Нужны новые глобальные шаги против тех, кто продолжает помогать России, - Зеленский. ВИДЕО
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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 685-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня было особое заседание Ставки – при непосредственном, очном участии всех основных командующих и руководителей операций. Вместе с Главкомом, Генштабом, Минобороны, Минстратегпромом, Минцифры детально проанализировали обеспечение снарядами и дронами. Распределение между бригадами и подразделениями. Ежедневные потребности. Фактические издержки. Главное – вся логистика должна стать быстрее. Обсудили открытие новых линий производства оружия и боеприпасов в Украине – на наших предприятиях и вместе с партнерами.
Конечно, рассмотрели поставки, ожидаемые в этом году. При всей существующей проблематике в мире наш аккуратный, четкий подход к каждой потребности, к каждой возможности способен обеспечить Силы обороны всем необходимым. Мы видим, как реализовать украинские приоритеты в этом году: что для этого нужно, кто для этого нужен и какие сигналы могут сработать.
Отдельно и детально проанализировали работу наших Воздушных сил, всех наших защитников неба. Результаты сбивания российских ракет и дронов. То, что удалось. То, что удастся. Продолжаем работать и со всеми партнерами, чтобы усилить ПВО. И в то же время – чтобы усилить давление на Россию.
Санкции мира, безусловно, работают. И работают неплохо. Есть четкие свидетельства торможения российской "оборонки". Но чтобы результат санкций был стопроцентный, так же полностью должны быть перекрыты и схемы обхода санкций. А также нужны новые глобальные шаги против тех, кто продолжает помогать России. Каждый в мире знает этот небольшой список сообщников терроризма. Будем говорить относительно этого с партнерами дополнительно", - рассказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
В цьому списку чіловєк 5-6 і перший на букву Є
у є, батько фсбшник а син має доступ до держтаємниці
суддя Львов, має громадянство рф, квартиру в москві і має доступ до держтаємниці
таких єрмаків та львовиз зе позбирав тисячі....
вірніше єрмак, після оману
а докуіще вже були в Україні ще до єрмака
тож маємо тисячі високопоставлених та десятки тисяч дрібних агентів фсб рф
але на пресконференції він наголосив:
своїх знімати чи замінювати не буде!!!
тоді проти кого це мають бути ці глобальні, *****, кроки????
Начебто й нічого нового. Але як же ****** цей політичний воляпюк!
Бідна наша мовонько...
бо в Україні, через себе та своїх призначенців обісрався по самі вуха
перед партнерами по саме горло
і що робити президенту, коли йому ніхто не вірить а фсб тримає за яйці???
лиш щось брехати...
Мабуть, і до Арахамія з його та жінки офшорами, добереться нарешті Зеленський!! Ох же ж і СРАТЬєх, ох же ж і ігрун…
Під фініш, він до березня себе ще покаже! Жоден єрмак, його не зупинить, мабуть…
Ну тепер *****, тримайся за свої чемодани!! Свято наближається …
так донатив Сомалі чи Ефіопії чи ні ?
з якого дива за це проти них вводити глобальні кроки ?
ви що не знете що Україна понад усе!...дивно якось ви ж нормальна людина, а захищаєте нігерів.
І проти 95 кварталу, який виступає з антиукраїнськими номерами?
А що там з переліком "кротів" в керівництві країни, який був тобі наданий Директором ЦРУ? Вони вже всі звільнені-заарештовані? А філіал ФСБ - РПЦвУ (так зване УПЦ МП) вже всі "за парєбріком" чи в буцегарні? Та й в дзеркалі пошукай - не зайвим буде...
Так, экспорт товаров из Германии в Грузию с момента начала СВО вырос в 2,5 раза. Почти все эти немецкие товары затем направляются в Россию.
Брукс подозревает, что для доставки санкционных товаров в Россию используется даже Саудовская Аравия. Экспорт машин и электрооборудования Китая в Саудовскую Аравию вырос в 2 раза с тех пор, как началась СВО. Почему же Китай напрямую не может поставить эти товары в Россию, да ещё и через общую границу, а вынужден использовать такой кружной путь? Брукс полагает, что значительная часть этих товаров - не китайского производства, а западного, и не попадает на территорию Китая, а сразу отправляется из Европы саудитам (по документам грузы направляются в Китай).
Тексты блогер писал, много воды и пафоса.
Скоро почне директиви відправляти Байдену, Сунаку, Макрону…
Воно здубу впало? В мене інші факти!