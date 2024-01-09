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Оккупант жалуется на украинских воинов: "Атаковали дроном с зажигательной смесью. Все сгорело – вещи, оружие, документы и боеприпасы". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупант пожаловался в сети на украинских воинов, которые сожгли его блиндаж вместе с оружием, боеприпасами, документами и личными вещами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с жалобой "погорельца", на которой он просит о помощи, опубликована в соцсетях.
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+32 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий09.01.2024 15:44
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у кацапа !!
Як казав К. С. Станіславський, - Не вірю! -
Слава Україні!!!
ДРОН НА АЗС ПОЛЕТЕЛ , СЕЙЧАС ВЕРНЕТСЯ ИУДА
«Без бумажки - ты букашка, а с бумажкой - ты Г...НДОН!»
В суд подай дебіл 🤣