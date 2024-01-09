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война (46847) Зеленский (16555) санкции (10620) Ставка (60)

Нужны новые глобальные шаги против тех, кто продолжает помогать России, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 685-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня было особое заседание Ставки – при непосредственном, очном участии всех основных командующих и руководителей операций. Вместе с Главкомом, Генштабом, Минобороны, Минстратегпромом, Минцифры детально проанализировали обеспечение снарядами и дронами. Распределение между бригадами и подразделениями. Ежедневные потребности. Фактические издержки. Главное – вся логистика должна стать быстрее. Обсудили открытие новых линий производства оружия и боеприпасов в Украине – на наших предприятиях и вместе с партнерами.

Конечно, рассмотрели поставки, ожидаемые в этом году. При всей существующей проблематике в мире наш аккуратный, четкий подход к каждой потребности, к каждой возможности способен обеспечить Силы обороны всем необходимым. Мы видим, как реализовать украинские приоритеты в этом году: что для этого нужно, кто для этого нужен и какие сигналы могут сработать.

Отдельно и детально проанализировали работу наших Воздушных сил, всех наших защитников неба. Результаты сбивания российских ракет и дронов. То, что удалось. То, что удастся. Продолжаем работать и со всеми партнерами, чтобы усилить ПВО. И в то же время – чтобы усилить давление на Россию.

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Санкции мира, безусловно, работают. И работают неплохо. Есть четкие свидетельства торможения российской "оборонки". Но чтобы результат санкций был стопроцентный, так же полностью должны быть перекрыты и схемы обхода санкций. А также нужны новые глобальные шаги против тех, кто продолжает помогать России. Каждый в мире знает этот небольшой список сообщников терроризма. Будем говорить относительно этого  с партнерами дополнительно", - рассказал Зеленский.
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Топ комментарии
+51
Почни із себе, ублюдок
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09.01.2024 20:25
+43
Почни з д'єрмака. І далі по своєму оточенню!
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09.01.2024 20:24
+29
а заява про складання повноважень - це глобальний крок?...
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09.01.2024 20:26
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Правила форума Совет форумчан
Почни з д'єрмака. І далі по своєму оточенню!
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09.01.2024 20:24 Ответить
А також потрібні нові глобальні кроки проти тих, хто продовжує допомагати Росії. Кожен у світі знає цей невеликий перелік спільників тероризму.

В цьому списку чіловєк 5-6 і перший на букву Є
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09.01.2024 20:41 Ответить
а що не так???
у є, батько фсбшник а син має доступ до держтаємниці
суддя Львов, має громадянство рф, квартиру в москві і має доступ до держтаємниці
таких єрмаків та львовиз зе позбирав тисячі....
вірніше єрмак, після оману
а докуіще вже були в Україні ще до єрмака
тож маємо тисячі високопоставлених та десятки тисяч дрібних агентів фсб рф
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10.01.2024 12:08 Ответить
саме так!!!
але на пресконференції він наголосив:
своїх знімати чи замінювати не буде!!!
тоді проти кого це мають бути ці глобальні, *****, кроки????
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10.01.2024 11:36 Ответить
Зеленський , він же царь "300 єврейцев з 95 кварталу" Лєонід Абрамович, іде на війну https://youtu.be/e8xWK8ko_BU
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10.01.2024 13:16 Ответить
Почни із себе, ублюдок
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09.01.2024 20:25 Ответить
контрацептиві зелені
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09.01.2024 20:35 Ответить
а заява про складання повноважень - це глобальний крок?...
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09.01.2024 20:26 Ответить
глобальні кроки

