував свої 30 срібняків
Знімати проліт не заборонено.
Колись навіть просили знімати проліт і скидувати у спеціальний чат.
Хмельницькому УСБУ нема, чим занятись?
він же не знімав роботу ППО,не знімав наслідків влучань!
Чому в Києві можна було знімати,як ракета кацапська падала в Дніпро,а тут не можна?
27 квітня 2022 р., Новини. Прес-служба Львівської ОДА