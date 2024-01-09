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Оккупант тщетно пытается уничтожить FPV-дрон из стрелкового оружия. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский захватчик под Авдеевкой пытался уничтожить FPV-дрон из стрелкового оружия, однако операторы 47-й отдельной механизированной бригады таки ликвидировали оккупанта.
Соответствующее видео было опубликовано в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+26 Валерий Савенко 91460dbd
показать весь комментарий09.01.2024 21:52
+16 Григорий Бондаренко 999692d0
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+12 Alexandr Петров
показать весь комментарий09.01.2024 21:54
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Пожалуйста, подождите...
Просто бальзам на душу.
але ж в кацапів такі самі дрони..... страшна війна
Кипит наш разум возмущенный...
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/192pq6h/ukrainian_74th_separated_reconnaissance_battalion/
Ещё один "Солнцепёк" эпично спёкся под солнцем:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/192asjj/ukrainian_spotter_drone_films_a_russian_tos1a/
Ну, а этот, вообще решил поцеловать гранату...
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/190t26v/baseball_grenade_explodes_right_under_the_chin_of/
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