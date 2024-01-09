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Украинская "Гвоздика" уничтожила две российские артустановки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Артиллеристы-самоходы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады зафиксировали позицию прицепной гаубицы в лесопосадке и маршрут самоходной пушки 2 С19 "Мста-С" с боевой стрельбе в ангар. В том же районе обнаружили и вражескую прицепную гаубицу Д-30. Обе цели оккупантов впоследствии накрыли из самоходной установки 2 С1 "Гвоздика".

Об этом воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады сообщили в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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Захисники України працюють у ТУРБОРЕЖИМІ 24/7, і не можуть так робити, як оті особи з ВРУ у різних Комітетах, відтягувати час та перекладати розгляд питань щодо безумної чи національних інтересів України!!

Стефанчук та Разумков і купою мордати замів, можуть це підтвердити, прикриваючись дурнуватими цитатами з Регламенту ВРУ!! Вони ж не в окопах сидять, а в теплих кріслах ВРУ, хоть і повдягалися у фліски, аж до ісподнього!
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09.01.2024 20:55 Ответить
 
 