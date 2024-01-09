Оккупант машет руками и дергает ногами после точного сброса боеприпаса. ВИДЕО

Операторы украинского беспилотника метко сбросили боеприпас на шедшего по снежному полю оккупанта. Нашим защитникам удалось ликвидировать россиянина: перед смертью захватчик бился в конвульсиях.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

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