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Силы обороны подорвали российский склад вместе с живой силой врага. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины Сил обороны подорвали российский склад вместе с живой силой врага. Некоторые оккупанты разбежались, а некоторых удалось ликвидировать.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Военный курьер, сообщает Цензор.НЕТ.
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