Начебто й нічого нового. Але як же ****** цей політичний воляпюк!
Бідна наша мовонько...
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09.01.2024 20:26 Ответить
Закликає почати з себе?
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09.01.2024 20:27 Ответить
просто треба щось писдіти для того лохтората який ще залишився.
бо в Україні, через себе та своїх призначенців обісрався по самі вуха
перед партнерами по саме горло
і що робити президенту, коли йому ніхто не вірить а фсб тримає за яйці???
лиш щось брехати...
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10.01.2024 11:40 Ответить
Так. Сталеві кулаки тримають яйця,але зеЛОХторат досі вважає що це "залізні яйця зе!"
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10.01.2024 12:53 Ответить
Ну, тепер ХАНА, усій отій братії московській з кодла ригоАНАЛІВ у ВРУ!
Мабуть, і до Арахамія з його та жінки офшорами, добереться нарешті Зеленський!! Ох же ж і СРАТЬєх, ох же ж і ігрун…
Під фініш, він до березня себе ще покаже! Жоден єрмак, його не зупинить, мабуть…
Ну тепер *****, тримайся за свої чемодани!! Свято наближається …
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09.01.2024 20:32 Ответить
"Каждиц вєчєр" якесь дежа-вю
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09.01.2024 20:33 Ответить
Ага, і тєло на турніку добре нагадує Віслюка Майбутнього.
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10.01.2024 10:55 Ответить
Ще йому це не ************.
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09.01.2024 20:35 Ответить
А это уже будет "глобальный уровень" или еще нет?
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09.01.2024 20:35 Ответить
А когда будут кроки против агентуры сивковича в Киеве?
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09.01.2024 20:35 Ответить
Жодна нація не заплатила таку високу ціну за щоденні нікчемні відосіки, як Україна.
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09.01.2024 20:36 Ответить
Бо жодна нація не обирала під час війни клоунів-довбойобів.
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09.01.2024 21:13 Ответить
І проти тих, хто не допомагає нам..
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09.01.2024 20:36 Ответить
ти до війни дуже Сомалі та Ефіопії донатив ?
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09.01.2024 20:45 Ответить
Добро завжди треба "поощрять"
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09.01.2024 20:53 Ответить
і на питання треба відповідати, а не статуси ВКонтактє тицять.

так донатив Сомалі чи Ефіопії чи ні ?
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09.01.2024 21:13 Ответить
Чуєш, тицялка, в житті нікому не донатив.. краще допоможи кому треба.. а не доната годуй..
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09.01.2024 21:34 Ответить
ну так а ****** ти пропонуєш чмирити тих узбеків і нігерійців, які не допомагають нам ?
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09.01.2024 21:41 Ответить
простому українцю ваші нігери до сраки ..і ваш зерновий коридор...ви думайте про своє населення..
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10.01.2024 09:48 Ответить
ну так і простому нігеру українці до сраки.

з якого дива за це проти них вводити глобальні кроки ?
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10.01.2024 10:20 Ответить
ще похвилюйтесь за чмобіків які попали в наш полон....

ви що не знете що Україна понад усе!...дивно якось ви ж нормальна людина, а захищаєте нігерів.
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10.01.2024 12:04 Ответить
ну то можливо Вам треба прочитати все відгалудження гілки починаючи з вимоги "Рівняю нерівних" ввести санкції проти тих, хто в світі нам не допомагає ?
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10.01.2024 12:06 Ответить
буде час почитаю
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10.01.2024 12:08 Ответить
Опять вечерний квартал
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09.01.2024 20:37 Ответить
«Потрібні нові глобальні кроки проти тих, хто продовжує допомагати Росії»
І проти 95 кварталу, який виступає з антиукраїнськими номерами?
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09.01.2024 20:38 Ответить
Я так розумію, відосиків вже недостатньо...?
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09.01.2024 20:39 Ответить
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09.01.2024 20:39 Ответить
Проти єрмаків-татарових ?
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09.01.2024 20:45 Ответить
А як там "Свати"? Як руйнатор "оборонки" басалаєва? Чи краще тикати пальцем на інших?
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09.01.2024 20:53 Ответить
туфталогія
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09.01.2024 20:53 Ответить
Пане Верховний, а хто це такі - "основні командуючі"? Це Ваше словосполучення - абсолютно нове, невідоме у теорії воєн поняття! Але хотілося б уточнити - а без неосновних та допоміжних якось можна обійтися, чи вони теж були присутні на черговій "потужній" Ставці?
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09.01.2024 20:53 Ответить
Зеленая шмаркля! А давай повесим на Майдане дерьмака и татарова, для начала !
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09.01.2024 20:55 Ответить
Пердіж ротом. Захід повинен розісратись із Глобальним Півднем заради України. Ага, вже біжуть.
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09.01.2024 20:59 Ответить
Підарас.
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09.01.2024 21:00 Ответить
Може для початку перестанемо кацапську нафту качати в Європу? Чи своє гівно не смердить?
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09.01.2024 21:01 Ответить
..прячется в тюрьме, нерукопожатный пролетел в США..
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09.01.2024 21:06 Ответить
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09.01.2024 21:08 Ответить
Що, єрмаку підозру висунуть? Чи тільки ніжкою потупотиш?
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09.01.2024 21:24 Ответить
"Ты ему так и сказал?!" - "Нет, я ему так подумал".
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10.01.2024 12:30 Ответить
"...потрібні нові глобальні кроки проти тих, хто продовжує допомагати Росії." Джерело: https://censor.net/ua/v3466588

