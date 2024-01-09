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Украинский беспилотник атакует "Урал" с оккупантами: антидронщик с РЭБ-ружьем оказался беспомощным. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские военные неспособны обезопасить себя от украинских дронов, даже если располагают необходимыми средствами радиоэлектронной борьбы.
Об этом рассказал украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко, опубликовав видео, которое об этом свидетельствует, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сначала военные Сил обороны уничтожили российскую боевую машину пехоты, после чего для эвакуации выживших захватчиков туда прибыл грузовик Урал.
"На Урале был и антидронщик с РЭБ-ружьем, который должен был их прикрывать от дронов. Ну и один из ваших дронов в этого антидронщика в Урале и прилетел", - рассказал Стерненко, комментируя кадры с ликвидацией оккупанта.
Топ комментарии
+17 AbOriginal_UA
показать весь комментарий09.01.2024 17:16
+16 Hanka Panyanka
показать весь комментарий09.01.2024 17:00
+11 степан степаненко a38d65a1
показать весь комментарий09.01.2024 17:05
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Весь размазанный по шине...
Потрібно робити дрони, які будуть самостійно наводитися на працюючі антидронові засоби!
Варто спробувати звичайні мисливські рушниці , які стріляють картеччю .