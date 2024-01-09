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армия РФ (15376) война (46847) ликвидация (1942) дроны (2111)

Оккупант машет руками и дергает ногами после точного сброса боеприпаса. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Операторы украинского беспилотника метко сбросили боеприпас на шедшего по снежному полю оккупанта. Нашим защитникам удалось ликвидировать россиянина: перед смертью захватчик бился в конвульсиях.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Украинский беспилотник атакует "Урал" с оккупантами: антидронщик с РЭБ-ружьем оказался беспомощным. ВИДЕО
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Топ комментарии
+35
мозги при народженні
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09.01.2024 18:20
+31
Щоб вони усі так здихали!
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09.01.2024 18:14
+26
"монументальное полотно - окупант разбрасывает облигации *********** займа!" ))
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09.01.2024 18:08
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Танцор Діско..
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09.01.2024 18:07 Ответить
Шось у нього відірвало?
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09.01.2024 18:17 Ответить
мозги при народженні
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09.01.2024 18:20 Ответить
ні, це нижній брейк
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09.01.2024 18:31 Ответить
це вже якийсь задній...
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09.01.2024 19:23 Ответить
так вони ж задньоприводні
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09.01.2024 19:53 Ответить
ну це навіть не оговорюється!
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09.01.2024 20:08 Ответить
а я би заборонив ***** цей музичний супровід
дивишся, отримуєш задоволення, мозги перемикаються що й нашим хлопцям
дуже важко і ця ібуча музика...
накуя??????
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09.01.2024 19:42 Ответить
Похоронний марш
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10.01.2024 01:02 Ответить
Схоже, кабздон вирішив замовити підтанцьовку. Перший пішов.
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09.01.2024 20:08 Ответить
Міцного здоров'я та щастя.
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09.01.2024 18:08 Ответить
"монументальное полотно - окупант разбрасывает облигации *********** займа!" ))
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09.01.2024 18:08 Ответить
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09.01.2024 18:19 Ответить
Общєукрепляющая, з ранку Атрєзвляющая,
Єслі жив пока ісчщьо!) -- гімнастика!,,),,
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09.01.2024 18:10 Ответить
Дочкамимо проходила,спрашивает-"Папа, он ангела делает?"
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09.01.2024 18:11 Ответить
Чисто тобі бєлая *******.
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09.01.2024 18:12 Ответить
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09.01.2024 18:13 Ответить
Щоб вони усі так здихали!
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09.01.2024 18:14 Ответить
Кацапів чекає смерть на українській землі 🤬
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09.01.2024 18:17 Ответить
Отримав звіздюлину, ще й брейк-данс влаштував!!!!
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09.01.2024 18:19 Ответить
Х**лу на**ать.
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09.01.2024 18:19 Ответить
Яка безглузда смерть...чого ти ліз на нашу
Землю? печально,що не зміг сказати
последнеє слово подяки путіну...
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09.01.2024 18:21 Ответить
А где звук, може он шота сказать хочет?
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09.01.2024 18:22 Ответить
ілі напісАть
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09.01.2024 19:32 Ответить
С писалками у него напряг явный - он их никак в купу не соберет.)
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09.01.2024 21:06 Ответить
Він кричить:
- Хахлы, суки! Не ******* на сваём "Цензаре"! Как я магу "дрыгать нагами" - если ани у меня перибитыя-а-а-а!!!"
І так - до самого кінця...
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10.01.2024 09:44 Ответить
Брейк -данс перед здохом! Земля бетоном!
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09.01.2024 18:25 Ответить
То він оператору дрона подякувати хотів.
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09.01.2024 18:29 Ответить
Хотел на снегу "ангела" сделать!
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09.01.2024 18:31 Ответить
Таке б на мокшандії по центральному телевізору транслювати))) або скрізь, в якості реклами))
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09.01.2024 18:32 Ответить
Британські вчені довели ,
що кожний третій срюський ,
такий же довбой@б та ублюдок ,
як і перший 👍🏼👍🏼👍🏼
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09.01.2024 18:36 Ответить
здох від ангіни.
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09.01.2024 18:37 Ответить
Та ні. У кацапотварюк в інтернетресурсах помітив таке гімно:В Урюпинске Волгоградской области жители простятся с земляком Андреем Ращупкиным.

Об этом официально сообщает местная администрация. Андрей родился и жил в Урюпинске, здесь же окончил гимназию и получил профессиональное образование в урюпинском центре профобучения.