А що там з переліком "кротів" в керівництві країни, який був тобі наданий Директором ЦРУ? Вони вже всі звільнені-заарештовані? А філіал ФСБ - РПЦвУ (так зване УПЦ МП) вже всі "за парєбріком" чи в буцегарні? Та й в дзеркалі пошукай - не зайвим буде...
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09.01.2024 21:31 Ответить
Вінм хоче перетворити Державу Україну в звичний для нього "*********"
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09.01.2024 21:39 Ответить
Основна першкода це потрібно прибрати твою няньку дермака+татарова,шурму і тд. і загалом весь опу .
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09.01.2024 21:50 Ответить
Главный экономист IIF, один из разработчиков западных экономических санкций против России (в частности, соавтор идеи ценового потолка в $60 за баррель на российскую нефть) Робин Брукс всё продолжает собирать статистику, как Россия обходит запреты на поставку западной продукции.
Так, экспорт товаров из Германии в Грузию с момента начала СВО вырос в 2,5 раза. Почти все эти немецкие товары затем направляются в Россию.

Брукс подозревает, что для доставки санкционных товаров в Россию используется даже Саудовская Аравия. Экспорт машин и электрооборудования Китая в Саудовскую Аравию вырос в 2 раза с тех пор, как началась СВО. Почему же Китай напрямую не может поставить эти товары в Россию, да ещё и через общую границу, а вынужден использовать такой кружной путь? Брукс полагает, что значительная часть этих товаров - не китайского производства, а западного, и не попадает на территорию Китая, а сразу отправляется из Европы саудитам (по документам грузы направляются в Китай).
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09.01.2024 22:02 Ответить
Однією рукою даючи гроші та обладнання для зброї московії , а іншою Україні цю війну не закінчити ю.
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09.01.2024 22:06 Ответить
Кому не нравиться скрипучий голос верховного ухылянта, читайте титры )
Тексты блогер писал, много воды и пафоса.
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09.01.2024 22:48 Ответить
Ну прямо Володар Всесвіту!
Скоро почне директиви відправляти Байдену, Сунаку, Макрону…
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09.01.2024 23:04 Ответить
найвеличніший лідор **********.
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10.01.2024 08:36 Ответить
Боневтік, так розстріляй рєзнікова! він купував неякісні броніки через прокладки в росіян!
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10.01.2024 08:35 Ответить
А шо там по науму баруле? Нужны глобальные шаги или сам справишься(
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10.01.2024 08:36 Ответить
и это бенино, Нарко Чмо окружившее себя фсбэшниками во главе с Елдаком, который по сути сдал Украину в Омане и получи там смотрящего от патрушева рассказывает про тух кто помогает Фекалистану , Дегенерат реально находится в кокоиновой прострации, где баканов, резников, халимон, татаров, шурма, таран, венедиктова и т.д
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10.01.2024 09:30 Ответить
Є чіткі свідчення гальмування російської "оборонки" Джерело: https://censor.net/ua/n3466588


Воно здубу впало? В мене інші факти!
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10.01.2024 10:39 Ответить
Потрібно, будемо, обговорили.... Бла-бла-бла...Де забезпечення ЗСУ 3000 дронів/день, Віслюк Майбутнього? Гдее? Там де й мільярд посаджених дерев?
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10.01.2024 10:52 Ответить
Potuzhnyi potuzhno pro potuzhne !!!!!
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10.01.2024 11:34 Ответить
"Глобальні кроки" - це навірно запропонувати Китаю та Індії відмовитися від імпорту дешевих енергоносіїв з Росії та перейти на більш дорожчі. Іран та Північна Корея роками живуть під сакціями їм санкцією більше чи менше все одно. Цікаво, які "глобальні кроки" мав на увазі президент Зеленський, бо конкретики в його промові не було.
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10.01.2024 12:14 Ответить
Мерзенний ракурс зйомки. Це приниження. Даже Пу не додумався до цього.
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10.01.2024 12:34 Ответить
У тебя же ******* агент ФСБ дЕрмак главный по санкциям. Про какие же "глобальні кроки" ти ******* *******???
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12.01.2024 17:01 Ответить
 
 