Украинская "Гвоздика" уничтожила две российские артустановки. ВИДЕО

Артиллеристы-самоходы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады зафиксировали позицию прицепной гаубицы в лесопосадке и маршрут самоходной пушки 2 С19 "Мста-С" с боевой стрельбе в ангар. В том же районе обнаружили и вражескую прицепную гаубицу Д-30. Обе цели оккупантов впоследствии накрыли из самоходной установки 2 С1 "Гвоздика".

Об этом воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады сообщили в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

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