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Оккупант машет руками и дергает ногами после точного сброса боеприпаса. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Операторы украинского беспилотника метко сбросили боеприпас на шедшего по снежному полю оккупанта. Нашим защитникам удалось ликвидировать россиянина: перед смертью захватчик бился в конвульсиях.
Соответствующее видео было опубликовано в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.
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+35 Dust
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+31 Olena Teslenko
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+26 Fjall_Raven
показать весь комментарий09.01.2024 18:08
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Пожалуйста, подождите...
дивишся, отримуєш задоволення, мозги перемикаються що й нашим хлопцям
дуже важко і ця ібуча музика...
накуя??????
Єслі жив пока ісчщьо!) -- гімнастика!,,),,
Землю? печально,що не зміг сказати
последнеє слово подяки путіну...
- Хахлы, суки! Не ******* на сваём "Цензаре"! Как я магу "дрыгать нагами" - если ани у меня перибитыя-а-а-а!!!"
І так - до самого кінця...
що кожний третій срюський ,
такий же довбой@б та ублюдок ,
як і перший 👍🏼👍🏼👍🏼
Об этом официально сообщает местная администрация. Андрей родился и жил в Урюпинске, здесь же окончил гимназию и получил профессиональное образование в урюпинском центре профобучения.
Мужчина отслужил срочную службу в Чеченской республике, был ветераном боевых действий, имел ранение.
Источник: https://bloknot-volgograd.ru/news/volgogradskiy-mobilizovannyy-granatometchik-andrey-1683660
Дивився, сміявся та плакал!
Таке гарне відео так кумедно дрига та маха кінцівками. Мені сподобалось. От би мамка його, свого сина, побачила, мабуть теж риготала.
- С ногами хорошо, без ног плохо!
під уабздона
Пацан дєлаєт зарядку!
- Маня! Ты чаво рыдашь?
- Ой! Какая же я дура-а-а! Надо было Ваньку давно атправить ваевать! Уже-бы давно убили, и мы "мульйоны" палучили да бухали-бы! А сейчас мобилизуют и хрен заплатят, если на вайне убьют!
Ну, тепер, він може і На Берлін, за меркельшами…
Сруськай мір *****, на чорноземах Мирної України!!
Слава Україні
"Хорошо! Всё будет хорошо!
Всё будет хорошо, я это знаю, знаю!
Хорошо! Всё будет хорошо!
Ой чувствую я, девки, загуляю до субботы точно!
Хорошо! Всё будет хорошо!
Всё будет хорошо, я это знаю!
Хорошо! Всё будет хорошо!
Ой чувствую я, девки, загуляю, ой загуляю"
Ну её в болото,
Прожил я, как поганка,
А мне летать, а мне летать,
А мне летать охота.
Напишуть що побилися п"яні учасники СВО - так це ж "дискредитация рассийскай армии" "Падрыв блаародных целей СВО" І століття тому так п"яні "манчжурці" те саме ліпили становому приставу на "розборках" - "Я за царя-батюшку и за Рассею кровь праливал! А он меня "маньчжурскай сволачью" абазвал!"
А так - ще й працюють на "сплачение народа перед угрозай безапаснасти Рассии" Адже можна в будь-який момент "призначить" малозначну сторону конфлікту" "инастранным шпиёном"!
без яєць