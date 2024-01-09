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война (46847) ликвидация (1942) Авдеевка (2212) 47 отдельная механизированная бригада (75)

Оккупант тщетно пытается уничтожить FPV-дрон из стрелкового оружия. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский захватчик под Авдеевкой пытался уничтожить FPV-дрон из стрелкового оружия, однако операторы 47-й отдельной механизированной бригады таки ликвидировали оккупанта.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+26
Шикарное видео!
Просто бальзам на душу.
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09.01.2024 21:52
+16
а міг би жити, трахати свою бабу, пи-ти своїх байстрюків і бухать.... чого не вистачало? Є в кого-небудь відповідь? Питання риторичне, звісно
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09.01.2024 22:22
+12
...його мізки випустили пар...
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09.01.2024 21:54
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Шикарное видео!
Просто бальзам на душу.
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09.01.2024 21:52 Ответить
а міг би жити, трахати свою бабу, пи-ти своїх байстрюків і бухать.... чого не вистачало? Є в кого-небудь відповідь? Питання риторичне, звісно
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09.01.2024 22:22 Ответить
Рахдьонний піть нє может трахать. Мабуть, свино-**** через то проїла йому діру в голові. Он як парувало через той "клапан".
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09.01.2024 22:36 Ответить
шикарно, звісно,

але ж в кацапів такі самі дрони..... страшна війна
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09.01.2024 23:50 Ответить
...його мізки випустили пар...
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09.01.2024 21:54 Ответить
у дідов точно так разум вазмущённий кіпєл, тільки через пиптик будьоновки пар випускався, а не через каску ))
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09.01.2024 21:56 Ответить
"вахххх! токо пар пашёль!"
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09.01.2024 21:54 Ответить
ну,а шо,не збив? збив..пряме влучання.
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09.01.2024 21:56 Ответить
...хедшот дроном-- це сильно...
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09.01.2024 21:56 Ответить
Доскакався придурочний кацап
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09.01.2024 21:58 Ответить
Щось упало і парує
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09.01.2024 21:59 Ответить
Чого в нього голова димиться? Там жеж нічого не було!
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09.01.2024 21:59 Ответить
Та то ж перегару стало легше виходити.
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09.01.2024 22:14 Ответить
Гімно свіже на морозі теж парувать може Тільки недовго.... Поки не захолоне....
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09.01.2024 22:15 Ответить
Ой як невдобно вийшло/// штриляв штриляв та так і зажмурився /// на родіне родичі гармошку порвуть на поминкай /// вдовушка новую ладу отхватить жизнь наладилась ///
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09.01.2024 23:16 Ответить
Так хотелось сбить дрон, что аж голова закипела ))
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09.01.2024 22:05 Ответить
Ну, как дидыпели:

Кипит наш разум возмущенный...
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09.01.2024 22:13 Ответить
Прям сорвиголова какой-то!
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09.01.2024 22:11 Ответить
Молодец, успел пригнуться. А то касок на всех не напасёсся.
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09.01.2024 22:15 Ответить
Мяяско
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09.01.2024 22:16 Ответить
Хірургічно зняв скальп з рєпоєда.Оператору браво !
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09.01.2024 22:17 Ответить
Смертельно устал от стрельбы.
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09.01.2024 22:19 Ответить
так кацапи по воду ходять
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09.01.2024 22:26 Ответить
Отримав ордер на квартиру в Києві.
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09.01.2024 22:28 Ответить
Не влучив... Па-новой..
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09.01.2024 22:29 Ответить
ванька із свіногорья думав, що вночі його не видно.
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09.01.2024 22:30 Ответить
ще стадо тупих кацапів вночі
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09.01.2024 22:34 Ответить
главно дєло шоб у нас лисиці не повиростали до розміру гієн.
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09.01.2024 22:43 Ответить
Первый кацап на видео реально "принял на грудь"....
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/192pq6h/ukrainian_74th_separated_reconnaissance_battalion/

Ещё один "Солнцепёк" эпично спёкся под солнцем:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/192asjj/ukrainian_spotter_drone_films_a_russian_tos1a/
Ну, а этот, вообще решил поцеловать гранату...
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/190t26v/baseball_grenade_explodes_right_under_the_chin_of/
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10.01.2024 00:39 Ответить
Загадкова російська душа. І чому не сиділося вдома ?
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09.01.2024 22:46 Ответить
Радует конечно---вот только где снег?
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09.01.2024 22:56 Ответить
В тундре.
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10.01.2024 00:06 Ответить
Стріляв би краще цигарки на вулиці в своїй Костромі. Довбой@б.
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10.01.2024 00:02 Ответить
А міг би підняти руки й здатися у полон та залишитися живим. У тих кацапів деяких розум є так робити й жити а цьому мізки пропоганда з'їла повністю.
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10.01.2024 00:10 Ответить
Кипит их разум вазмущенный.....
Кто был никем, тот стал ничем.
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10.01.2024 01:25 Ответить
орки хотят пАвтарить!
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10.01.2024 03:19 Ответить
Готовий ********, тільки дим з развороченої сраки пішов
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10.01.2024 09:12 Ответить
Люди не делятся на национальности, партии, фракции и религии. Люди делятся на умных и дебилов, а вот дебилы делятся на тупых и еще тупее… Этот дебил думал, что он на сафари, оказалось, что наоборот.

Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
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10.01.2024 10:55 Ответить
 
 