Мужчина отслужил срочную службу в Чеченской республике, был ветераном боевых действий, имел ранение.
Источник: https://bloknot-volgograd.ru/news/volgogradskiy-mobilizovannyy-granatometchik-andrey-1683660
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09.01.2024 18:39 Ответить
мабуть кричить слава путєну
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09.01.2024 18:45 Ответить
Епічне відео. Треба максимально розповсюдити на орківських сайтах.
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09.01.2024 18:47 Ответить
Я плакал, панове.
Дивився, сміявся та плакал!
Таке гарне відео так кумедно дрига та маха кінцівками. Мені сподобалось. От би мамка його, свого сина, побачила, мабуть теж риготала.
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09.01.2024 18:49 Ответить
Бач, який не задоволений, бо обіцяли що з квітами зустрічатимуть.
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09.01.2024 18:50 Ответить
- Доктор, у меня с ногами плохо.
- С ногами хорошо, без ног плохо!
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09.01.2024 18:50 Ответить
Він кричить "Спасиба путен, что я не спился!"
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09.01.2024 18:51 Ответить
ТАКИЕ ВИДОСЫ НАДО ХАКЕРАМ НА НТВ ПОКАЗЫВАТЬ 📺
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09.01.2024 19:02 Ответить
танцор діско
під уабздона
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09.01.2024 19:06 Ответить
Скажи еще спасиба ,что живой....
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09.01.2024 19:18 Ответить
Ляльковий театр одного актора. карлік за цього арлекіна грошей і ладу не дасть. Прогиб не зараховано по причині малої рухомості нижніх кінцівок.
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09.01.2024 19:19 Ответить
птица петухРУ хочет улететь на юг
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09.01.2024 19:23 Ответить
Ручкі, ножкі по порядку -
Пацан дєлаєт зарядку!
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09.01.2024 19:28 Ответить
В темі, де алєнєвод сказав про дрони була купа зрадоботів, а тут їх нікого нема. Кіно не подобається?
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09.01.2024 19:43 Ответить
он наверное также счастлив как жены которые смотрели на лошадей пуйла
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09.01.2024 19:46 Ответить
Не "жёны" - а "вдовы" "Жёны" зараз цікавляться іншими речами

- Маня! Ты чаво рыдашь?
- Ой! Какая же я дура-а-а! Надо было Ваньку давно атправить ваевать! Уже-бы давно убили, и мы "мульйоны" палучили да бухали-бы! А сейчас мобилизуют и хрен заплатят, если на вайне убьют!

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10.01.2024 09:56 Ответить
Радіє!
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09.01.2024 19:52 Ответить
Сильный приход поймал !
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09.01.2024 19:54 Ответить
Ніякими ногами він вже не дригає - їх відірвало, принаймні, одну з них. Заголовок по дебільному написано
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09.01.2024 19:57 Ответить
Перебиті десь посередині гомілок...
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10.01.2024 09:58 Ответить
фристайло, мака мака фо
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09.01.2024 20:07 Ответить
"Я внутренне пою и внутренне танцую!" (с)
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09.01.2024 20:16 Ответить
Він у захваті, йому це подобається…
Ну, тепер, він може і На Берлін, за меркельшами…
Сруськай мір *****, на чорноземах Мирної України!!
Слава Україні
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09.01.2024 20:26 Ответить
Надо было под эту озвучку:

"Хорошо! Всё будет хорошо!
Всё будет хорошо, я это знаю, знаю!
Хорошо! Всё будет хорошо!
Ой чувствую я, девки, загуляю до субботы точно!
Хорошо! Всё будет хорошо!
Всё будет хорошо, я это знаю!
Хорошо! Всё будет хорошо!
Ой чувствую я, девки, загуляю, ой загуляю"
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09.01.2024 20:33 Ответить
Йети, ***....
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09.01.2024 20:41 Ответить
Не правда, ногами не дригає бо вже нема чим дригати.
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09.01.2024 20:43 Ответить
Эх, жизнь моя - жестянка,
Ну её в болото,
Прожил я, как поганка,
А мне летать, а мне летать,
А мне летать охота.
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09.01.2024 20:48 Ответить
мертвым кацапам деньги не нужны
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09.01.2024 21:15 Ответить
це вже перші зародки громадянської війни, чи просто на кацапії cvолоти більше стало?
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09.01.2024 21:18 Ответить
Читаю я подібні пости і згадую спогади підполковника Генерального штабу російської імператорської армії Мартинова та штабс-капітана Свєчіна про наслідки російсько-японської війни 1905 року Так там було спокійніше - солдати-ветерани стикалися лише зі зневагою з боку людей А зараз їх уже Б"ЮТЬ!
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10.01.2024 10:05 Ответить
річ у тому, що це не прояв зневаги до учасників війни в Україні, а звичайні бійки поміж кацапів, серед яких статистично стає більше виживших у війні. Просто у новинах не пишуть, що побились між собою "учаснікі сво", або що побились між собою "нє учаснікі сво". У своїй масі переважно всі кацапи однакові.
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10.01.2024 13:30 Ответить
Так тоді ж було те саме! Я пишу про те ЯК це подається у ЗМІ! Тут у кацапів - звичайний "цугцванг"
Напишуть що побилися п"яні учасники СВО - так це ж "дискредитация рассийскай армии" "Падрыв блаародных целей СВО" І століття тому так п"яні "манчжурці" те саме ліпили становому приставу на "розборках" - "Я за царя-батюшку и за Рассею кровь праливал! А он меня "маньчжурскай сволачью" абазвал!"
А так - ще й працюють на "сплачение народа перед угрозай безапаснасти Рассии" Адже можна в будь-який момент "призначить" малозначну сторону конфлікту" "инастранным шпиёном"!
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10.01.2024 13:45 Ответить
у цьому році чекаю на расії новий закон у КК, який посилює покарання за дії або образу "учасніка сво".
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10.01.2024 13:55 Ответить
Хоче в полон!
без яєць
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09.01.2024 21:53 Ответить
....долго над полем сандалик летал,. Из ранннего. Навеяло.
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09.01.2024 22:45 Ответить
Сдохнете все тут, рашистские твари!
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10.01.2024 03:19 Ответить
Передает гарячий привет кабзону!
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10.01.2024 08:05 Ответить
Навпіл перебило...
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10.01.2024 12:31 Ответить
 
 