РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17799 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
13 643 9
война (46847) Херсонщина (3514) штурм (394) уничтожение (3845)

Морские пехотинцы отразили вражеский штурм возле села Крынки на Херсонщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы подразделения БпЛА "Грифон" 501-го отдельного батальона морской пехоты и 1-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ с помощью FPV-дронов разбили бронегруппу оккупантов, штурмовавших украинские позиции возле села Крынки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Силы обороны Украины достаточно крепко закрепились на левом берегу Днепра у села Крынки и уже несколько месяцев удерживают позиции и даже пытаются расширить свой плацдарм. Оккупанты пытаются вытеснить украинских военных, но воинам ВСУ удается удерживать позиции и наносить врагу значительные потери.

Смотрите также: Российский танк разлетается на куски после удара украинского дрона. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щира подяка нашим бійцям і величезне
ДЯКУЄМО 🙂🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
09.01.2024 19:00 Ответить
А останній там щось ніс, бо розлетілось таким фейєрверком...красіво!
показать весь комментарий
09.01.2024 19:02 Ответить
Засумував той останній , зрозумів, до параду на Хрещатику не попадає
показать весь комментарий
09.01.2024 19:08 Ответить
Храні Вас Господь, Воїни України.
показать весь комментарий
09.01.2024 19:16 Ответить
Котики наші, морські, бережи вас Господь
показать весь комментарий
09.01.2024 19:27 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2024 19:49 Ответить
красивые бенгальские огни
показать весь комментарий
09.01.2024 20:04 Ответить
Станция Петушки - приехали! 😁
показать весь комментарий
09.01.2024 20:14 Ответить
показать весь комментарий
09.01.2024 20:32 Ответить
 
 