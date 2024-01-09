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Оккупант жалуется на украинских воинов: "Атаковали дроном с зажигательной смесью. Все сгорело – вещи, оружие, документы и боеприпасы". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупант пожаловался в сети на украинских воинов, которые сожгли его блиндаж вместе с оружием, боеприпасами, документами и личными вещами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с жалобой "погорельца", на которой он просит о помощи, опубликована в соцсетях.

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Топ комментарии
+32
Погорільці ******.
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09.01.2024 15:44
+27
Пробухали свої шмотки і зброю сусідському підрозділу, а потім підпалили пустий бліндаж або просто розводять лохів на допомогу
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09.01.2024 15:48
+21
Звертається до воїнів ЗСУ , просить ,щоб помогли , т.є. ********* їх в м`ясо ,щоб не мучились без документов
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09.01.2024 16:00
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Погорільці ******.
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09.01.2024 15:44 Ответить
Звертається до воїнів ЗСУ , просить ,щоб помогли , т.є. ********* їх в м`ясо ,щоб не мучились без документов
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09.01.2024 16:00 Ответить
документы сгорели - учасника боевых не дадут - не жилец короче 🤡
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09.01.2024 18:35 Ответить
А кого він жалісно просить про допомогу , притирок
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09.01.2024 16:02 Ответить
Хай подякує що живим залишився! Їх танкістам і вогнеметникам щастить не так часто!
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09.01.2024 16:05 Ответить
стисло, влучно, ємно!
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09.01.2024 16:21 Ответить
Краще б ви згоріли мразі, а речі залишились!
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09.01.2024 17:34 Ответить
не зовсім вдала атака...залишились свідки))
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09.01.2024 15:47 Ответить
Що ж ти то Ванька не згорів?
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09.01.2024 15:47 Ответить
Гыгыгы!!!
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09.01.2024 15:47 Ответить
Пуля тебе в дурную башку только поможет
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09.01.2024 15:47 Ответить
Пробухали свої шмотки і зброю сусідському підрозділу, а потім підпалили пустий бліндаж або просто розводять лохів на допомогу
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09.01.2024 15:48 Ответить
Кусок хлеба отнимаешь, только же хотел это пропечатать. Врёт же скот нагло, от зажигательной горит так, что деревья верхушками чернеют! А тут трещит как керосинку бухте перевернули. Лучше бы угорели утырки, и форма новье. Врёт нагло, вряд-ли он с того курятника.
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09.01.2024 16:21 Ответить
Брешеш, псино. Сам спалив по сінькє, а "хохли" винні. Документи згоріли? Користуйся шансом, прикидайся цивільним та тікай в родниє іпєня.
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09.01.2024 15:48 Ответить
готовся к земле...туварыш млять
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09.01.2024 15:49 Ответить
а що треба було каструлю борща, самогону і сала причепити до дрона, щоб посвяткували?
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09.01.2024 15:50 Ответить
А коли його грохнуть,то він встане з ями та скаже "памагітє,нас убілі"?
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09.01.2024 15:52 Ответить
Владимир Путин предложил жителям россии, оставшихся без отопления домов, отправиться на фронт, там, добавил он, "сейчас очень жарко".
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09.01.2024 15:53 Ответить
Два унитаза, три стиральные машины, импортные...
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09.01.2024 15:55 Ответить
Пара лаптей. Три пары…
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09.01.2024 16:08 Ответить
Смерть кацапам. Горить ссуки в аду скотьске племя
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09.01.2024 15:56 Ответить
це до кого він звертається до Мадяра ? Роберт повтори будь ласка !
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09.01.2024 15:59 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼 всё сгорело на....й
у кацапа !!
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09.01.2024 15:59 Ответить
Зудумайся, тупорилий, ЩО ТИ ТУТ РОБИШ????????
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09.01.2024 15:59 Ответить
Мля, не стыдно жаловаться, у вас тут поселки замерзают без отопления, а он сидит в теплых блиндажах...
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09.01.2024 16:00 Ответить
"всё, что награблено непосильным трудом, всё ж сгорело! два унитаза, две стиралки, две сушилки,.."
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09.01.2024 16:01 Ответить
В спортлото поскаржся, або в лігу захисту лбгт.
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09.01.2024 16:01 Ответить
Чистенька морда, чистенька форма, абсолютно не видно слідів від вибуху, всі колоди на місці і даже дрібні гілки на перекритті.
Як казав К. С. Станіславський, - Не вірю! -
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09.01.2024 16:02 Ответить
Та якби там дрон прилетів то сиділи би вони в землі а не на повний зріст відоси знімали. Але для насіленія піде, повірять.
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09.01.2024 16:07 Ответить
Мы сами не местные...
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09.01.2024 16:04 Ответить
Треба допомогти ще декількома дронами, тільки вже зі шрапнелькою. Тим більше, без броні/касок їм буде весело )
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09.01.2024 16:08 Ответить
Ага! Все , що награбовано непосильною працею?
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09.01.2024 16:10 Ответить
Na kaleni , ***** , na kaleni ...
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09.01.2024 16:12 Ответить
Все погібло три порцегара,три магнітофона все все шо нажил.....)
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09.01.2024 16:13 Ответить
Помогти здохнути кацапам смердячим!
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09.01.2024 16:15 Ответить
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09.01.2024 16:17 Ответить
так вєдь путін сказал, что всьо єсть у воінов.... нічего не надо
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09.01.2024 16:23 Ответить
Я думалащо скаже допоможіть будь ласка, не кидай з дронів запальними бомбочками))
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09.01.2024 16:36 Ответить
Хулиганы однако.
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09.01.2024 17:05 Ответить
Зате ж тепло. Тобі не вгодиш. Грійся, поки є можливість.
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09.01.2024 17:44 Ответить
"Пагіблі всье...лічнийе вьещі".Чьтота сдьесь ні то.
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09.01.2024 17:51 Ответить
Занадто чистий,як для погорільця
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09.01.2024 17:59 Ответить
Добре,допоможемо,чекайте інший дрон і готуйте пакети.
Слава Україні!!!
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09.01.2024 18:02 Ответить
"Помогите пожалуйста!" Мразь и ничтожество.
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09.01.2024 18:43 Ответить
За двадцать минут до сьемки - "Сан Саныч, червонец давай - керосинку покупать надо!" (с)
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09.01.2024 18:46 Ответить
старый пид...р а туда-же за белой ладой
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09.01.2024 19:27 Ответить
Как говорится без бумажки ты букашка?

ДРОН НА АЗС ПОЛЕТЕЛ , СЕЙЧАС ВЕРНЕТСЯ ИУДА

«Без бумажки - ты букашка, а с бумажкой - ты Г...НДОН!»
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09.01.2024 19:33 Ответить
Окупант скаржиться на українських воїнів: "Атаковали дроном с зажигательной смесью. Все сгорело - вещи, оружие, документы и боеприпасы" Джерело: https://censor.net/ua/v3466527

В суд подай дебіл 🤣
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09.01.2024 19:47 Ответить
"погибли все личные вещи..."
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09.01.2024 20:06 Ответить
кажи куди вишлемо чорні пакети
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09.01.2024 20:14 Ответить
Судячи по його накрохмаленому одязі і берцям, ця тварюка там не мешкала. Мабуть якесь начхальство.
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09.01.2024 20:30 Ответить
..за то было тепло мокшанскому выродку....
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09.01.2024 21:21 Ответить
Так уже помогли - чего ж вы не сдохли с первого раза? Ну ок, поможем ещё раз...
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10.01.2024 13:37 Ответить
 
 