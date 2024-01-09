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Силы обороны подорвали российский склад вместе с живой силой врага. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины Сил обороны подорвали российский склад вместе с живой силой врага. Некоторые оккупанты разбежались, а некоторых удалось ликвидировать.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Военный курьер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+12
2-а серія " Смерть тарганам" буде?
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09.01.2024 19:49
+8
"****! - Ви слушаєтє "Маяк"!😀
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09.01.2024 19:54
+7
чому вони всі живі побігли?
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09.01.2024 19:57
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2-а серія " Смерть тарганам" буде?
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09.01.2024 19:49 Ответить
І чого вже було так швидко бігти?
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09.01.2024 19:53 Ответить
Правильно писати - з живою с0силою..
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09.01.2024 19:53 Ответить
"****! - Ви слушаєтє "Маяк"!😀
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09.01.2024 19:54 Ответить
чому вони всі живі побігли?
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09.01.2024 19:57 Ответить
Тому що трохи мазонули.
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09.01.2024 20:15 Ответить
Менше половини побігло. Порівняйте з початком відосика
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09.01.2024 20:24 Ответить
Тому що мертві на бігають
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10.01.2024 09:41 Ответить
Хвиля дніпровська грає...хвиля дніпровська б"є
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09.01.2024 19:58 Ответить
Жива сила ще жива. WTF? 🤬
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09.01.2024 19:59 Ответить
ну точно как тараканы на кухне, когда хозяйка свет включила
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09.01.2024 20:02 Ответить
називається нульова конверсія. скілки сил та часу потрачено на цю ціль, а результат - пітарда. чому так?
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09.01.2024 20:04 Ответить
мені сподобалось музичне супроводження. Слава ЗСУ!
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09.01.2024 20:06 Ответить
Джей-дам трохи недолетів...
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09.01.2024 20:21 Ответить
Один з тих бєгущих тягнув якусь сумку. Може унітаз, а може й стіралка
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09.01.2024 20:23 Ответить
Потрібно було ще насипати, щоб ніхто не вибіг!А так ...
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09.01.2024 20:32 Ответить
 
 