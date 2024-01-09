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Украинский беспилотник атакует "Урал" с оккупантами: антидронщик с РЭБ-ружьем оказался беспомощным. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские военные неспособны обезопасить себя от украинских дронов, даже если располагают необходимыми средствами радиоэлектронной борьбы.

Об этом рассказал украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко, опубликовав видео, которое об этом свидетельствует, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сначала военные Сил обороны уничтожили российскую боевую машину пехоты, после чего для эвакуации выживших захватчиков туда прибыл грузовик Урал.

"На Урале был и антидронщик с РЭБ-ружьем, который должен был их прикрывать от дронов. Ну и один из ваших дронов в этого антидронщика в Урале и прилетел", - рассказал Стерненко, комментируя кадры с ликвидацией оккупанта.

Смотрите также: Оккупант жалуется на украинских воинов: "Атаковали дроном с зажигательной смесью. Все сгорело – вещи, оружие, документы и боеприпасы". ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
Антидронщик на машине -
Весь размазанный по шине...
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09.01.2024 17:16
+16
може в нього батарейка сіла..., на морозі таке буває, тому треба донатити, поки в МО дивуються нашим розкраденим мільярдам...
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09.01.2024 17:00
+11
чарівна паличка не допомогла. Іконою треба махати, чи хоругвою
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09.01.2024 17:05
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може в нього батарейка сіла..., на морозі таке буває, тому треба донатити, поки в МО дивуються нашим розкраденим мільярдам...
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09.01.2024 17:00 Ответить
чарівна паличка не допомогла. Іконою треба махати, чи хоругвою
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09.01.2024 17:05 Ответить
іконою з )уйлом чи гундяєм тре махати..З гундяєм ікони в двох діапазонах працюють
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09.01.2024 20:15 Ответить
Гарно свиней підсмажили. Браво нашим Воїнам.
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09.01.2024 17:05 Ответить
Рушниця була а) з розрядженим акумулятором (на холоді сідають швидше) б) в іншому діапазоні, аніж наш дрон.
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09.01.2024 17:10 Ответить
в) антидронщик - dpочиv...
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09.01.2024 17:18 Ответить
Ракетами поражают оналоговнетные противоракетные комплексы. Дронами хреначат по антидронщику. Вторая армия мира, **** 😁
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09.01.2024 17:14 Ответить
Антидронщик на машине -
Весь размазанный по шине...
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09.01.2024 17:16 Ответить
От якби антидронова рушниця мала багнет, був би шанс…
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09.01.2024 17:16 Ответить
І взагалі...
Потрібно робити дрони, які будуть самостійно наводитися на працюючі антидронові засоби!
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09.01.2024 20:58 Ответить
Та цих кацапів чекає ще одна неприємність - квитків на концерт кабздона вже не має ...
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09.01.2024 17:24 Ответить
А скільки наших солдатів від дронів кожний день вражених, може як би оприлюднювали, жінки не сиділи мовчки, а то почітаєшь волонтерські блоги, як в хамер прилетів, 3- 300, одному руки відірвали. І ніхто за дрони Залужному не каже за пікапи, шо їздить ні на чем.
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09.01.2024 17:32 Ответить
То не Залужному треба казати, а МО і Зеленському. Саме вони повинні забезпечувати ЗСУ всім необхідним.
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09.01.2024 17:46 Ответить
Таке придумав,який зеленський? То до його керівника ермака треба,а він не зможе бо в кремлі дозвіл не дадуть
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09.01.2024 17:59 Ответить
Не завжди пристрої РЕБ спрацьовують . У нас до речі теж .
Варто спробувати звичайні мисливські рушниці , які стріляють картеччю .
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09.01.2024 17:39 Ответить
А що кошти підлеглого ермака,який видає себе за президента,наближають?
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09.01.2024 17:57 Ответить
С жалобамі і прєдложєніямі,обращатся к ЗСУ
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09.01.2024 18:01 Ответить
АНТИДРОНОВОЕ - РУЖЬЕ ПРИТЯГИВАЕТ РАСПЛАТУ 👌
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09.01.2024 19:23 Ответить
Довбні страшно те що в уралі і кілька людей вже антидронова рушниця є ДУМАЙТЕ
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10.01.2024 07:36 Ответить
Антидронщика укачало на ухабах и тут нежданчик прилетел немного .подогрел и привел в чуство замерзших пассажиров урала
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10.01.2024 10:12 Ответить
Pixies таки зайшло кацапам)))!!!
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10.01.2024 14:36 Ответить
 
 